Istraživači tvrde da na Mjesecu nema dovoljno vode za Muskov grad s milionima stanovnika

Nova studija objavljena u časopisu Frontiers in Space Technologies pokazala je da bi količina vode za koju se trenutno zna da postoji na Mjesecu mogla biti dovoljna za održavanje velikog grada svega oko 100 godina. To dovodi u pitanje planove Elon Muska o izgradnji grada s milionima stanovnika koji bi se mogao samostalno širiti.

Prema istraživanju, grad s više od milion stanovnika iscrpio bi poznate zalihe vode na Mjesecu za samo 2,4 godine, pod pretpostavkom da se voda koristi za lične potrebe, poljoprivredu, planiranu tešku industriju i centre podataka.

Svako trajno naselje na Mjesecu zato bi moralo primjenjivati veoma stroge standarde recikliranja vode, poput onih koji se koriste na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS).

ISS uspijeva reciklirati oko 98 posto vode. Uz takav nivo efikasnosti, grad s milion stanovnika mogao bi, prema studiji, opstati oko 100 godina, dok bi manji grad s oko 100.000 stanovnika mogao trajati približno 1.000 godina.

Autori procjenjuju da bi „Mjesečevo selo“ s tek oko 1.000 stanovnika – što je približno broju istraživača koji borave na Antarktiku – bilo znatno održivije i omogućilo mnogo slobodnije korištenje vode.

Istraživači, međutim, navode i nekoliko mogućih rješenja za nestašicu vode. Naselja na Mjesecu mogla bi dodatno unaprijediti recikliranje, smanjiti potrošnju tehnologijama poput vertikalne poljoprivrede, dopremati vodu s obližnjih asteroida ili otkriti nove zalihe vode na samom Mjesecu.

Koliko vode ima na Mjesecu?

Istraživači procjenjuju da na Mjesecu postoji oko 34 miliona tona vode. Ipak, napominju da bi ta procjena mogla biti preniska, pa su za svoje projekcije koristili početnu pretpostavku od milijardu tona raspoložive vode.

„Mjesečevo selo ili mali grad od 10.000 ljudi ne bi ostao bez vode hiljadama godina“, rekao je za Forbes putem e-maila dr. Martin Elvis, jedan od vodećih autora studije.

Međutim, Elvis je istakao da je procjena od milijardu tona raspoložive vode „velikodušna“ i da bi stvarna količina vode na Mjesecu mogla biti 20 do 30 puta manja.

Ako bi se recikliralo samo 30 posto vode, naselje te veličine moglo bi opstati svega oko 100 godina, rekao je Elvis.

„Jasno je da je potrebno mnogo istraživanja prije nego što počne izgradnja grada na Mjesecu“, dodao je.

Naveo je i da NASA planira „nekoliko misija“ u kratere na Mjesecu koji su trajno u sjenci, ali da će za pouzdanu procjenu ukupnih zaliha vode biti potrebno još mnogo istraživanja.

Gdje se nalazi voda na Mjesecu?

Led se, prema istraživačima, može pronaći u ogromnim kraterima oko Mjesečevih polova. U tim kraterima nalaze se područja koja se ponekad nazivaju „jamama vječne tame“, jer sunčeva svjetlost do njih nije dopirala oko četiri milijarde godina.

Ona predstavljaju svojevrsne „hladne zamke“, u kojima temperatura nikada ne raste iznad minus 261,67 stepeni Fahrenheita (−163,2 °C). NASA planira svoju buduću bazu na Mjesecu smjestiti u području njegovog južnog pola, navodi američka svemirska agencija.

Energija predstavlja manji problem

Studija je analizirala i koliko bi bilo teško osigurati proizvodnju energije za trajno naselje na Mjesecu.

Solarna energija vjerovatno ne bi predstavljala veći problem, smatraju istraživači.

Solarni paneli mogli bi biti postavljeni na vrhovima kratera koji su stalno izloženi Sunčevoj svjetlosti. Prema saopćenju istraživača, paneli bi se vjerovatno mogli proizvoditi i na samom Mjesecu, koji raspolaže velikim količinama silicija.

Ipak, za život nekoliko miliona ljudi na Mjesecu bila bi potrebna i energija proizvedena nuklearnom fisijom, pokazala je studija.

Ni to, međutim, prema autorima, ne bi predstavljalo ozbiljno ograničenje za broj stanovnika koji bi mogli živjeti na Mjesecu. Forbes se obratio istraživačima za dodatne informacije o tim ograničenjima.

Zachary Folk, Forbes

The Moon Doesn’t Have Enough Water For Musk’s ‘Self-Growing’ City Of Millions, Researchers Say

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