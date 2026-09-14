Zašto plan ove zemlje za izgradnju novih rafinerija neće sniziti cijene benzina

Promet prolazi pored rafinerije Phillips 66 u Westminsteru u Kaliforniji. Predsjednik Donald Trump poziva na izgradnju većeg broja rafinerija nafte u SAD, ali to neće riješiti problem dugotrajno visokih cijena benzina i dizela.

Predsjednik Donald Trump želi preokrenuti višedecenijski pad broja aktivnih američkih rafinerija, za koji smatra da je jedan od ključnih razloga visokih cijena goriva. Zbog toga je nedavno pozvao rukovodioce naftnih kompanija u Bijelu kuću kako bi ih podstakao na nova ulaganja.

„Predsjednik Trump i cijeli njegov energetski tim nastavit će podržavati ponovno pokretanje zatvorenih rafinerija, proširenje kapaciteta postojećih rafinerija i izgradnju novih rafinerija kako bi se snizile cijene i ojačala naša nacionalna sigurnost“, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers za CNN.

Međutim, veći broj američkih rafinerija neće sniziti cijene goriva u bliskoj budućnosti, a vjerovatno neće donijeti značajnije smanjenje cijena ni dugoročno.

Nova rafinerija nafte većeg kapaciteta nije izgrađena u Americi od 1977. godine. Godine 1982. u SAD je radilo otprilike dvostruko više rafinerija nego danas. Čak i kada bi građevinski radovi počeli već sutra, bile bi potrebne godine prije nego što bi nova postrojenja počela proizvoditi količine benzina i dizela koje bi mogle ublažiti trenutne visoke cijene.

Američke naftne kompanije, međutim, ne žure s izgradnjom novih rafinerija. Iako industrija trenutno ostvaruje izuzetno visoke profite, kompanije su svjesne da su sadašnji poremećaji na energetskom tržištu vjerovatno privremeni.

Naglo povećanje cijena goriva, izazvano ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, vjerovatno neće trajati dovoljno dugo da opravda višegodišnju izgradnju i višemilijardska ulaganja potrebna za nove rafinerije.

„Kako će Hormuški moreuz izgledati za četiri ili pet godina?“, rekao je John Auers, direktor marketinga rafiniranih goriva u kompaniji za analizu podataka Novi Labs. „Pretpostavka je da će do tada biti otvoren i da će se ruske rafinerije vratiti u normalan režim rada. Zato nije presudno ono što se dešava sada ili naredne godine kada se planira veliki projekat proširenja.“

Ratovi smanjuju proizvodnju rafiniranih goriva

Ograničeni kapaciteti rafinerija širom svijeta, a ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, glavni su razlog ovogodišnjeg rasta cijena goriva. Taj faktor je čak značajniji od poremećaja u isporuci sirove nafte kroz Hormuški moreuz izazvanih ratom s Iranom.

„Tokom mojih 35 godina rada u rafinerijama postojala je prevelika ponuda rafinerijskih kapaciteta“, rekao je izvršni direktor ExxonMobila Darren Woods za CNBC ranije ovog ljeta. „Ali sada imamo ograničene rafinerijske kapacitete. Zato se cijene na benzinskim pumpama određuju ponudom i potražnjom za rafiniranim proizvodima, a ne samo cijenom sirove nafte.“

Rafinerije na Bliskom istoku i u Rusiji pretrpjele su oštećenja u vojnim napadima. Rusija, koja je dugo bila jedan od najvećih izvoznika rafiniranih goriva, sada je zbog domaće nestašice goriva postala neto uvoznik. Čak ni rafinerije koje i dalje rade u zemljama Perzijskog zaljeva ne mogu izvoziti količine koje bi inače mogle biti dostupne, zbog stalnih poremećaja u pomorskom saobraćaju.

Prema riječima Auersa, nije relativno mali pad američkih rafinerijskih kapaciteta posljednjih godina ono što je dovelo do povećanja cijena.

„Problem je što smo na globalnom tržištu izgubili oko dva miliona barela dnevno ukupne ponude iz Rusije i s Bliskog istoka. To je ogroman gubitak na tržištu koje je već bilo prilično zategnuto“, rekao je.

Cijene nafte ove godine naglo su porasle i nedavno ponovo prešle granicu od 100 dolara po barelu. Međutim, uprkos višim troškovima sirovina za rafinerije, izuzetno visoke cijene rafiniranih proizvoda koje prodaju dovele su njihove profitne marže do rekordnih nivoa.

