Samo dva posto ljudi je crvenokoso: Zašto su oba roditelja “kriva”, posebno kod naroda na sjeveru

Negdje između 1% i 2% ljudi širom svijeta ima crvenu kosu. To je najrjeđa prirodna boja kose. Međutim, taj globalni postotak ne opisuje nijedno određeno područje posebno dobro, jer crvena kosa nije ravnomjerno raspoređena širom svijeta. Koncentrirana je u određenim populacijama. U Irskoj i Škotskoj, otprilike jedna desetina stanovništva ima crvenu kosu, dok mnogo veći dio stanovništva nosi osobinu koja dovodi do nje, a da se ona kod njih uopće ne manifestira.

Genetika je jednostavnija nego što bi se očekivalo. Crvenokosi ljudi ne proizvode pigment koji drugima nedostaje. Oni proizvode manje uobičajenog pigmenta jer receptor koji bi normalno trebao reći njihovim pigmentnim ćelijama da proizvode tamnu verziju pigmenta ne funkcioniše ispravno.

Šta zapravo čini kosu crvenom

Boja kose i kože potiče od melanina, koji ovdje postoji u dva važna oblika. Eumelanin je smeđi do crni pigment koji omogućava tamnjenje kože i apsorbira ultraljubičasto zračenje, dok je feomelanin crvenkasto-žuti pigment koji apsorbira vrlo malo UV zračenja. Gotovo svi ljudi proizvode oba pigmenta. Odnos između njih određuje ono što vidimo u ogledalu.

Gen pod nazivom MC1R određuje taj omjer. On stvara receptor koji se nalazi na površini ćelija koje proizvode pigment. Kada se ovaj receptor aktivira, on signalizira ćeliji da proizvodi eumelanin. Feomelanin je ono što ćelija proizvodi kada receptor ostane neaktivan, tako da proizvodnja tamnog pigmenta zavisi od toga da li aktivni signal prolazi kroz receptor.

Kod crvenokosih osoba, verzije gena MC1R koje nasljeđuju ne reaguju kako bi trebale. Receptor je prisutan, ali ne obavlja svoju funkciju. Stoga, proizvodnja eumelanina ostaje niska, dok feomelanin postaje dominantan. Isti receptor reguliše pigmentaciju kože kao i kosu, zbog čega se crvena kosa gotovo uvijek povezuje s kožom koja lako izgori umjesto da potamni.

Generalno, potrebne su dvije nefunkcionalne kopije gena, po jedna od svakog roditelja, da bi se crvena kosa zapravo manifestovala. Taj detalj bolje od svega drugog objašnjava geografsku rasprostranjenost ove osobine, jer osoba koja nosi samo jednu nefunkcionalnu kopiju izgleda potpuno normalno i može je prenijeti na svoju djecu, a da nikada ne zna da je nosilac. Varijanta se tako može akumulirati u populaciji generacijama i ostati nevidljiva, a manifestovaće se samo kada se desi da dva nosioca imaju dijete.

Zašto se crvena kosa proširila na sjeveru?

Uobičajeno objašnjenje počinje sa sunčevom svjetlošću. Pigment podrazumijeva svojevrsnu ravnotežu troškova i koristi. Eumelanin štiti kožu od UV zračenja, ali istovremeno blokira UV zračenje koje je koži potrebno za proizvodnju vitamina D. U populacijama koje žive na visokim geografskim širinama, gdje je zimska svjetlost slaba, zaštitna korist tamnog pigmenta opada, dok njegov nedostatak u smislu proizvodnje vitamina D ostaje, tako da svjetlija koža postaje povoljna osobina. Prema ovom objašnjenju, crvena kosa nastala je kao način razvoja svjetlije kože, a ne kao osobina koja je sama po sebi bila podložna prirodnoj selekciji.

