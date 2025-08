Most Oresund, izvanredno inžinjersko dostignuće – nastao iz opklade slavi 25. rođendan

Malo je znamenitosti u Skandinaviji koje su tako temeljno preoblikovale regionalna putovanja i zarobile maštu svijeta kao most Oresund. Ove godine slavi 25. rođendan.

Započet kao smjela inžinjerska opklada, most je postao simbol skandinavskog jedinstva. Oresundski most, koji povezuje Dansku i Švedsku, promijenio je način putovanja, ali i utjecao na pop kulturu širom regiona.

Skandinavija je poznata po visokom kvalitetu života, sofisticiranom dizajnu i visokom trošku života. Međutim, posjeduje i jedan neočekivani izvozni proizvod: nordijski noar. Među najpoznatijim naslovima ovog žanra je hit TV serija Most (The Bridge).

U prvoj epizodi serije, tijelo je pronađeno tačno na granici između Danske i Švedske, usred mosta Oresund. Kako je serija osvajala publiku širom svijeta, tako je i sama konstrukcija stekla globalnu slavu.

Ove godine obilježava se 25 godina od otvaranja Oresundskog mosta. Novi podaci pokazuju koliko je on promijenio putovanja, svakodnevne migracije i turizam širom regiona.

Ono što je počelo kao kontroverzni megaprojekat danas je ključna arterija svakodnevnog života i simbol praktične nordijske integracije.

Ikona Skandinavije

Oresundski most je izvanredno inžinjersko dostignuće. Dijelom most, dijelom tunel, proteže se skoro osam kilometara od Kopenhagena do vještačkog ostrva Peberholm, a zatim se nastavlja kroz tunel dug četiri kilometra do švedskog grada Malmea.

Kada je otvoren u julu 2000. godine, bio je najveći infrastrukturni projekat u Skandinaviji. Ali i jedan od najkontroverznijih političkih poduhvata. Rane zabrinutosti zbog troškova, štete po životnu sredinu i nacionalističkih osjećanja bile su raširene. Švedska ministrica za životnu sredinu čak je podnijela ostavku u znak protesta.

Ipak, danas se most u velikoj mjeri smatra pričom o uspjehu. Prema jubilarnoj analizi Oresundsindeksa, prekogranična integracija sada je na rekordno visokom nivou.

Četvrt vijeka rasta putovanja

Foto: Shutterstock/Pandora Pictures

Od prve godine rada, prekogranična integracija ubrzano raste. Oresundsindeks, koji prati devet ključnih pokazatelja regionalne integracije, porastao je za 134% u tom periodu.

Samo u 2024. godini, u regionu Oresund zabilježeno je skoro 38 miliona prelazaka moreuza kolima, vozom ili trajektom. To uključuje 17 miliona vožnji automobilom preko mosta što je apsolutni rekord. Broj putovanja vozom također je dostigao maksimum: 15 miliona.

Broj dnevnih putnika dostigao je 21.585, pri čemu većinu čine Šveđani koji putuju na posao u glavnu regiju Danske. Istovremeno, zabilježeno je 1,3 miliona noćenja posjetilaca koji su boravili s one strane moreuza u odnosu na mjesto stanovanja.

Ove brojke ukazuju na duboku transformaciju načina na koji ljudi u Danskoj i Švedskoj žive, rade i istražuju region.

Zdravstvena radnica iz Danske, Camilla Latifi, koja se zbog ljubavi preselila u Malme, ali i dalje radi u Danskoj zbog finansijskih razloga, rekla je istraživačima da „zarađivati danske plate i trošiti u švedskim krunama “jednostavno ima smisla”, čak i uzimajući u obzir 90-minutno putovanje vozom u oba smjera.

Dva skandinavska grada koja najviše profitiraju

Gradovi Malme u Švedskoj i Kopenhagen u Danskoj su glavni korisnici mosta.

Osim toga što služi lokalnim putnicima, most međunarodnim posjetiocima koji stižu na aerodrom Kopenhagen, najprometniji u nordijskom regionu, omogućava jednostavno uključivanje Malmea i drugih dijelova Švedske u svoje planove putovanja.

Od željezničke stanice na aerodromu, potrebno je samo 15 minuta do centra Kopenhagena i oko 25 minuta do centra Malmea. Zahvaljujući Šengenskom sporazumu, često se ni ne primjećuje da se prelazi međunarodna granica.

Za turiste je primamljivo da obiđu dva kulturno različita grada u jednoj posjeti. Kopenhagen nudi vrhunsku gastronomiju, savremeni dizajn i butik hotele, dok Malme očarava opuštenom atmosferom i parkovima uz obalu.

Prelazak Oresundskog mosta vozom ili kolima dodatno obogaćuje iskustvo, pružajući široke poglede na moreuz i osjećaj lakoće prelaska granica.

Kako integracija nikada nije bila jača, pažnja se sada okreće ka narednoj fazi nordijskog povezivanja.

U toku je izgradnja tunela Fehmarn Belt, koji će povezati Dansku i Njemačku i omogućiti brže veze sa ostatkom Evrope. U međuvremenu, infrastrukturna unapređenja na obje strane Oresunda se nastavljaju.

David Nikel, saradnik Forbesa