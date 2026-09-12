Zašto je dizel na putu da obori rekordnu cijenu 2026. godine

Cijene dizela u SAD-u porasle su iznad prethodnog sedmičnog rekorda postavljenog 2022. godine. Rekordna prosječna godišnja cijena iz 2026. godine sada je nadohvat ruke. Cijene benzina, iako su i dalje visoke, vjerovatno neće oboriti godišnje rekorde u ovom trenutku.

Najnoviji podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) dodatno naglašavaju tu razliku. Za 7. septembar, cijena dizela na benzinskim pumpama duž autoputa skočila je za 36,8 centi na nacionalni prosjek od 5.967 dolara po galonu (oko 1,58 dolara po litri ), nadmašivši prethodni nominalni sedmični rekord od 5.810 dolara, postavljen u junu 2022. godine. Cijena običnog benzina poskupjela je za 8,6 centi na 4,157 dolara po galonu (oko 1,10 dolara po litri). To je i dalje znatno ispod sedmičnog maksimuma od 5.006 dolara postavljenog u junu 2022. godine. To bi moglo značiti da će 2026. godina donijeti novi prosječni godišnji rekord cijene dizela, dok će benzin ostati ispod rekorda iz 2022. godine.

Benzin obično dominira javnom debatom jer je to cijena koju vozači vide svake sedmice. Dizel je manje primjetan potrošačima, ali je ugrađen u cijelu ekonomiju – od kamionskog prijevoza, poljoprivrede i građevinarstva do željeznice i drugih komercijalnih aktivnosti. Kada cijene dizela ostanu neuobičajeno visoke, posljedice mogu biti mnogo šire od same benzinske pumpe.

Matematika koja stoji iza rekorda

Prema podacima Američke uprave za energetske informacije, dizel za cestovna vozila postavio je nominalni prosječni godišnji rekord cijene 2022. godine. Tada je iznosio 4.989 dolara po galonu. I obični benzin postavio je rekord iste godine, s prosječnom cijenom od 3.951 dolara po galonu.

Koristeći 36 sedmičnih EIA posmatranja do 7. septembra, izračunao sam da je prosječna cijena dizela od početka godine u 2026. godini oko 4.895 dolara po galonu , a za obični benzin 3.772 dolara. Do kraja godine preostalo je 16 sedmičnih posmatranja. Da bi se nadmašio rekord iz 2022. godine, prosječna cijena dizela u preostalim sedmicama morala bi biti oko 5,20 dolara po galonu. U slučaju benzina, prosječna cijena bi morala biti oko 4,35 dolara.

Najnoviji podaci EIA-e čine račun za rekordnu godišnju cijenu dizela još povoljnijim. Ako bi cijene od 7. septembra jednostavno ostale nepromijenjene do kraja godine, dizel bi 2026. godinu završio s prosječnom cijenom od približno 5,22 dolara po galonu . To bi bilo znatno iznad rekorda postavljenog 2022. godine. Benzin bi završio na oko 3,89 dolara , što je i dalje ispod rekorda.

To znači da bi cijena dizela mogla pasti za oko 77 centi u odnosu na nivo od 7. septembra, a prosječna cijena za preostale sedmice bi i dalje bila dovoljna da se postavi rekord. Benzin bi, s druge strane, morao poskupjeti za oko 20 centi u odnosu na posljednju zabilježenu cijenu, a zatim održati taj viši nivo tokom dijela godine kada cijene imaju tendenciju sezonskog pada.

Zašto je 2022. bila tako skupa

Rekordne cijene iz 2022. godine nisu bile rezultat jednog događaja. Tržište nafte je već bilo deficitarno prije nego što je Rusija napala Ukrajinu. Pandemija je poremetila proizvodnju i rafiniranje nafte širom svijeta. Neki kapaciteti su trajno zatvoreni, zalihe su bile niske, a potražnja se oporavljala kako su se ekonomije ponovo otvarale. Čak i prije invazije, EIA je dokumentovala zaoštravanje situacije na tržištu dizela.

Ruska invazija je potom pogodila tržište s vrlo malo prostora za dodatnu ponudu. Cijene sirove nafte su naglo porasle zbog neizvjesnosti oko ruskih zaliha, sankcija i odluka privatnih kompanija da smanje kupovinu ruske energije. Potražnja za benzinom je porasla tokom proljeća i ljeta. Proizvodnja i zalihe u rafinerijama su se jedva držale. Cijena običnog benzina je nakratko premašila 5 dolara po galonu na nacionalnom nivou u junu, kako je EIA kasnije dokumentovala.

Situacija s dizelom bila je još napetija.

Rusija je bila glavni dobavljač dizela i drugih derivata na svjetskom tržištu, posebno za Evropu. Gubitak te ponude i preusmjeravanje tokova dodatno su zategnuli već ograničeno tržište. Zalihe destilata u SAD-u ostale su ispod normalnog nivoa. EIA je u oktobru 2022. godine izvijestila da u američkim zalihama ima dovoljno destilata za samo oko 25 dana potrošnje , u poređenju sa prosjekom od 34 dana u periodu 2017-2021. Visoke cijene sirove nafte bile su samo dio priče o dizelu. Istovremeno, svijetu su nedostajali prerađivački kapaciteti i zalihe destilata.