Međutim, s tom pričom treba biti oprezan, jer mnogi biolozi sumnjaju da je crvena kosa ikada bila direktno favorizirana. Studija objavljena 2000. godine u časopisu American Journal of Human Genetics otkrila je da visoka raznolikost gena MC1R uočena kod Evropljana odgovara onome što bi se očekivalo od normalne neutralne genetske varijacije nakon slabljenja jakih ograničenja, bez signala pozitivne selekcije iza njih.

Pažljivije tumačenje bi bilo da je crvena kosa bila dozvoljena, a ne podsticana. U područjima s jakim sunčevim zračenjem, nefunkcionalna varijanta gena MC1R bi bila relativno brzo eliminisana iz populacije. Kada taj pritisak oslabi, gen može slobodno akumulirati varijacije koje nastaju, bez ikakvog posebnog mehanizma koji bi suzbio određenu varijantu.

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Jesu li crvenokose lakše pronašle partnera?

Postoji i starija pretpostavka da je sama rijetkost crvene kose bila privlačna. To je davalo crvenokosim ljudima određenu prednost u pronalaženju partnera, čime se ta osobina održavala u populaciji. To je razumna ideja, ali dokazi za nju kod ljudi su toliko slabi da bi ih trebalo posmatrati kao hipotezu, a ne kao odgovor.

Međutim, troškovi nisu sporni. Feomelanin je slab zaštitnik i čini se da pod utjecajem UV zračenja stvara reaktivne molekule koje aktivno oštećuju ćelije, umjesto da ih samo ne štite. Crvenokose osobe imaju znatno veći rizik od raka kože. Studija objavljena 2012. godine u časopisu Nature sugerira da opekotine od sunca nisu jedino objašnjenje.

Miševi koji su imali i nefunkcionalnu verziju gena i uobičajenu mutaciju koja potiče razvoj melanoma razvili su tumore čak i bez ikakvog izlaganja UV zračenju. To ukazuje na to da put koji reguliše samu pigmentaciju može uzrokovati oksidativna oštećenja.

Više od boje kose

MC1R nije ograničen samo na pigmentne ćelije. Isti receptor je aktivan i u drugim tkivima, uključujući ona koja su uključena u signaliziranje upale i bola, a efekti su dovoljno uočljivi da anesteziolozi godinama dijele iskustva o njima.

Studija objavljena 2004. godine u časopisu Anesthesiology dala je numeričku potvrdu dugogodišnje kliničke pretpostavke. Utvrđeno je da je ženama crvene kose potrebno znatno više inhaliranog anestetika nego ženama tamne kose da bi se postigao isti efekat. Uzorci su bili mali, a rezultati nisu bili ujednačeni. Najmanje jedna velika studija je otkrila da uopšte nije bilo razlike. Taj efekat je i dalje stvarna pojava koja se aktivno proučava, a ne nešto što je definitivno objašnjeno.

Drevni DNK donosi još jedan zanimljiv detalj. Studija objavljena 2007. godine u časopisu Science analizirala je MC1R kod dva neandertalska uzorka i pronašla varijantu koja nije prisutna kod hiljada modernih ljudi čija bi smanjena aktivnost bila dovoljna da posvijetli kosu ili kožu. Ta varijanta nije pronađena kod modernih ljudi.

Crvenokose neće nestati

Izgleda da su dvije odvojene ljudske loze, suočene s istom slabom sjevernom sunčevom svjetlošću, došle do sličnog izgleda putem različitih genetskih puteva.

Jedna tvrdnja koja se iznova pojavljuje u naslovima svakih nekoliko godina je da crvenokose osobe izumiru. Vrijedi to ispraviti. Recesivne varijante se ne “razrjeđuju” i ne nestaju iz populacije. One samo prestaju biti vidljive. Svaki nosilac koji nema nikakve znakove crvene kose i dalje prenosi gen u nepromijenjenom obliku.

Dakle, najrjeđa boja kose je rijetka iz prilično jednostavnog razloga. Potrebne su dvije kopije nefunkcionalnog receptora, naslijeđenog u dijelu svijeta gdje funkcionalni receptor više nije posebno koristan.

Scott Travers, saradnik Forbesa