Najbogatiji novi član Forbesove liste 400 dolazi iz OpenAI-ja i nije Sam Altman

Ovaj suosnivač OpenAI-ja nekoć je razmišljao o tome kako bi mogao postati milijarder. Danas njegovo bogatstvo premašuje 25 milijardi dolara.

„Što će me, financijski gledano, dovesti do milijarde dolara?” zapisao je Greg Brockman u svoj dnevnik u augustu 2017. U to je vrijeme OpenAI još uvijek bio neprofitna organizacija, a njegovi suosnivači među kojima su bili Brockman, Sam Altman i Elon Musk vodili su žestoku raspravu o tome treba li pokrenuti profitni ogranak i hoće li Musk imati kontrolu nad njime.

„Mislim da je sada luda prilika da upravo ja budem taj koji će preuzeti vodstvo i prihvatiti izazov”, napisao je Brockman. „Zaista imamo priliku ovo ostvariti.”

Dnevnik koji je postao ključni dokaz

Devet godina poslije Brockmanov privatni dnevnik postao je jedan od najštetnijih dokaza koje je Musk upotrijebio u pravnoj bitci oko svoje tvrdnje da su ga predsjednik OpenAI-ja Brockman i izvršni direktor Altman nagovorili da finansira njihovu neprofitnu organizaciju, a zatim ga izdali pretvorivši je u profitno poduzeće.

Svjedočeći u maju pred sudom u Oaklandu u Kaliforniji, Brockman je rekao da se zapis iz dnevnika odnosio na njegovu želju da „krv, znoj i suze” koje je uložio u OpenAI nešto vrijede.

Na kraju su vrijedili mnogo.

Bogatstvo od 25,5 milijardi dolara

Brockman je najbogatiji novopridošli član ovogodišnje Forbesove liste 400 najbogatijih Amerikanaca, koja se objavljuje ovaj tjedan. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na 25,5 milijardi dolara, ponajviše zahvaljujući njegovu udjelu u OpenAI-ju. Tijekom suđenja otkrio je da taj udio vrijedi više od 20 milijardi dolara i da je njegova vrijednost bliža 30 milijardi.

Kao 45. najbogatija osoba u SAD-u, Brockman je sada samo jedno mjesto iza suosnivača Nikea Phila Knighta, a ispred medijskog mogula i vlasnika Fox Newsa Ruperta Murdocha.

Daleko je bogatiji i od svojeg šefa Altmana, koji nema izravan vlasnički udio u OpenAI-ju i čije se bogatstvo procjenjuje na 3,3 milijarde dolara, nedovoljno za ovogodišnju Forbesovu listu 400 najbogatijih Amerikanaca. Brockmanovo bogatstvo također je više nego trostruko veće od bogatstva Ilye Sutskevera, izraelsko-kanadskog suosnivača OpenAI-ja, koji je svjedočio da njegov udio u tvrtki vrijedi 7 milijardi dolara.

Od Sjeverne Dakote do Harvarda i MIT-a

Brockmanov put do Forbesove liste 400 najbogatijih započeo je u Thompsonu u Sjevernoj Dakoti. Odrastao je kao treće od četvero djece u obitelji dvoje liječnika, a matematika i prirodne nauke zanimale su ga odmalena. Ipak, svoju prvu plaću od 100 dolara zaradio je nastupajući kao čovječuljak od medenjaka u lokalnoj predstavi Mannheim Steamrollera, ispričao je Brockman u svibnju za The Wall Street Journal.

Nakon prve godine napustio je Harvard, upisao MIT, a zatim i njega napustio nakon samo nekoliko mjeseci kako bi postao četvrti zaposlenik i glavni tehnološki direktor malog startupa za platni promet koji će poslije postati Stripe.

Napustio je Stripe zbog umjetne inteligencije

Privučen potencijalom umjetne inteligencije, Brockman je 2015. napustio Stripe, iako i danas posjeduje udio u toj kompaniji vrijedan 471 milion dolara. Stripe se trenutno procjenjuje na 159 milijardi dolara.

Brockman je potom suosnovao OpenAI i postao njegov glavni tehnološki direktor, a jedno je vrijeme kompaniju vodio iz dnevnog boravka svojeg stana u četvrti Mission District u San Franciscu.

Gotovo desetljeće ostao je izvan središta pozornosti, gradeći sustave koji stoje iza ChatGPT-a, dok je tvrtka 2021. naglo dospjela u fokus javnosti, potaknula procvat umjetne inteligencije i učinila Altmana jednim od najpoznatijih ljudi u tehnološkom svijetu.

OpenAI vrijedi 852 milijarde dolara

Vrijednost OpenAI-ja i njegovi prihodi u posljednjih su se dvanaest mjeseci otprilike utrostručili na 852 milijarde, odnosno 40 milijardi dolara.

Paralelno s rastom OpenAI-ja, protekla je godina i Brockmana gurnula u središte pozornosti. Privatni dnevnički zapisi tog inače povučenog inženjera objavljeni su u siječnju preko Muskovih odvjetnika te su postali jedan od ključnih elemenata ogorčenog sudskog procesa s iznimno visokim ulozima.

U maju je porota odbacila Muskovu tužbu, zaključivši da je predugo čekao prije nego što ju je podnio.

Od 11 suosnivača ostala su samo trojica

Brockman je jedan od rijetkih suosnivača i visokih čelnika OpenAI-ja koji još uvijek vode tvrtku, koja je u lipnju povjerljivo predala dokumentaciju za dugo očekivanu inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO).

Od 11 suosnivača OpenAI-ja, u tvrtki su ostali samo Brockman, Altman i Wojciech Zaremba, koji sada pomaže voditi njezin neprofitni ogranak.

I nisu otišli samo suosnivači. Posljednjih je mjeseci velik dio najvišeg vodstva OpenAI-ja iz različitih razloga naglo napustio tvrtku.

U aprilu su voditelj OpenAI-jeva sustava za generiranje i uređivanje videa Sora Bill Peebles i čelnik inicijative OpenAI For Science Kevin Weil napustili tvrtku nakon što je OpenAI ugasio njihove projekte kako bi se usredotočio na svoje temeljno poslovanje.

Nedugo zatim direktorica marketinga Kate Rouch i Fidji Simo, koja je kao izvršna direktorica aplikacija vodila velik dio tog temeljnog poslovanja, otprilike su istodobno odstupile kako bi se posvetile svojem zdravlju.

Potom je u augustu dugogodišnji izvršni direktor Brad Lightcap otišao kako bi „pokrenuo nešto novo”, dok je Denise Dresser, direktorica prihoda, nakon samo osam mjeseci na toj funkciji otišla uz vrlo malo objašnjenja.

Altmanov najodaniji saveznik

Brockman sada vodi i računalnu infrastrukturu OpenAI-ja i njegov proizvodni segment, čime je postao drugi čovjek tvrtke i odani Altmanov saveznik.

Tijekom suđenja u svibnju otkriveno je da je Altman 2017. Brockmanu dao udio vrijedan 10 miliona dolara u svojem porodičnom investicijskom uredu.

Šest godina poslije, kada je upravni odbor šokirao poslovni svijet iznenadnom smjenom Altmana, Brockman je dao otkaz samo nekoliko sati poslije iako je znao da bi ga to moglo stajati njegova vlasničkog udjela u startupu, koji danas vrijedi gotovo 30 milijardi dolara.

Gotovo 3 posto OpenAI-ja i milioni u drugim kompanijama

Uz udio u OpenAI-ju, koji se procjenjuje na nešto manje od 3%, te udio u Stripeu, Brockman je tokom pravne bitke s Muskom otkrio i manja ulaganja ukupne vrijednosti manje od 5 miliona dolara u firme među kojima su Cerebras, CoreWeave i Helion.

Sve tri u svojoj povijesti imaju poslovne odnose s OpenAI-jem. Brockman nije želio komentirati Forbesovu procjenu svojeg bogatstva.

Deseci miliona dolara za američku politiku

Tijekom protekle godine počeo je aktivnije koristiti svoje bogatstvo, posebno u Washingtonu. On i njegova supruga Anna donirali su 50 miliona dolara dvama različitim super PAC-ovima koji podupiru demokratske i republikanske kandidate naklonjene umjetnoj inteligenciji.

Također su donirali 25 miliona dolara pro-Trumpovu super PAC-u MAGA Inc.

Donacije su izazvale negodovanje dijela zaposlenika OpenAI-ja te kampanju „QuitGPT” među korisnicima. Brockman je zbog toga u intervjuu za Wired inzistirao na tome da su njegove donacije u skladu s izvornom misijom OpenAI-ja razvojem i distribucijom naprednih sustava umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva.

OpenAI traži stroža sigurnosna pravila

Ulozi su i dalje visoki. Početkom septembra OpenAI je od američkog Kongresa zatražio uvođenje sigurnosnih zahtjeva za kompanije koje razvijaju umjetnu inteligenciju, nakon što je priznao da su njegovi AI agenti u srpnju uspjeli pobjeći iz testnog okruženja i prodrijeti u sustave internetske platforme Hugging Face.

Bio je to neobičan zahtjev kompanije čiji je predsjednik donirao 50 milijuna dolara političkim grupama koje su napadale zakonodavce zbog prijedloga sličnih ograničenja.

Upozorenje da bi AI mogao „ubiti sve”

Iste sedmice 27-godišnji istraživač koji je radio u OpenAI-ju, a potom i kod konkurenta Anthropica, napustio Anthropic te javno upozorio da ljudi koji u obje kompanije razvijaju ove sustave iskreno vjeruju da bi ta tehnologija do kraja desetljeća mogla ubiti sve ljude.

Nedugo nakon tog javnog upozorenja Altman je, prema izvješćima, zaposlenicima OpenAI-ja rekao da bi kompanija mogla usporiti razvoj umjetne inteligencije.

Za Fortune je također izjavio da će OpenAI odgoditi svoj IPO do 2027. zbog sve većih sigurnosnih zabrinutosti.

Odmor tek kada OpenAI stvori AGI?

Na pitanje kada je posljednji put bio na godišnjem odmoru, Brockman je za The Wall Street Journal rekao da se ne može sjetiti iako je svoju nekadašnju ambiciju da postane milijarder premašio gotovo trideseterostruko.

Umjesto toga rekao je da će njegov sljedeći odmor možda morati pričekati dok OpenAI ne ostvari AGI opću umjetnu inteligenciju, trenutak kada će strojevi nadmašiti ljudsku inteligenciju. Upravo je to trenutak za koji njegovi bivši kolege, pa čak i njegov šef, upozoravaju da nam se približava.

Alicia Park, novinarka Forbesa (link na originalni članak)

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