Ko će na kraju kontrolisati Sarajevo osiguranje: FBiH je najveći pojedinačni dioničar, ali privatni investitor izlazi sa ponudom za kupovinu preostalih dionica

AS Holding, Bosnalijek i BH Master Capital namjeravaju objaviti ponudu za preuzimanje preostalih 59,6343% dionica osiguravajućeg društva Sarajevo osiguranja. Ponuda za preuzimanje zapravo je formalni proces, budući da su kompanije zajedno prešle prag od 40 posto vlasništva u Sarajevo osiguranju, te su prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, u obavezi da iznesu ponudu za preostale dionice (2.763.832 dionice, tj.59,6343 posto kapitala). AS Holding, Bosnalijek i BH Master Capital trenutno zajedno drže 1.870.801 dionicu Sarajevo-osiguranja (40,3657 posto redovnih dionica s pravom glasa). Podsjećamo, Komisija za vrijednosne papire FBiH je krajem jula objavila rješenje vezano za ovu ponudu.

Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH

„Utvrđuje se postojanje obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Društva za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE, društvu BH Master Capital d.o.o. Sarajevo (ponuditelj) u zajedničkom djelovanju sa AS HOLDING d.o.o. Tešanj i Bosnalijek d.d. Sarajevo“, navela je Komisija.

U istom dokumentu naglašena je zabrana daljnjeg prometa i prijenosa dionica Sarajevo-osiguranja izvan same procedure preuzimanja, kao i nemogućnost ostvarivanja prava glasa iz dionica ciljnog društva koje prelaze prag na temelju kojeg nastaje obveza za objavljivanje ponude do dana donošenja rješenja kojim Komisija odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje.

Ulazak u Sarajevo osigiranje firme BH Master Capital, u vlasništvu Sulejmana i Rusmira Hrvića, desio se 2020. godine, te su kontrolirali nešto manje od 3 % dionica (2,76 %). Prema podacima SASE od 11. septembra ove godine, BH Master Capital posjeduje 20.093 % dionica, Bosnalijek 19.4295 %, a AS Holding koji je u vlasništvu porodice Hrvić, 0.6968 %, dok je Federacija BiH najveći pojedinačni dioničar sa udjelom od 45.4938 %. Među top 10 vlasnika su između ostalih i MIF d.o.o. Sarajevo (4.2819 %), ZIF “BONUS” d.d. Sarajevo (2.4475 %), BOSNA RE d.d. Sarajevo (1.4541 %).

Kako je ranije izvijestila akta.ba, upravo je državni udio godinama bio predmet neuspješnih pokušaja privatizacije: dvije vanredne aukcije za prodaju 2.108.469 državnih dionica organizirane 2016. godine propale su, a Vlada FBiH je u februaru 2022. stavila van snage i raniju odluku o metodu privatizacije državnog kapitala u kompaniji. Nije uspio ni pokušaj dokapitalizacije iz 2023. godine, kada je planirana emisija 769.231 nove dionice radi prikupljanja deset miliona KM.

Osnovano 1945.godine

Ishod ponude koju će AS Holding, Bosnalijek i BH Master Capital uputiti, mogla bi odrediti da li će Sarajevo osiguranje dobiti privatnog većinskog vlasnika ili će FBiH ostati i dalje najveći pojedinačni dioničar.

Sarajevo-osiguranje, najstarije je osiguravajuće društvo u BiH, posjeduje osam podružnica i 70 ispostava sa 486 uposlenika. Osnovano je davne 1945. godine pod nazivom Državni Osiguravajući Zavod, osiguravajući imovinu, da bi 1967. godine transformirano u samostalno preduzeće za osiguranje. Nakon sedam godina (1974.), Zavod zvanično djeluje kao Zajednica Osiguranja Imovine i Lica Sarajevo (ZOIL), dok 1990. godine počinje djelovati kao dioničarsko društvo Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo.