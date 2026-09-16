Kina odbacuje pozive na usporavanje razvoja AI-ja: Optužuje kritičare za „širenje straha“
Tokom redovnog brifinga za novinare u ponedjeljak, portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun upitan je o zabrinutostima koje su iznijeli vodeći ljudi AI industrije, među kojima su Dario Amodei iz Anthropic i Sam Altman iz OpenAI.
Prema prevodu Bloomberga, Guo je rekao da Kina želi da sve strane „promovišu otvoren, inkluzivan i dobronamjeran pristup vještačkoj inteligenciji“.
Potom je upozorio da će „širenje straha, konfrontacije i zlonamjerne konkurencije“ poremetiti proces „globalnog upravljanja vještačkom inteligencijom“ i da to neće biti ni u čijem interesu.
Guo nije direktno komentarisao prijedloge o usporavanju tempa razvoja AI-ja koje je iznio Amodei, a podržao Altman. Njegove izjave, međutim, dolaze samo nekoliko sedmica prije nego što kineski predsjednik Xi Jinping treba da doputuje u Sjedinjene Američke Države u državnu posjetu.
AI sigurnost jedna od tema razgovora SAD-a i Kine
Očekuje se da će sigurnost vještačke inteligencije biti jedno od ključnih pitanja o kojima će Washington i Peking razgovarati tokom Xijeve posjete.
Tema sigurnosti AI-ja posljednjih mjeseci sve više zauzima mjesto i u širim odnosima dvije najveće svjetske ekonomije, posebno u trenutku kada se tehnološko nadmetanje SAD-a i Kine ubrzava.
Anthropic optužio aktere povezane s Pekingom za zloupotrebu AI-ja
Prošle sedmice portparolka kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning upitana je o sigurnosnom izvještaju kompanije Anthropic, u kojem je navedeno da je kompanija zaustavila više pokušaja aktera povezanih s Pekingom da koriste njene Claude AI modele.
Mao je odgovorila:
„Nisam upoznata s konkretnim detaljima. Kina se zalaže za korištenje vještačke inteligencije za dobrobit. Odlučno se protivimo pokušajima da se Kina blati izvrtanjem činjenica.“
Kineski državni mediji: Iza prijedloga se krije „hladnoratovski scenario“
Englesko izdanje kineskog državnog tabloida Global Times objavilo je u nedjelju komentar o Amodeijevim prijedlozima.
Tekst pod naslovom „Na meti je kineski AI: Američka ‘tehnološka desnica’ primjenjuje hladnoratovski scenario“ tvrdi da prijedlozi na prvi pogled djeluju racionalno, ali da iza njih postoji „skrivena agenda“.
U komentaru se navodi da je Amodeijev esej „prepun odredbi usmjerenih na obuzdavanje Kine“ i da je, u suštini, riječ o „hladnoratovskom scenariju za sektor vještačke inteligencije“.
Global Times tvrdi da Amodeijev prijedlog podrazumijeva „najprije gušenje kineskog razvoja kako bi se povećao tehnološki jaz, a zatim pokretanje uslovnih pregovora s Pekingom o usporavanju“.
Šta je Amodei rekao o Kini
U tekstu „Moramo kontrolisati tempo razvoja najnaprednijih AI sistema“, u kojem poziva na usporavanje razvoja vještačke inteligencije, Amodei je Kinu opisao kao „autokratsku državu s ubjedljivo najnaprednijim kapacitetima u oblasti vještačke inteligencije“.
Jedan od njegova tri prijedloga odnosi se na „globalnu koordinaciju“ u ovoj oblasti.
„SAD i druge demokratske vlade treba da pokušaju da se koordiniraju s autoritarnim vladama, u mjeri u kojoj je to moguće, uz ozbiljno uzimanje u obzir izazova provjere poštovanja dogovora“, naveo je Amodei.
On je upozorio i da SAD ne smiju biti „naivne“. Ukoliko Amerika ograniči vlastite AI kapacitete, a Kina ne bude poštovala ista ograničenja, prema njegovim riječima, rezultat bi mogao biti da Peking stekne „geopolitičku dominaciju“.
Siladitya Ray, Forbes
China Pushes Back Against AI Slowdown Talks, Alleging ‘Fearmongering’