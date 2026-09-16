Kina odbacuje pozive na usporavanje razvoja AI-ja: Optužuje kritičare za „širenje straha“

Tokom redovnog brifinga za novinare u ponedjeljak, portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun upitan je o zabrinutostima koje su iznijeli vodeći ljudi AI industrije, među kojima su Dario Amodei iz Anthropic i Sam Altman iz OpenAI.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Prema prevodu Bloomberga, Guo je rekao da Kina želi da sve strane „promovišu otvoren, inkluzivan i dobronamjeran pristup vještačkoj inteligenciji“.

Potom je upozorio da će „širenje straha, konfrontacije i zlonamjerne konkurencije“ poremetiti proces „globalnog upravljanja vještačkom inteligencijom“ i da to neće biti ni u čijem interesu.

Guo nije direktno komentarisao prijedloge o usporavanju tempa razvoja AI-ja koje je iznio Amodei, a podržao Altman. Njegove izjave, međutim, dolaze samo nekoliko sedmica prije nego što kineski predsjednik Xi Jinping treba da doputuje u Sjedinjene Američke Države u državnu posjetu.

AI sigurnost jedna od tema razgovora SAD-a i Kine

Očekuje se da će sigurnost vještačke inteligencije biti jedno od ključnih pitanja o kojima će Washington i Peking razgovarati tokom Xijeve posjete.

Tema sigurnosti AI-ja posljednjih mjeseci sve više zauzima mjesto i u širim odnosima dvije najveće svjetske ekonomije, posebno u trenutku kada se tehnološko nadmetanje SAD-a i Kine ubrzava.

Anthropic optužio aktere povezane s Pekingom za zloupotrebu AI-ja

Prošle sedmice portparolka kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning upitana je o sigurnosnom izvještaju kompanije Anthropic, u kojem je navedeno da je kompanija zaustavila više pokušaja aktera povezanih s Pekingom da koriste njene Claude AI modele.

Mao je odgovorila:

„Nisam upoznata s konkretnim detaljima. Kina se zalaže za korištenje vještačke inteligencije za dobrobit. Odlučno se protivimo pokušajima da se Kina blati izvrtanjem činjenica.“

Kineski državni mediji: Iza prijedloga se krije „hladnoratovski scenario“

Englesko izdanje kineskog državnog tabloida Global Times objavilo je u nedjelju komentar o Amodeijevim prijedlozima.

Tekst pod naslovom „Na meti je kineski AI: Američka ‘tehnološka desnica’ primjenjuje hladnoratovski scenario“ tvrdi da prijedlozi na prvi pogled djeluju racionalno, ali da iza njih postoji „skrivena agenda“.

U komentaru se navodi da je Amodeijev esej „prepun odredbi usmjerenih na obuzdavanje Kine“ i da je, u suštini, riječ o „hladnoratovskom scenariju za sektor vještačke inteligencije“.

Global Times tvrdi da Amodeijev prijedlog podrazumijeva „najprije gušenje kineskog razvoja kako bi se povećao tehnološki jaz, a zatim pokretanje uslovnih pregovora s Pekingom o usporavanju“.

Šta je Amodei rekao o Kini

U tekstu „Moramo kontrolisati tempo razvoja najnaprednijih AI sistema“, u kojem poziva na usporavanje razvoja vještačke inteligencije, Amodei je Kinu opisao kao „autokratsku državu s ubjedljivo najnaprednijim kapacitetima u oblasti vještačke inteligencije“.

Jedan od njegova tri prijedloga odnosi se na „globalnu koordinaciju“ u ovoj oblasti.

„SAD i druge demokratske vlade treba da pokušaju da se koordiniraju s autoritarnim vladama, u mjeri u kojoj je to moguće, uz ozbiljno uzimanje u obzir izazova provjere poštovanja dogovora“, naveo je Amodei.

On je upozorio i da SAD ne smiju biti „naivne“. Ukoliko Amerika ograniči vlastite AI kapacitete, a Kina ne bude poštovala ista ograničenja, prema njegovim riječima, rezultat bi mogao biti da Peking stekne „geopolitičku dominaciju“.

Siladitya Ray, Forbes

China Pushes Back Against AI Slowdown Talks, Alleging ‘Fearmongering’

Please enable JavaScript

