Milionska prodaja na Sarajevskoj berzi: Na aukciji dionice bh. giganta namjenske industrije

Na vanrednoj aukciji zakazanoj za 22. septembar trgovat će se sa 26.000 dionica Igmana d.d. Konjic. Prema obavijesti Sarajevske berze, prodavac je Zatvoreni investicijski fond ZIF Bonus. Cijena po dionici iznosi 178 KM. Kako je navedeno, nalozi za kupovinu mogu se unositi isključivo na dan aukcije, pod simbolom IGKCRK3A.

Igman je jedan od najvećih proizvođača municije u BiH, sa sjedištem u Konjicu, a svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja svijeta i na pet kontinenata. Ukupno ima 41 dioničara, od čega je Federacija BiH većinski vlasnik sa udjelom od 51.0012 %, dok preostalih 49% drže privatni investitori.

Drugi dioničar među top 10 je Muharem Ahmetlić sa 24.7151 %, treći je ZIF “BONUS” d.d. Sarajevo sa udjelom od 9.0699 %. Ahmed Ahmetlić posjeduje 8.6211 % dionica, ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo posjeduje 2.5289 %, a ZIF “MI-GROUP” d.d. Sarajevo 2.1601 %. Vlasnički udio ZIF CROBIH Fonda d.d. Mostar iznosi 0.8637 %, a ZIF HERBOS Fonda d.d. Tuzla 0.4519 %. Simander Julius drži 0.134 % udjela, dok Miralem Karkelja sa udjelom 0.0553 % zatvara listu top 10 vlasnika konjičkog Igmana.

Igman je završio 2025. godinu s gubitkom od oko 15,3 miliona KM, da bi u prvih šest mjeseci ove godine kompanija ostvarila dobit od 2,4 miliona KM, što je bio znak stabilizacije poslovanja. Kompanija posluje duže od 75 godina, te ima 1.300 zaposlenih. Prema podacima o vanjskoj trgovini, kompanija se svrstava među deset najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u odbrambenoj industriji zemlje.