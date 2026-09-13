Ruski napad na Hanivku pokazuje novu taktiku Rusa u borbi protiv ukrajinskih dronova

Krajem augusta, Kremlj je potvrdio svoj cilj iz perioda prije početka rata – okupirati cijelu Donjecku oblast do kraja godine. Međutim, taj cilj će biti teško ostvariti jer je ukrajinska odbrana zasnovana na dronovima praktično zaustavila rusku ofanzivu. U pokušaju da prekinu zastoj, Rusi su uveli niz novih taktika na bojnom polju, iako nijedna od njih do sada nije donijela značajan napredak.

Jedan novi set taktika korišten je tokom nedavnog ruskog napada na Hanivku (ruski: Anovka), grad u Donjeckoj oblasti. Video koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuje ruskog operatera drona kako opisuje napad i tvrdi da je lokacija zauzeta. Njegovo svjedočenje pruža uvid u najnovije taktike koje ruske snage koriste kako bi savladale ukrajinsku odbranu i povratile zamah.

Ukrajinska odbrana dronovima

Najveći izazov za rusku ofanzivu je široko rasprostranjena upotreba taktičkih dronova u Ukrajini. Ukrajinske snage upravljaju raznolikom flotom – od malih izviđačkih i FPV jurišnih dronova do većih višerotornih bombarderskih dronova, često nazivanih Baba Jaga.

Ovi dronovi omogućavaju ukrajinskim snagama da kontinuirano osmatraju i izvode napade duž cijelog fronta. Njima upravljaju mali timovi raspoređeni po cijeloj regiji. Često sa skrivenih i zaštićenih pozicija. Takva disperzija, u kombinaciji s velikim brojem timova za kontrolu dronova, otežava ruskim snagama da ih lociraju i ciljaju.

Sve veći domet i mogućnosti ovih dronova stvorili su široke “zone uništenja” duž fronta. Unutar tih zona, ukrajinski dronovi kontinuirano traže ruske vojnike i vozila. Zbog toga je kretanje izuzetno opasno.

Te zone se mogu protezati 10 do 15 kilometara od linije fronta, dok pojedinačne ukrajinske jedinice s dronovima napadaju ciljeve na udaljenostima od 20 do 30 kilometara. Kako se tehnologija dronova poboljšava, ove zone postaju dublje. To znači da ruske snage moraju preći nekoliko kilometara terena pod stalnim nadzorom dronova prije nego što uopće mogu doći do ukrajinskih obrambenih položaja.

Ove zone uništenja same po sebi otežavaju ruskim snagama da prikupe potreban broj vojnika za napad. Ukrajinski dronovi mogu lako detektovati i napasti tenkove, oklopna vozila i grupe vojnika veličine voda. Nakon što ih otkriju, ove snage napadaju višestruki FPV dronovi, kao i druga ukrajinska vatrena moć.

Rusija je odgovorila prelaskom na male jurišne grupe, koje je teže otkriti. Međutim, takve manje grupe nemaju dovoljno borbene moći da savladaju ukrajinske položaje i zauzmu teritoriju.

Ruski napad na Hanivku; Foto: Telegram/Ministarstvo odbrane Rusije

Ruska taktika tokom napada na Hanivku

Ruski napad na Hanivku krajem augusta pruža uvid u to kako ruske snage pokušavaju savladati ukrajinsku odbranu zasnovanu na dronovima.

Prema videu ruskog Ministarstva odbrane koji opisuje ovu bitku, ruske jurišne grupe su ušle u naselje tokom noći i po lošem vremenu. Takvi uslovi su smanjili efikasnost malih ukrajinskih izviđačkih i FPV dronova koji obično detektuju približavanje ruskih snaga.

Ti dronovi uglavnom nemaju mogućnosti noćnog vida ili termovizijskog snimanja. Njihova mala veličina otežava upravljanje pri jakim vjetrovima. Izbjegavajući otkrivanje, ruske jurišne grupe su uspjele doći do ukrajinskih položaja prije nego što su uočene.

Kada je napad počeo, ukrajinske snage su, čini se, pozvale podršku dronova kako bi se suprotstavile ruskim snagama. Ta podrška je uglavnom došla u obliku većih bombarderskih dronova Baba Jaga. Imaju termovizijske sisteme i mogu djelovati noću.

Osim toga, njihova veličina ih čini stabilnijim od manjih FPV dronova u nepovoljnim vremenskim uslovima. Iako ih to čini i lakšim metama.

Čini se da su ruske snage očekivale dolazak dronova Baba Jaga. Rasporedili su svoje FPV timove naprijed i primijenili ono što je ruski vojnik opisao kao taktiku “koledovanja”.