Zašto je dizel tako skup u 2026. godini

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Postoje sličnosti između 2022. i 2026. godine. Geopolitički šok je još jednom podigao cijene sirove nafte i rafiniranih naftnih derivata. Ovaj put, pritisak je koncentriran na sukob koji uključuje Iran i ograničenja protoka energije kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte. EIA je navela smanjene isporuke kroz tjesnac kao jedan od glavnih izvora pritiska na globalne zalihe i cijene nafte.

Ali dizel je također pogođen problemima specifičnim za tržište derivata. Ukrajinski napadi oštetili su ruske rafinerije i ograničili ruski izvoz goriva. Tokovi derivata i prerada na Bliskom istoku također su bili poremećeni. U augustu je Reuters objavio da je crack spread za dizel u SAD-u, tj. razlika između terminskih ugovora za dizel i terminskih ugovora za sirovu naftu, prvi put premašila 100 dolara po barelu. To je izuzetno snažan signal koliko je tržište prerađenih proizvoda postalo tijesno.

Ovo nije prvenstveno priča o američkim rafinerijama koje ne čine dovoljno. Reuters je izvijestio da je iskorištenost kapaciteta rafinerija u sedmici koja je završila 28. augusta bila 98%. Ovo je najviši nivo od 2018. Međutim, EIA je pokazala da ukupne zalihe destilata u SAD-u iznose samo oko 104,2 miliona barela . Zalihe na istočnoj obali pale su na 19,3 miliona barela.

Rafinerije rade punim kapacitetom, ali globalno tržište i dalje uveliko koristi dostupne zalihe destilata iz SAD-a.

Benzin ulazi u sporiji dio godine

Benzin je također bio skup 2026. godine. Ali sada ulazi u sezonski period koji čini novi godišnji rekord manje vjerovatnim. Cijene obično rastu tokom proljeća i ljeta kako se povećava vožnja, a rafinerije prelaze na skuplju ljetnu vrstu goriva. Nakon ljetne sezone putovanja, potražnja uglavnom opada. Rafinerije se mogu vratiti na jeftiniju zimsku vrstu benzina. EIA navodi da se marže rafinerija benzina obično smanjuju tokom jeseni.

S druge strane, dizel obično dobija dodatnu sezonsku podršku u jesen. Dizel pokreće veliki dio opreme koja se koristi tokom poljoprivredne žetve, kao i kamione koji se koriste za transport tih usjeva. EIA je utvrdila da je potrošnja destilata u SAD-u porasla u prosjeku za oko 4% od septembra do oktobra tokom pet godina, od 2019. do 2023. Zima zatim dodatno povećava potražnju za lož uljem, posebno na sjeveroistoku SAD-a.

Ta sezonska razlika je važna za obračun rekorda. Benzin bi trebao imati prosječnu cijenu od oko 4,35 dolara po galonu do kraja godine , što je više od cijene od 4.157 dolara 7. septembra, kada cijene obično počinju padati.

Dizelu je potrebna prosječna cijena od oko 5,20 dolara . To je pad od skoro 77 centi u odnosu na posljednju cijenu od 5.967 dolara prema EIA procjeni, a ulazi se u sezonu koja obično donosi dodatnu podršku potražnji.

Rekord nije zagarantovan.

Ništa od ovoga ne znači da su rekordne cijene dizela neizbježne. Prekid vatre ili značajno obnavljanje protoka energije kroz Hormuški moreuz mogli bi brzo sniziti cijene sirove nafte i rafiniranih proizvoda. Nastavak rada rafinerija u Rusiji ili na Bliskom istoku mogao bi ublažiti nestašicu destilata. Naglo usporavanje ekonomije moglo bi smanjiti potražnju za dizelom u transportu i industriji.

Avgustovski STEO predviđa prosječnu maloprodajnu cijenu dizela u 2026. godini od 4,85 dolara po galonu , a običnog benzina od 3,78 dolara . To bi značilo da će oba goriva ostati ispod rekordne cijene iz 2022. godine.

Međutim, ta prognoza je završena 6. augusta, prije naglog porasta cijena dizela krajem augusta i prije nego što je cijena postavila novi nominalni sedmični rekord od 5.967 dolara 7. septembra.

Ne bih rekao da je prosječni godišnji rekord cijene dizela siguran, ali trenutni proračun jasno pokazuje da je dostižan .

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Šira slika

Poređenje 2022. i 2026. godine koristan je podsjetnik da ne postoji samo jedna “cijena goriva”. Sirova nafta je najveći zajednički input, tako da geopolitički šok može istovremeno povećati cijene benzina i dizela. Ali kapacitet rafinerija, zalihe, trgovinski tokovi, potražnja za određenim proizvodima i sezonalnost mogu učiniti da se dva goriva ponašaju vrlo različito nakon početnog šoka.

U 2022. godini, oporavak potražnje, ograničeni kapaciteti rafinerija, niske zalihe i ruska invazija na Ukrajinu doveli su do rekordnih prosječnih godišnjih cijena i benzina i dizela.

U 2026. godini, novi geopolitički poremećaj ponovo je podigao cijene sirove nafte, ali akutniji problem sada je kod destilata, tj. dizela i srodnih derivata . Na osnovu cijene od 7. septembra i sezonskih kretanja koja slijede, dizel je već postavio novi sedmični rekord i sada ima vrlo realan put ka rekordnoj prosječnoj godišnjoj cijeni .

Robert Rapier, saradnik Forbesa