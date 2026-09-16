Gorivo u BiH ponovo poskupljuje: Dizel do 3,58 KM, razlika između pumpi i do 30 feninga

Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo su u porastu. Najnoviji podaci pokazuju da je prosječna cijena dizela dostigla 3,58 KM po litru, dok vozači značajne razlike mogu pronaći od grada do grada, ali i između pojedinačnih pumpi.

Vozači u Bosni i Hercegovini ponovo plaćaju više za gorivo. Prema najnovijim dostupnim podacima za 15. septembar 2026. godine, prosječna cijena dizela na praćenim benzinskim pumpama u BiH iznosi 3,58 KM po litru. Najniža zabilježena cijena iznosi 2,86 KM.

Prosječna cijena benzina Super 95 iznosi 3,23 KM po litru, dok se najniža zabilježena cijena spušta na 2,56 KM. Kod benzina Super 98, prosjek je 3,14 KM po litru, uz najnižu zabilježenu cijenu od 2,31 KM. Autogas, odnosno LPG, u prosjeku košta 1,38 KM po litru, dok je najniža zabilježena cijena 1,15 KM.

Dizel skuplji 12 feninga za sedam dana

Rast cijena posebno je vidljiv kod dizela. Prije sedam dana prosječna cijena iznosila je 3,46 KM po litru. Sada je na 3,58 KM, što predstavlja povećanje od 12 feninga po litru, odnosno oko 3,6 posto.

Kod rezervoara od 50 litara to znači da vozač danas za isto gorivo u prosjeku plaća oko 6 KM više nego prije sedam dana. Sličan trend zabilježen je i kod benzina. Prosječna cijena Super 95 porasla je sa 3,14 na 3,23 KM po litru, odnosno za devet feninga.

Velike razlike između gradova

Podaci pokazuju da cijene nisu iste širom zemlje. Među gradovima obuhvaćenim dostupnim pregledom, dizel se može pronaći po cijeni od 3,39 KM po litru u Gračanici, Ilijašu i Travniku.

U Sarajevu je prosječna cijena dizela oko 3,46 KM, u Mostaru 3,47 KM, Tuzli 3,43 KM, a Zenici 3,44 KM po litru.

Na drugoj strani, u Domaljevcu-Šamcu i Teočaku zabilježena je cijena od čak 3,69 KM po litru. Razlika između 3,39 i 3,69 KM iznosi 30 feninga po litru. Za vozača koji natoči 50 litara, to znači razliku od 15 KM.

Koliko košta puni rezervoar?

Ako automobil ima rezervoar od 50 litara, prema trenutnim prosječnim cijenama, račun bi iznosio približno:

Dizel: 179 KM

179 KM Super 95: 161,50 KM

161,50 KM Super 98: 157 KM

157 KM LPG: 69 KM

Stvarni iznos, naravno, zavisi od konkretne benzinske pumpe i grada.

Gorivo skuplje i na mjesečnom nivou

Rast cijena nije zabilježen samo u posljednjih sedam dana. U odnosu na period od prije mjesec dana, prosječna cijena dizela viša je za oko 7,5 posto, dok je Super 95 skuplji oko 9 posto.

Super 98 je u istom periodu poskupio oko 2,2 posto, dok je LPG skuplji oko 0,5 posto. Službeni podaci Federalnog ministarstva trgovine također pokazuju rast cijena u Federaciji BiH. Prosječna cijena dizela 10. septembra iznosila je 3,49 KM po litru, Super 95 3,16 KM, a Super Plus 98 3,25 KM.

Isplati li se tražiti jeftiniju pumpu?

Kod razlika od nekoliko desetina feninga po litru, odgovor za vozače koji pune veće količine goriva može biti značajan. Na 50 litara, razlika od 30 feninga znači 15 KM. Na 100 litara – već 30 KM. Zato trenutne cijene pokazuju da vozači ne plaćaju svugdje isto gorivo.

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