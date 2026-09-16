Saudijska Arabija prekinula isporuke prema Evropi, cijene sirove nafte u porastu

Saudijska Arabija bila je primorana smanjiti isporuke nafte prema Europi nakon što su napadi bespilotnim letjelicama oštetili njen ključni izvozni cjevovod prema Crvenom moru, potvrdili su izvori iz trgovine za Reuters.

Ovi napadi primorali su vodeće kupce, među kojima je i poljski Orlen, da hitno traže alternativne izvore snabdijevanja na svjetskom tržištu, dok su cijene naftnih tereta premašile 120 dolara po barelu.

Zatvaranje pustinjskog naftovoda Istok-Zapad uslijedilo je nakon napada za koje je zvanični Rijad optužio iračku miliciju. Spomenuti cjevovod je u proteklih šest mjeseci služio kao ključna alternativa koja je Saudijsku Arabiju štedjela od najgorih posljedica zatvaranja strateški važnog Hormuškog moreuza.

Saudijske vlasti obavijestile su europske partnere da će određene septembarske pošiljke sirove nafte biti otkazane, dok su istovremeno privremeno obustavljeni utovari u važnoj crvenomorskoj luci Janbu. Iz državne naftne kompanije Saudi Aramco za sada se nisu oglašavali o ovim navodima.

REUTERS/Hamad I Mohammed

Zbog novonastalih poremećaja, očekuje se da će Rijad pokušati pojačati izvoz nafte kroz Hormuški moreuz primjenom takozvanih “tamnih pošiljaka”, po uzoru na praksu koju već koriste Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak.

Ovakav vid transporta omogućava proizvođačima iz Zaljeva da osiguraju dio prijeratnog izvoza, piše Reuters.

Novonastali problemi u snabdijevanju odmah su se odrazili na berzanske indekse. Fjučersi na brent naftom trgovali su blizu 108 dolara po barelu, dok su cijene na fizičkom tržištu u Evropi bile znatno više, pa se ključni referentni brent kretao oko 122 dolara po barelu.

Poljski Orlen u potrazi za alternativama

Glavni poljski energetski igrač, kompanija Orlen, odmah je reagovala pokretanjem kupovine spot tereta iz Sjevernog mora i drugih udaljenijih regija kako bi nadoknadila manjak saudijske sirove nafte koja čini oko 40 posto njihovih ukupnih nabavki.

Iz kompanije poručuju da aktivno upravljaju svojim portfeljem kako bi osigurali nesmetan rad rafinerija u Poljskoj, Litvaniji i Češkoj, naglašavajući da se trenutne isporuke sirovina odvijaju bez prekida uprkos nestabilnostima na globalnom tržištu.

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