Američka mornarica još ne objavljuje ko će praviti stelt lovca šeste generacije: U igri dvije kompanije

Očekivalo se da će Ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država objaviti hoće li Boeing ili Northrop Grumman proizvoditi njen lovac šeste generacije s ljudskom posadom, namijenjen za operacije s nosača aviona, koji se i dalje naziva F/A-XX. Ovaj avion trebao bi zamijeniti lovce Boeing F/A-18E/F Super Hornet sredinom ili u drugoj polovini 2030-ih.

Načelnik Pomorskih operacija, admiral Daryl Caudle, ranije je u aprilu nagovijestio da će odluka biti donesena do kraja augusta.

Međutim, august je prošao, a u utorak su se pojavile nove spekulacije da bi ministar odbrane Pete Hegseth, vršilac dužnosti sekretara Ratne mornarice Hung Kao i admiral Caudle mogli formalno objaviti odluku u narednim sedmicama.

Ponovljena odlaganja

U martu 2025. predsjednik Donald Trump i ministar odbrane Hegseth objavili su da je kompaniji Boeing dodijeljen ugovor Ratnog zrakoplovstva SAD-a za razvoj i proizvodnju aviona F-47, lovca šeste generacije s ljudskom posadom.

On je predstavljao centralni dio programa Next Generation Air Dominance (NGAD). Program je predviđao „sistem sistema“ koji je uključivao i Collaborative Combat Aircraft, odnosno dronove „lojalne pratioce“, kao i naprednu i sigurnu mrežu podataka zasnovanu na vještačkoj inteligenciji, sposobnu objediniti informacije iz velikog broja izvora.

Tada se spekuliralo da bi mogao biti objavljen i ugovor američke mornarice za F/A-XX. Međutim, budući da bi oba programa koštala milijarde dolara, unutar Pentagona pojavili su se zahtjevi da se taj program odgodi čak tri godine.

Zakonodavci su, međutim, imali drugačije ideje i naknadno su izdvojili 750 miliona dolara za F/A-XX u velikom zakonu o smanjenju poreza i državnoj potrošnji koji je 2025. potpisan i stupio na snagu, objavio je Reuters. Dodatnih 1,4 milijarde dolara predviđeno je za podršku programu u fiskalnoj 2026. godini.

Mornarica uočava prijetnju Kine

Jedan od velikih razloga za zabrinutost jeste činjenica da Mornarica Narodnooslobodilačke armije Kine sada ima tri nosača aviona, dok je četvrti u izgradnji. Time se smanjuje zaostatak za američkom mornaricom, koja raspolaže s 11 nuklearnih supernosača aviona.

Još veća briga jeste to što Peking također razvija lovca šeste generacije s ljudskom posadom, namijenjenog za operacije s nosača aviona.

Lovac Super Hornet, koji proizvodi Boeing i koji predstavlja moderniziranu verziju lovca McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, uveden je u operativnu upotrebu američke mornarice 1999. godine. Iako i dalje predstavlja ključni dio operativne osnove mornarice, najstariji avioni pokazuju znakove fizičkog habanja.

Izvještaj Kongresnog ureda za budžet (CBO) upozorio je da flota Super Horneta stari brže i da se njena raspoloživost s vremenom smanjuje brže nego kod starijih modela F/A-18C/D.

Varijante Block III, opremljene naprednim AESA radarima i umreženim sposobnostima, poslužit će kao prijelazno rješenje do dolaska lovca šeste generacije F/A-XX. Međutim, američka mornarica taj prijelazni period može produžavati samo do određene granice.

REUTERS/Eva Korinkova/File Photo

Boeing ili Northrop Grumman?

Program je sada spao na Boeing i Northrop Grumman, nakon što je Lockheed Martin početkom 2025. eliminiran iz takmičenja. Njegov predloženi dizajn nije ispunio stroge tehničke i operativne kriterije američke mornarice.

Budući da je Boeingu dodijeljen ugovor za F-47 i da kompanija proizvodi F-15EX Eagle II za američko Ratno zrakoplovstvo i strane partnere, moguće je da bi kompanija mogla biti preopterećena razvojem novog lovca koji će koristiti američka mornarica.

Međutim, Boeing privodi kraju proizvodnju F/A-18 Super Horneta, koji je gotovo tri decenije bio okosnica flote lovaca s nosača aviona.

Nasuprot tome, Northrop nema dugu historiju u pomorskoj avijaciji, iako je zajedno s McDonnell Douglasom razvio F/A-18 Hornet. Grumman, međutim, ima dugu historiju razvoja lovaca za operacije s nosača aviona. Ona seže do Grumman FF, lovca s dva sjedišta koji je uveden u upotrebu 1931. godine.

Kompanija je kasnije proizvodila F4F Wildcat, koji je bio glavni lovac američke mornarice na početku rata na Pacifiku tokom Drugog svjetskog rata. Naslijedio ga je F6F Hellcat, izuzetno uspješan lovac kojem se pripisuje najveći broj zračnih pobjeda američke mornarice tokom rata.

Ostali lovci koje je Grumman proizvodio bili su F7F Tigercat, F8F Bearcat i F9F Panther. Potonji je bio prvi mlazni lovac kompanije Grumman.

Najpoznatiji je, naravno, F-14 Tomcat, legendarni supersonični presretač i lovac s dva motora i dva člana posade. Bio je gotovo podjednako velika zvijezda filma Top Gun kao i Tom Cruise!

Northrop Grumman trenutno proizvodi strateški bombarder dugog dometa B-21 Raider za američko Ratno zrakoplovstvo. Za taj avion govorilo se da predstavlja prvi avion „šeste generacije“.

Detalji koncepta F/A-XX su nagoviješteni

Tokom prethodnih godinu i po obje kompanije nagovještavale su ili javno prikazivale konceptualne ilustracije i videozapise svojih potencijalnih dizajna.

Boeingov dizajn nagovijestio je sličnosti s F-47 američkog Ratnog zrakoplovstva, s konfiguracijom bez repnih površina. Optimiziran je za stelt karakteristike iz svih uglova, kao i 25 posto veći dolet u odnosu na Lockheed Martin F-35C Lightning II.

Kokpit i kabina bili su slični rješenju s aviona Ratnog zrakoplovstva, ali su prikazi pokazivali uži nos, odnosno radom, koji je djelovao optimizirano za bolju preglednost s nosača aviona tokom prilaza pod velikim uglom napada.

Prikazi kompanije Northrop Grumman pokazivali su elegantno tijelo aviona bez repnih površina, s usisnicima zraka postavljenim na gornjoj strani. Time bi se smanjila radarska i infracrvena uočljivost iz donje hemisfere.

Dizajn je također imao sklopiva krila i robusni stajni trap, prilagođen slijetanju na nosač aviona.

Naravno, prikazani koncepti mogli bi služiti i kao obmana, odnosno odvraćanje pažnje od stvarnog dizajna. Više ćemo znati kada ugovor bude dodijeljen, ali i dalje niko ne može znati kada će se to dogoditi.

Možda je upravo to najbolja stelt karakteristika ovog aviona. Jednostavno ne znamo kada će ugovor biti dodijeljen.

Peter Suciu, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

