Protekle godine zaradila je više od 40 miliona, a sada je otkrila i zašto se vratila tenisu

Teniska legenda Serena Williams kaže da njen povratak sportu nije dugoročan, već to vidi kao priliku da spoji brojne uloge koje ima kao majka, sportistkinja i poduzetnica i pokaže svojim kćerkama da ne moraju da biraju samo jednu od njih.

Williams, koja je i osnivačica kompanije rizičnog kapitala Serena Ventures, rekla je u četvrtak na Forbes Power Women’s Summitu da njen povratak tenisu „nije ništa dugoročno“, već da je prije svega riječ o zabavi i prilici da svojim kćerkama pokaže „osobu o kojoj čitaju u školskim knjigama“.

Williams se vratila tenisu u junu 2026. godine, nakon što se povukla poslije US Opena u septembru 2022, pritom svjesno izbjegavajući da svoj odlazak nazove penzionisanjem.

Serena Ventures osnovala je 2014. godine, sa fokusom na poduzetnice i osnivače iz nedovoljno zastupljenih grupa, a danas, kako kaže, njen život je „uglavnom biznis i investiranje“.

Williams je rekla da se od žena očekuje da „nose više šešira i da se ne žale zbog toga“, a svoj povratak tenisu vidi kao način da prihvati sve te različite uloge i pokaže svojim ćerkama, ali i ženama širom svijeta, da i one mogu isto.

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Forbes Power Women’s Summit

Četrnaesto izdanje Forbes Power Women’s Summita održano je u četvrtak u New Yorku i okupilo je neke od najuticajnijih žena iz svijeta biznisa, liderstva, preduzetništva i filantropije.

Tema razgovora bila je način na koji žene oblikuju industrije, poslovanje, tehnologiju i društvo.

Među ovogodišnjim govornicama bile su i globalna izvršna direktorica Chanela Leena Nair, glumica, producentica i suosnivačica kompanije Once Upon a Farm Jennifer Garner, kao i olimpijska klizačica Alysa Liu.

„Od žena se očekuje da nose više šešira“

„Mislim da se od nas žena očekuje da nosimo više šešira i da se ne žalimo zbog toga. Osjećam da treba da prihvatimo tu poruku i taj trenutak. Imam dvije kćerke i želim da im pokažem da i one to mogu“, rekla je Serena Williams u razgovoru sa izvršnom potpredsjednicom Forbesa Moirom Forbes).

Bogatstvo procijenjeno na 400 miliona dolara

Forbes procjenjuje da Serena Williams vrijedi oko 400 miliona dolara, što je čini najbogatijom ženom u svijetu koja je najveći dio bogatstva stekla kao sportistkinja.

Forbes procjenjuje da je Williams tokom protekle godine zaradila 40,1 milion dolara, čime je zauzela treće mjesto na listi najbolje plaćenih tenisera i teniserki svijeta za 2026. godinu.

Fiona Riley, Forbes

Serena Williams Says Tennis Comeback Is ‘Nothing Long-Term’