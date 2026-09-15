Kanada ulazi u EU? U toku su razgovori o “pridruženom članstvu”

Kanadski dužnosnici pregovaraju s Evropskom unijom o bližim vezama s tim ekonosmkim blokom nakon propasti trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama ranije ovog ljeta, izvijestio je u subotu Wall Street Journal. Među mogućnostima se navodno razmatra i to da Kanada postane „pridružena članica” Unije.

Iako EU historijski nije poznat po tome da pojedinim državama omogućuje fleksibilne modele članstva, evropski dužnosnici navodno su otvoreni prema mogućnosti da se Kanada pridruži kao „pridružena članica”, rekli su za Journal anonimni dužnosnici iz Kanade i EU-a.

To bi moglo predstavljati najveće preusmjeravanje kanadske ekonomije u posljednjih nekoliko desetljeća. SAD je već dugo najveći trgovinski partner Kanade, a 2025. godine oko 72 % kanadskog izvoza odlazilo je preko južne granice, u Sjedinjene Države.

Detalji mogućeg sporazuma još se razmatraju, prema izvještavanju Journala, no sporazum bi mogao dovesti do povećanja trgovine između Kanade i EU-a. To bi potencijalno uključivalo transport gnojiva preko Arktika i izgradnju novih plinovoda za prirodni plin, što bi Evropi moglo pomoći da okonča ovisnost o ruskom prirodnom plinu.

Sporazum bi također mogao uključivati suradnju EU-a i Kanade na polaganju novih podmorskih kabela, lansiranju satelita i izgradnji podatkovnih centara, u trenutku kada ljudi s obje strane Atlantika postaju sve oprezniji prema američkim tehnološkim kompanijama.

Kanadski premijer Mark Carney odranije je povezan s Evropom i Ujedinjenim Kraljevstvom. Studirao je na Sveučilištu Oxford, a od 2013. do 2020. bio je guverner Bank of England, britanske središnje banke. Prema izvještavanju Journala, redovito je u kontaktu s vodećim evropskim dužnosnicima poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Njih dvojica razgovarala su i o planovima koji bi Kanađanima omogućili da žive i rade u Evropi bez viza.

Carney navodno želi i da se Kanada uključi u program EU-a za studentsku razmjenu, koji studentima omogućuje pohađanje nastave na univerzitetima u drugim državama.

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Putovanje u Evropu

Carney sljedećeg tjedna putuje u Evropu, a predviđeni su posjeti Liverpoolu i Strasbourgu. Trebao bi se obratiti Evropskom parlamentu, prisustvovati govoru o stanju Evropske unije te se „sastati s članovima Evropskog parlamenta kako bi ojačao veze Kanade s EU-om u području trgovine, ulaganja i sigurnosti”, navodi ured kanadskog premijera.

Još nije jasno hoće li Carney tijekom tog putovanja objaviti konkretnije planove vezane uz traženje statusa „pridružene članice”.

Trgovinski rat

Informacije o pregovorima s EU-om pojavljuju se u trenutku kada je Kanada i dalje uvučena u trgovinski rat sa SAD-om, nakon što je Carney u augustu naložio kanadskim pregovaračima da napuste pregovore sa svojim američkim kolegama.

Kanada i SAD međusobno su uveli recipročne carine, a Bijela kuća posljednjih je dana dodatno zaoštrila sukob. Predsjednik Donald Trump prošle sedmice je zabranio uvoz određenih kanadskih mliječnih proizvoda, alkoholnih pića i druge robe te zaprijetio da će kanadskom proizvođaču aviona Bombardieru zabraniti prodaju aviona proizvedenih izvan SAD-a na američkom tržištu.

Otkako se 2025. ponovno vratio na vlast, Trump je više puta prijetio Kanadi i podrugljivo je nazivao „51. saveznom državom”. Usred trgovinskog spora u augustu otišao je toliko daleko da je službeni naziv jezera Ontario promijenio u „Lake America” („Američko jezero”).

Zachary Folk, novinar Forbes (link na originalni čalanak)

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