Trijumf nad teškom bolešću

Muzička diva Celine Dion je u subotu održala koncert u Plenitude Areni u Nanterreu (nadomak Pariza). I nije ovo tek jedna u nizu vijesti iz muzičke industrije, budući da je nastupom pred blizu 33.000 ljudi, Celine zapjevala nakon šest godina pauze, koja je uslijedila zbog teškog zdravstvenog stanja.

Stoga se publici nije bez razloga obratila riječima kako je ovo emotivni povratak nakon “neugodnog puta”.



Dion je na sceni provela dva i po sata tokom kojih je sa publikom podijelila sjećanja na najvažnije trenutke iz karijere, te izvela i neke od svojih najvećih hitova, uključujući “My Heart Will Go On”, “J'irai où tu iras” i “Pour que tu m'aimes encore”.

Tokom cijele noći, piše Global News, uprkos zdravstvenim problemima s kojima se suočavala, pružila je snažne vokalne nastupe. Fanovi koji su doputovali iz cijelog svijeta pozdravili su njen povratak neprekidnim aplauzom dok je brisala suze.

Nastup Celine Dion na pozornici u Pleniute Areni u okrugu La Defense u Nanterreu, blizu Pariza, 12. septembra, Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier





„Hvala vam puno! Obećala sam sebi da neću plakati. Ne ispunjavam svoja obećanja“, rekla je Dion publici nakon svoje prve pjesme. „Propustila sam ovo!“

Koncert u subotu zapravo je najava njenih 26 nastupa u Plenitude Areni ove jeseni i sljedećeg proljeća.

Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Pjevačica je posljednju turneju zakazala 2020. goine, ali je otkazana zbog pandemije COVID-19, da bi dvije godine kasnije javnosti priznala kako boluje od sindroma ukočene osobe, rijetke autoimune bolesti zbog koje nije mogla da se vrati na scenu.