Umjesto traženja ciljeva, ruski FPV dronovi su čekali da se ukrajinski dronovi Baba Jaga približe tom području. Zatim su ih presreli. Postavljanje ruskih operatera bliže prvoj liniji fronta smanjilo je vrijeme leta i ograničilo utjecaj elektronskog ratovanja na njihove dronove.

Vojnik koji je intervjuisan tvrdi da je jedinica uništila 792 drona Baba Jaga tokom napada.

Budući da ukrajinski teški bombarderi-dronovi nisu mogli doći do područja napada, ruske kopnene snage su mogle nastaviti napredovanje i očistiti ukrajinske položaje unutar naselja.

Vježbanje “čišćenja”

Raniji snimci obuke koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuju ruske snage kako vježbaju čišćenje urbanih područja. Oni primjenjuju doktrinarne pristupe napadu. Kreću se pješke u malim grupama u uniformnom, kontinuiranom obrascu.

Naselje su vjerovatno napustili civili, što je olakšalo njegovo čišćenje. Prema riječima ruskog vojnika u intervjuu, grupe koje su vršile napad nastojale su provjeriti svaku prostoriju, uključujući podrume, kako bi pronašle ukrajinske odbrambene položaje i operatere dronova.

Iako se video bavi samo samim napadom, ruske snage već sedmicama pripremaju teren za ovu operaciju. Raniji video koji je objavilo Ministarstvo odbrane prikazuje montažu ruskih napada dronova i artiljerije na Hanivku.

Ruske snage vježbaju čišćenje urbanih područja; Foto: Telegram/Ministarstvo odbrane Rusije

Ovi napadi su sistematski bili usmjereni na prepreke i zaštitne mjere postavljene širom lokacije. Ruski dronovi su također prikupljali obavještajne podatke o približnim lokacijama ukrajinskih odbrambenih položaja.

Ove pripreme su omogućile napadačkim snagama da se brzo kreću kada je operacija započela.

Međutim, ruski prikaz događaja treba uzeti s rezervom. Rusko Ministarstvo odbrane posljednjih je mjeseci na meti kritika zbog smjelih tvrdnji o zauzimanju naselja za koja se još uvijek vode borbe ili su pod ukrajinskom kontrolom.

Pojavili su se i izvještaji koji ukazuju na to da su ruski vojni blogeri mijenjali snimke i fotografije kako bi prikazali uspjehe na bojnom polju u područjima gdje ruske snage zapravo nisu ostvarile značajan napredak.

Ipak, video koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane pruža uvid u trenutnu taktiku ruskih snaga u njihovim napadima i upotrebi dronova.

Ukrajinski odgovor na novu rusku taktiku

Važno je napomenuti da je Hanivka relativno malo selo, sa oko 1.100 stanovnika prije rata. U selu nema velikih zgrada, a okolni teren je uglavnom ravan.

Prema ruskom izvještaju, njegov glavni značaj je bio u tome što se nalazi duž logističkog koridora koji koriste ukrajinske snage.

Iako bi ovaj pristup mogao funkcionirati u manjem selu, malo je vjerovatno da bi bio podjednako efikasan u mnogo većem naselju. Također je malo vjerovatno da će dovesti do proboja kakav Rusija teži tokom trenutne ofanzive.

Uprkos ovim ograničenjima, ove nove ruske taktike su i dalje važne s obzirom na veliki broj malih naselja koja Rusija mora zauzeti kako bi preuzela kontrolu nad ostatkom Donjecke oblasti.

Kao što se dešavalo tokom cijelog rata, Ukrajina će odgovoriti novim tehnikama i tehnologijama. To će vjerovatno uključivati ​​autonomne sisteme koji su manje zavisni od vremenskih uslova i vidljivosti. Uključujući senzore na zemlji i robote sposobne da detektuju približavanje ruskih snaga.

Ruski vojnik govori o taktici protiv dronova; Foto: Telegram/Ministarstvo odbrane Rusije

Taktičko takmičenje

Ukrajinske snage bi također mogle pronaći nove načine za poboljšanje sposobnosti svojih dronova noću i u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Također bi mogle postaviti dodatne prepreke i zaštitne elemente oko prednjih položaja kako bi usporile ruske jurišne grupe i dale ukrajinskim snagama više vremena za reakciju.

Prijavljeni napad na Hanivku predstavlja još jedan korak u tekućem taktičkom nadmetanju između ruskih jurišnih snaga i ukrajinskih operatera dronova.

Umjesto da u potpunosti porazi ukrajinsku mrežu dronova, ruski pristup nastoji iskoristiti privremene slabosti u toj mreži i spriječiti teže dronove da odgovore na napad.

Njen dugoročni uspjeh zavisiće od toga da li Rusija može replicirati ove taktike brže nego što Ukrajina može prilagoditi svoju odbranu.

Vikram Mittal, saradnik Forbesa