Kratki sprint može da ima velike koristi za zdravlje, posebno za mršavljenje

Sprint bi mogao dramatično da promijeni molekule u krvotoku i doprinese gubitku masnog tkiva.

Studija objavljena 13. augusta u časopisu Cell Reports Medicine otkrila je da sprint uzrokuje promjene u više od 200 metabolita. Dovodi do naglog povećanja nivoa proteina koji učestvuju u odgovoru tijela na vježbanje i utiču na način na koji masne ćelije koriste energiju, reaguju na hormone i registruju dostupnost nutrijenata.

Istraživači su ispitivali sprint kroz visokointenzivni intervalni trening biciklizma. Konkretno, učesnici su ponovili šest serija od 30 sekundi vožnje bicikla s maksimalnim naporom, s četiri minute odmora između serija.

Istraživači su također ispitivali dužu, ali manje intenzivnu fizičku aktivnost, u obliku 90 minuta vožnje bicikla umjerenog intenziteta. Otkrili su da umjereno intenzivna vježba nije proizvela iste pozitivne promjene kao sprint.

Veze s gojaznošću i dijabetesom

“Naš rad je osmišljen kako bi se ispitalo da li različite vrste vježbanja izazivaju različite reakcije cijelog organizma. To smo procijenili mjerenjem vrlo velikog broja proteina, metabolita i lipida u krvotoku. Otkrili smo da je to zaista slučaj”, kaže Paul Cohen, jedan od autora studije.

Nakon što su otkrili da intenzivna fizička aktivnost utiče na određene proteine, istraživači su željeli saznati više o proteinima na koje utiče. Upoređujući svoje rezultate s podacima više od 53.000 ljudi u Velikoj Britaniji, uspjeli su povezati ove proteine ​​s nižim rizikom od kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, poput gojaznosti i dijabetesa. Veze između gojaznosti i dijabetesa bile su posebno izražene.

„Otkrili smo da su mnogi proteini čiji se nivoi mijenjaju nakon sprinta povezani s manjim rizikom od gojaznosti i dijabetesa tipa 2“, kaže dr. Cohen. „Naši nalazi ukazuju na to da fizička aktivnost može dijelom donijeti svoje koristi upravo regulisanjem ovih proteina.“

Je li sprint najbolja vježba za mršavljenje?

Iako studija pruža zanimljive uvide u to kako sprint može doprinijeti ciljevima poput zdravog gubitka težine, ona ne potvrđuje da je sprint najbolja vježba za gubitak težine. Niti da ljudi trebaju izbjegavati umjerenu fizičku aktivnost.

„Naša studija nije osmišljena da utvrdi koja vrsta vježbanja ima najveće zdravstvene koristi“, kaže dr. Cohen. „To bi zahtijevalo mnogo veću kontroliranu studiju s dugoročnim praćenjem i evaluacijom kliničkih ishoda.“

Joshua Scott, ljekar sportske medicine primarne zdravstvene zaštite i jedan od šefova neoperativne ortopedije i sportske medicine u Cedars-Sinai Orthopedics and Sports Medicine u Los Angelesu, slaže se da je potrebno više istraživanja prije nego što ljekari mogu dati univerzalnu preporuku o najboljem nivou intenziteta vježbanja za sve ljude.

„Potrebne su nam dugoročnije studije o tome kako bi, recimo, sprintanje uticalo na kvalitet života ili dugovječnost osobe“, dodaje dr. Scott. „Ne znamo kakav će biti dugoročni uticaj na zdravlje.“

Kako uključiti vježbanje u vašu rutinu mršavljenja

Fizička aktivnost može biti bitan dio plana za ljude koji žele izgubiti težinu. Mnogi lijekovi za mršavljenje, kao što su agonisti receptora glukagonu sličnog peptida 1 (GLP-1), namijenjeni su za upotrebu u kombinaciji s povećanom fizičkom aktivnošću i dijetom sa smanjenim unosom kalorija.

Ljudi koji žele kombinirati GLP-1 lijekove sa zdravom fizičkom aktivnošću mogu početi istraživanjem najboljih online dobavljača lijekova za mršavljenje, a zatim razgovarati sa svojim ljekarom o kreiranju individualiziranog programa vježbanja.

Dobijanje medicinskog savjeta je neophodno kako bi se odgovorilo na pitanja o tome kako zdravstvena stanja ili lijekovi mogu uticati na fizičke sposobnosti.

“Poslušajte savjet svog ljekara”, kaže dr. Scott. “To je, očigledno, na prvom mjestu.”

Od tog trenutka nadalje, on savjetuje ljudima da ne nasjedaju na trendove u vježbanju, a da prethodno ne razmisle malo više o vlastitim potrebama.

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„Ne postoji univerzalno rješenje“, kaže dr. Scott o vježbanju. „Svakoj osobi je potreban individualizirani program vježbanja, bilo zbog određenih ograničenja ili povreda, godina ili jednostavno nivoa fizičke aktivnosti.“

Isto važi i za odluku o uvođenju sprinta.

„Ako se niste ozbiljno bavili fizičkom aktivnošću 10 godina, ne biste trebali početi sa sprintom“, kaže dr. Scott. „To je recept za povrede.“

Padovi, prelomi ili istegnuća mišića samo su neke od mogućih posljedica sprinta kod osobe koja nije fizički pripremljena, dodaje dr. Scott.

Kada budu spremni, ljudi koji su se pravilno pripremili, zagrijali i spremni su da se potrude, mogli bi imati koristi od sprinta.

„Volim sprintanje“, kaže dr. Scott. „Ono je veoma korisno i ima mnogo prednosti, ali mislim da se mora raditi na pravi način – i sigurno.“

Zaključak

Sprint može izazvati specifične korisne promjene u protoku krvi, što bi moglo doprinijeti gubitku masti. Međutim, ljudi koji tek počinju vježbati možda će morati usporiti tempo.

Mogu razgovarati sa svojim ljekarom o tome kako uspostaviti zdrav i individualiziran program vježbanja.

Claire Wolters, novinarka Forbesa