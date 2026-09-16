Bill Gates upozorava: AI bi mogao postati privilegija bogatih

Milijarder Bill Gates pozvao je svjetske čelnike da poduzmu mjere kako bi osigurali da umjetna inteligencija ne pogorša globalnu nejednakost. Njegova Zaklada Gates u utorak je objavila svoje godišnje izvješće Goalkeepers Report te se obvezala izdvojiti milijardu dolara za proširenje pristupa tehnologijama umjetne inteligencije, u trenutku kada tehnološki čelnici sve glasnije upozoravaju na pitanja sigurnosti povezana s umjetnom inteligencijom.

U izjavi objavljenoj uz izvješće, koje prati napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Gates je napisao da bi umjetna inteligencija mogla biti „veliki izjednačivač ili dodatno produbiti jaz“.

Suosnivač Microsofta rekao je da je proživio „revoluciju osobnih računala“, ali da se „ništa ne može usporediti“ s današnjim trenutkom razvoja umjetne inteligencije, za koju kaže da se „razvija brže i dopire do više ljudi nego išta prije nje“.

Gates je upozorio da će, ako se sve prepusti tržištu, „umjetna inteligencija biti osmišljena od strane najbogatijih ljudi na svijetu i za njih“.

Milijarder smatra da će odluke o umjetnoj inteligenciji donesene u „sljedećih 12 do 18 mjeseci“ odrediti hoće li ta tehnologija „koristiti ljudima koji već imaju najviše ili će doprijeti do onih koji imaju najmanje“.

Gates je dodao da se umjetna inteligencija može iskoristiti za dobrobit čovječanstva, ali je naglasio da se to „neće dogoditi samo od sebe“.

Što znamo o obećanom ulaganju Zaklade?

Zaklada Gates priopćila je da u sljedeće dvije godine namjerava izdvojiti najmanje milijardu dolara kako bi „proširila pristup umjetnoj inteligenciji i rješenjima koja se temelje na umjetnoj inteligenciji“.

Prema priopćenju, 40 % sredstava bit će namijenjeno obrazovanju, uključujući „podučavanje uz pomoć umjetne inteligencije“, dok će još 40 % biti usmjereno na primjenu u zdravstvu, primjerice u dijagnostici, donošenju kliničkih odluka te razvoju novih lijekova i cjepiva.

Poljoprivredi će biti namijenjeno 10 % sredstava kako bi se malim poljoprivrednicima pomoglo u korištenju umjetne inteligencije, dok će preostalih 10 % biti uloženo u izgradnju „digitalnih temelja o kojima ovisi pravedno dostupna umjetna inteligencija“.

Što još izvješće kaže o umjetnoj inteligenciji?

U izvješću su predstavljena tri ključna prijedloga za hitno djelovanje kako bi se osiguralo da utjecaj umjetne inteligencije bude pozitivan.

Prvi je omogućiti dostupnost alata umjetne inteligencije na „svakom jeziku kojim ljudi govore“, pri čemu se ističe da je više od 90 % podataka korištenih za treniranje ranih modela potjecalo iz izvora na engleskom jeziku.

Izvješće također poziva na to da „države i zajednice odlučuju o načinu upravljanja podacima i njihovoj zaštiti“. Osim toga, navodi se da bi „liječnicima, poljoprivrednicima, učiteljima i programerima“ trebalo omogućiti da procjenjuju alate umjetne inteligencije i prilagođavaju ih vlastitim potrebama.

Što je Gates rekao o rizicima umjetne inteligencije?

Krajem prošlog mjeseca Gates je napisao esej od 6.000 riječi u kojem je upozorio na rizike koje donosi umjetna inteligencija. Esej je kratko spomenut i u priopćenju objavljenom u utorak, u kojem je milijarder rekao da su „ti rizici stvarni i zaslužuju ozbiljnu pozornost“.

U eseju je Gates napisao da će „prijelaz u eru umjetne inteligencije biti jedno od najturbulentnijih razdoblja u ljudskoj povijesti“ te upozorio: „Nažalost, trenutačno se za to ne pripremamo.“

Gates je upozorio da bi zbog umjetne inteligencije brojna radna mjesta mogla zauvijek nestati, dodajući da su „najugroženija početna radna mjesta i ona na srednjim razinama“.

Također je upozorio da bi zlonamjerni akteri mogli upotrijebiti umjetnu inteligenciju za nanošenje velike štete, uključujući prijevare, dezinformacije, deepfake sadržaje, kibernetičke napade i bioterorizam.

U eseju se ponavljaju i strahovi koje su prošlog tjedna izrazili čelnici velikih tehnoloških kompanija. Gates je naveo da bi „modeli umjetne inteligencije mogli početi djelovati protiv naših interesa te bismo mogli izgubiti kontrolu“.

Gates je također rekao da bi ta tehnologija mogla negativno utjecati na razvoj djece ako se ona počnu oslanjati na AI suputnike kao zamjenu za odnose s drugim ljudima.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)

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