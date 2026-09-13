Da li će struja u BiH poskupiti do kraja godine

U kakvu zimu Bosna i Hercegovina ulazi kada je riječ o cijenama električne energije, pitanje je kojim se sigurno bave mnogi građani BiH. Prema riječima predsjednika Udruženja za zaštitu prava potrošača “Zvono“ iz Bijeljine Jovana Vasilića struja će do kraja godine neminovno poskupiti. Kako je kazao za Fenu, poslije oktobarskih izbora bit će otkočen proces uspostavljanja berze električne energije u Bosni i Hercegovini, nije upoznat sa tim šta tvrde predstavnici glavnih snabdjevača električnom energijom, ali ističe da zna koje su obaveze BiH proistekle iz Evropskog energetskog sporazuma.

„Cijena se sada mora usklađivati sa tržišnom, odnosno sa cijenama na berzama u okruženju dok se ne uspostavi berza u BiH“, kaže Vasilić.

Smatra kako će taj proces političari odblokirati poslije izbora, jer nikome ne ide u prilog da se plaćaju kazne.

„Već sada je na snazi plaćanje taksi na CO₂, a cijena takse po toni izvezenog CO₂ veća je nego cijena megavata električne energije. Drugim riječima, nama se više ne isplati izvoziti struju“, kaže Vasilić za Fenu dodajući kako regulatori u oba entiteta u BiH imaju nadležnost za određivanje visine mrežarine koju svi potrošači plaćaju operatorima distributivnih sistema.

Generalni direktor „Elektroprivrede Republike Srpske” Luka Petrović pak ističe da povećanje cijene električne energije u RS nije u planu te da domaći energetski sistem ostaje stabilan i u narednom periodu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, Bosna i Hercegovina je u šestom mjesecu ove godine proizvela 1.065 gigavat sati električne energije, od čega 60,2 posto u termoelektranama. U istom mjesecu BiH je izvezla 598, a uvezla 348 GWh električne energije.