Američke rafinerije sada ostvaruju profit od oko 100 dolara po barelu dizela i između 40 i 50 dolara po barelu benzina, rekao je Tom Kloza, nezavisni naftni analitičar i savjetnik Gulf Oila.

„Ove brojke nisu samo izvan grafikona, one su izvan galaksije“, rekao je Kloza.

Zbog toga je poslovanje rafinerija postalo izuzetno profitabilno. Američke rafinerije ove godine rade sa gotovo 100 posto kapaciteta, prema podacima američke Uprave za energetske informacije, EIA.

Darren Woods iz ExxonMobila rekao je investitorima ranije ove godine da je kompanija čak odgodila određene radove na održavanju kako bi održala proizvodnju i visoku profitabilnost. Kompanija je u drugom tromjesečju ostvarila dobit od 14,5 milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na isto tromjesečje prošle godine.

Međutim, održavanje se ne može odgađati unedogled.

„Nivo iskorištenosti kapaciteta koji smo vidjeli nije moguće dugoročno održati“, rekao je Woods za CNBC.

Privremena zatvaranja rafinerija zbog održavanja bit će neizbježna kasnije ove godine, rekao je Auers. To će dodatno smanjiti ponudu goriva i izvršiti pritisak na rast cijena.

Nema jednostavnih rješenja

Uprkos naglom padu broja rafinerija tokom posljednjih 45 godina, Sjedinjene Američke Države uspijevale su proizvesti dovoljno goriva za domaće potrebe.

Mnoge rafinerije koje su zatvorene bile su manje i manje konkurentne, rekao je Auers. Osim toga, napredak tehnologije i povećanje efikasnosti, zajedno sa širenjem preostalih rafinerija, omogućili su da ukupni američki rafinerijski kapacitet vremenom zapravo raste.

Proizvodnja rafiniranih proizvoda porasla je za 16 posto od 1999. godine, dostigavši rekordnih 18,6 miliona barela dnevno 2019. godine, prema podacima EIA. Od tada je pala za samo tri posto.

Istovremeno, Amerikanci troše manje benzina zahvaljujući većoj efikasnosti vozila, sve većem broju električnih automobila na cestama i porastu rada od kuće.

Cijene goriva u SAD brzo su porasle nakon početka rata s Iranom krajem februara i ostale su visoke, pri čemu su rasle brže od cijena sirove nafte.

Prosječna nacionalna cijena benzina u subotu je iznosila 4,31 dolar po galonu, prema podacima AAA, što je najviša zabilježena cijena za mjesec septembar. Cijena dizela upravo je prvi put u historiji prešla šest dolara po galonu. Cijena avionskog goriva također je na najvišem nivou od aprila.

Cijene benzina u SAD ostale su visoke od početka rata u Iranu i u septembru su dostigle najviši nivo ikada zabilježen.

Ipak, ne treba očekivati da će veći broj američkih rafinerija uskoro promijeniti situaciju.

Prije svega, za značajno proširenje postojećih rafinerija potrebne su najmanje tri godine, dok je za izgradnju potpuno nove rafinerije potrebno još više vremena.

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Auers je istakao da čak i kada je rafinerija projektovana i spremna za procjenu uticaja na okoliš, „i dalje vas čekaju četiri do pet godina prije nego što počne proizvoditi“.

Osim toga, novi kapacitet morao bi raditi decenijama kako bi se ulaganje isplatilo. Neizvjesnost u pogledu budućih američkih propisa i potražnje za gorivom čini takve dugoročne investicije veoma rizičnim.

Ako se izuzme period pandemije, „potražnja za benzinom ovog ljeta vjerovatno će biti najniža tokom ljetne sezone od 2001. godine“, rekao je Kloza.

„Sjeverna Amerika je trenutno najbolje mjesto za rafinerijsku industriju, a vjerovatno će tako biti i narednih pet do deset godina“, rekao je. „Ali šta će biti nakon toga, ko zna?“

To je vjerovatno jedan od razloga zbog kojih su naftne kompanije više zainteresovane za korištenje trenutnih visokih profita za ulaganja u istraživanje novih izvora nafte ili izgradnju naftovoda, gdje mogu ostvariti brži povrat ulaganja, kao i za vraćanje novca dioničarima.

„Novac ulažu u otkup vlastitih dionica i isplatu dividendi“, rekao je Auers.

Čak i kada naftne kompanije poput Marathona i Phillipsa 66 dio svojih velikih profita ulažu nazad u poslovanje, „većina njihovih kapitalnih ulaganja posljednjih godina bila je usmjerena na srednji dio lanca, poput naftovoda, a ne na rafinerije. To je zato što je Wall Street želio da svoj novac ulažu upravo tamo.“

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