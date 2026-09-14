Trump odbacio strahove da bi AI mogao uništiti čovječanstvo: Prioritet je pobijediti Kinu

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak navečer odbacio je zabrinutost istraživača vještačke inteligencije da bi ta tehnologija mogla dovesti do uništenja čovječanstva, poručivši da ga mnogo više brine mogućnost da Sjedinjene Američke Države izgube trku s Kinom u razvoju AI-ja.

Obraćajući se novinarima na pisti prilikom odlaska iz Dallasa, nakon konvencije Republikanske stranke, Trump je upitan da li ga zabrinjava mogućnost da bi vještačka inteligencija mogla dovesti do izumiranja ljudi.

Odgovorio je da ga takav scenarij ne brine, ali da jeste zabrinut zbog mogućnosti da se SAD, „ako ne pobijede u AI trci, mogu naći u veoma lošoj poziciji“.

Trump je ustvrdio da SAD trenutno „vode ispred Kine“ s prilično velikom prednošću. Kazao je da je američka vještačka inteligencija ispred kineske za „godinu dana“, što se, prema njegovim riječima, „smatra mnogo“.

Potom je spomenuo predstojeću posjetu kineskog predsjednika Washingtonu kasnije ove godine i rekao da očekuje da će sastanak biti „odličan“, ali nije govorio o tome da li bi jedna od tema razgovora mogla biti i vještačka inteligencija.

Dio istraživača i zagovornika sigurnosti AI-ja smatra da bi SAD i Kina trebale koordinirati usporavanje razvoja ove tehnologije sve dok se ne uspostave snažnije sigurnosne mjere.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Na šta upozoravaju AI istraživači

Ranije ove sedmice bivši istraživač kompanije Anthropic, Jacob Coxon, objavio je niz poruka na platformi X nakon što je napustio kompaniju zbog zabrinutosti za sigurnost AI sistema.

Coxon, koji je radio na pretreniranja modela u kompanijama OpenAI i Anthropic, optužio je dvije vodeće AI kompanije da se ne ponašaju odgovorno. Tvrdi da „jure pravo ka superinteligenciji koja se sama unapređuje i kockaju se našim životima“.

Naveo je da ljudi koji razvijaju takve sisteme „iskreno vjeruju da bi nas oni mogli sve ubiti do kraja decenije“, naglašavajući da to „nije marketinški trik“.

Njegovu objavu podijelio je Evan Hubinger, rukovodilac za usklađivanje AI sistema u kompaniji Anthropic. Hubinger je kazao da njegove kolege „zaista vjeruju da bi AI mogao ubiti sve ljude“, dok on lično procjenjuje da postoji više od 10 posto šanse da se to dogodi u narednih deset godina.

Kako su reagovali političari

Objave Coxona i Hubingera izazvale su brojne reakcije među američkim političarima iz obje velike stranke.

Bernie Sanders, nezavisni senator iz Vermonta koji se već dugo zalaže za strožiju regulaciju AI-ja, najavio je da će predložiti zakon kojim bi se „zabranila superinteligencija i pauzirao razvoj vještačke inteligencije“.

„Ljudi koji sami grade ovu tehnologiju priznaju da bi ona mogla ugroziti budućnost čovječanstva“, poručio je Sanders.

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis napisao je na platformi X da je „alarmantna i sama mogućnost da ove tehnologije izmaknu ljudskoj kontroli“. Dodao je da „tehnologija treba unaprijediti ljudsko iskustvo, a nikada ga zamijeniti“.

Senator Chris Murphy, demokrata iz Connecticuta, također se osvrnuo na Coxonovu objavu. Naveo je da se problem koji on opisuje – „slijepa trka AI kompanija da prve naprave mašinu smrti“ – može riješiti regulatornim sistemom koji bi omogućio nastavak istraživanja, ali bez rizika da ono „uništi čovječanstvo“.

Republikanski senator Ted Cruz iz Teksasa rekao je tokom gostovanja u emisiji The View da s kolegama u Senatu radi na zakonu koji bi trebao odgovoriti na „katastrofalne rizike“ koje nosi vještačka inteligencija.

Ipak, Cruz je djelimično ponovio Trumpovu poruku.

„Kina ide punom brzinom i, šta god mi ovdje uradili, Kina neće stati. Ako će već postojati roboti ubice, radije bih da budu američki nego kineski“, rekao je Cruz.

Siladitya Ray, Forbes

Trump Dismisses Fears About AI Killing Humans, Says Beating China Is Priority

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