SAD priprema paket oružja za Izrael vrijedan 2,8 milijardi dolara: Račun bi mogli platiti američki porezni obveznici

Trumpova administracija priprema potencijalnu prodaju koja uključuje 40.000 bombi težine 2.000 funti. Riječ bi bila o najvećem pojedinačnom transferu ove vrste u posljednjih nekoliko godina.

Američki porezni obveznici mogli bi finansirati paket oružja Izraelu vrijedan 2,8 milijardi dolara, koji uključuje i bombe težine 2.000 funti, odnosno oko 936 kilograma.

Kako je objavio The Washington Post, pozivajući se na američkog zvaničnika, Trumpova administracija pripremila je paket koji uključuje 40.000 bombi težine 2.000 funti, među kojima su MK-84 i BLU-117.

U paket je uključeno i dodatnih 20.000 bojevih glava I-2000 Penetrator.

Američki zvaničnik, kao i drugi izvori citirani u izvještaju, govorio je pod uslovom anonimnosti kako bi mogao komentarisati vojna pitanja.

Potencijalni transfer predstavljao bi najveću pojedinačnu prodaju ove vrste kontroverznog streljiva u SAD-u posljednjih nekoliko godina.

Zašto su bombe od 2.000 funti kontroverzne?

MK-84 spada među najrazornija konvencionalna streljiva u zapadnim arsenalima.

Ova bomba može probijati metal i debeli beton, stvarati velike kratere, a metalne fragmente izbacivati stotinama metara od mjesta udara.

Upravo zbog razorne moći ovog streljiva posebno se postavljaju pitanja o njegovoj upotrebi u gusto naseljenim područjima.

Predložena prodaja već je neformalno predstavljena odborima američkog Kongresa.

To bi moglo otvoriti politički osjetljivu raspravu u Washingtonu, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva dijela američke javnosti i političara izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Na pitanje o mogućim humanitarnim posljedicama, visoki zvaničnik Trumpove administracije rekao je za The Washington Post da sve prodaje stranog oružja prolaze kroz odgovarajuću proceduru, ali da administracija ne komentariše prodaje koje su još u toku.

Izraelska ambasada nije odgovorila na zahtjev The Washington Posta za komentar.

REUTERS/Tom Brenner/File Photo

Kritike stižu i iz SAD-a

Informacija o potencijalnoj prodaji izazvala je reakcije američkih novinara i političkih komentatora.

Bivši voditelj Fox News, Tucker Carlson, kritikovao je dogovor na platformi X.

Američki novinar Glenn Greenwald povezao je sporazum s političkim odnosom Donalda Trumpa prema Miriam Adelson, američkoj milijarderki rođenoj u Izraelu i istaknutoj proizraelskoj donatorici.

Te tvrdnje predstavljaju stavove komentatora, a ne službeno obrazloženje američke administracije o motivima potencijalne prodaje.

Veći paket od prethodnih prodaja

Vrijednost ovog paketa od 2,8 milijardi dolara premašila bi neke od prethodnih velikih prodaja oružja Izraelu.

Među njima je i prodaja vrijedna 2,04 milijarde dolara iz 2025. godine, koja je zaobišla uobičajeni proces kongresne revizije.

Izrael je tokom rata u Gazi i sukoba u Libanu u više navrata koristio bombe težine 2.000 funti, uz posljedice po civilno stanovništvo.

Ujedinjene nacije, uključujući Istražnu komisiju UN-a, kao i pojedine međunarodne i izraelske organizacije za ljudska prava, zaključile su da su izraelske vlasti počinile genocid u Pojasu Gaze.

Te tvrdnje Izrael odbacuje. Prema podacima navedenim u izvještaju, u Pojasu Gaze je od početka rata u oktobru 2023. godine ubijeno više od 73.000 ljudi.

Ako bude odobren, novi paket od 2,8 milijardi dolara otvorit će pitanje koje nadilazi samu prodaju oružja.

Koliko američki poreski obveznici finansiraju izraelske vojne operacije i kakve političke i humanitarne posljedice takve odluke mogu imati?

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