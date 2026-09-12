Radnicima stižu bonusi kakvi se rijetko viđaju: Dobit će i do 68 mjesečnih plaća

Kompanija iza sebe ima iznimnu godinu, no rekordne nagrade stižu u trenutku kada sindikati prijete štrajkom zbog nezadovoljstva primanjima.

Američki proizvođač memorijskih čipova Micron Technology objavio je rekordne bonuse za zaposlenike na Tajvanu nakon godine koju je kompanija opisala kao iznimnu. Radnici direktno uključeni u proizvodnju za fiskalnu 2026., dobit će nagrade u vrijednosti od čak 35 do 68 mjesečnih plaća, uz minimalnu novčanu naknadu od oko 53.800 američkih dolara.

Bonusi za operatere, tehničare i inženjere koji rade u smjenama najveći su u povijesti Microna, a nagrade za fiskalnu 2026. primit će više od 60.000 zaposlenika diljem svijeta.

Dionice na kraju godine

Objava dolazi u osjetljivom trenutku. Sindikati koji predstavljaju oko dvije trećine Micronovih zaposlenika na Tajvanu nedavno su signalizirali snažnu podršku mogućem štrajku.

Nagrade uključuju i poseban novčani bonus od milion tajvanskih dolara, odnosno oko 31.650 američkih dolara, za zaposlenike na Tajvanu koji su se kompaniji pridružili prije 29. augusta 2025.

Za inženjere na početnim pozicijama ukupne nagrade u prosjeku dosežu 3,4 miliona tajvanskih dolara (108.000 američkih dolara), pri čemu 2,9 miliona otpada na novčane isplate, a ostatak na dionice. Uz to, svaki će zaposlenik jednom godišnje dobivati i dionice kompanije.

Micron želi izbjeći štrajk

Micron na Tajvanu zapošljava oko 15.000 ljudi, a riječ je o jednom od njegovih najvažnijih proizvodnih središta. Kompanija navodi da je na otoku dosad uložila više od 1,6 biliona tajvanskih dolara (oko 50 milijardi američkih dolara), piše Reuters.

Kompanija i sindikat iz Taoyuana prošle sedmice nisu postigli dogovor tokom postupka mirenja, pa slijedi novi krug pregovora.

Micron tako pokušava izbjeći scenarij koji je u maju prijetio Samsung Electronicsu. Planirani 18-dnevni štrajk, u kojem je moglo učestvovati čak 48.000 članova sindikata, otkazan je nakon dogovora u posljednji trenutak.

Samsung je tada pristao osnovati poseban fond za bonuse vrijedan 10,5 posto operativne dobiti odjela za čipove, uz uvjet ostvarivanja ciljeva profitabilnosti. Mogućnost obustave rada kod najvećeg svjetskog proizvođača memorijskih čipova izazvala je zabrinutost zbog opskrbe i mogućih širih posljedica za južnokorejsku ekonomiju.

Micronovi sindikati ranije su upozoravali da su modeli podjele dobiti u Samsungu i SK Hynixu povećali razliku između primanja njihovih zaposlenika i Micronovih radnika na Tajvanu.