Bizarna svađa milijardera i njegove bivše supruge: Svađaju se oko novca planiranog za donacije

Herbie i Nicole Wertheim bili su u braku više od pola stoljeća. Sada Nicole tuži tvrdeći da je njezin bivši suprug, optometrist koji je postao investitor, krivotvorio njezin potpis. Tako je obećao donacije bez njezina odobrenja i uskratio joj pristup 250 miliona dolara namijenjenih dobrotvornim fondovima.

Gala večera Zaklade za istraživanje raka prostate 2023. u Palm Beachu bila je događaj visokog profila. Održana u znanstvenom centru i akvariju Cox, uz nastup The Beach Boysa, privukla je najmanje šest milijardera, uključujući Mikea Milkena, Jeffa Greenea i Billa Kocha. Među prisutnima je bio milijarder s Floride Herbert “Herbie” Wertheim, široko nasmiješen, u svom prepoznatljivom crvenom šeširu i tenisicama. Pozirao je za niz fotografija, uključujući i onu ispred daske za surfanje, s Alicijom Dahill. U svojoj se biografiji predstavlja kao stručnjakinja za globalni event management. Na toj večeri nije bila njegova supruga Nicole Wertheim, s kojom je bio u braku više od pet desetljeća.

Nakon što je Herbie javno pokazao nevjeru, Nicole je u srpnju 2023. podnijela zahtjev za razvod. Sud im je odobrio razvod u oktobru, no još uvijek traje pravna bitka oko podjele njihove imovine koju Forbes procjenjuje na 4,5 milijardi dolara. Suđenje o raspodjeli imovine zakazano je za kraj marta. Florida je država koja primjenjuje načelo pravedne raspodjele imovine, što obično znači da se imovina ravnopravno dijeli između supružnika.

Nevjera i nova svađa

No, još je zanimljiviji slučaj koji je Nicole pokrenula prošlog jula, također na sudu okruga Miami-Dade. U svojoj tužbi tvrdi da je Herbie doslovno krivotvorio njezin potpis kojim je odobrio imenovanje njezina brata, Raya Wertheima, za direktora njihove Zaklade obitelji Dr. Herbert i Nicole Wertheim. Tada je, uz Rayevu podršku, Herbie navodno pronevjerio svih 250 miliona dolara iz zaklade i pod svojom kontrolom ih prebacio na račun investicijske tvrtke Charles Schwab.

U sudskom izvještaju, Herbiejev advokat osporio je tvrdnje da je Herbie “pronevjerio desetke miliona dolara iz zaklade za osobnu upotrebu”. Naglašava da će ta sredstva biti donirana neprofitnim organizacijama. Ipak, advokat je priznao da je Herbie kod Schwaba otvorio račun kojemu Nicole nema pristup. Navodi da je to posljedica još jednog slučaja u kojem je Nicole, dok je bila povjerenik Herbiejeva osobnog fonda, sebi prebacila 3,5 miliona dolara iz tog fonda (ne navodeći točan datum kada se to dogodilo). Taj izvještaj ne objašnjava kakve veze Herbiejev privatni fond ima sa sporom oko zaklade.

Zašto bi se neko svađao oko novca namijenjenog drugima?

Christina Echeverri, advokatica za obiteljsko pravo s Floride, koja nije uključena u slučaj, nagađa da je Herbiejev advokatk spomenuo fond kako bi “minimizirao svoje postupke”.

Sporovi među milijarderima oko podjele imovine prilikom razvoda nisu rijetkost. Međutim, ovaj slučaj između Herbieja i Nicole Wertheim osvjetljava jednu drugu vrstu borbe moćnih parova u procesu razvoda. Bitka za kontrolu nad imovinom njihove dobrotvorne zaklade.

Zašto bi netko vodio pravnu bitku oko novca koji je namijenjen u dobrotvorne svrhe? “Filantropija daje moć onima koji kontroliraju sredstva”, kaže Al Cantor, neovisni savjetnik za filantropiju koji nije povezan sa slučajem. Veliki donatori mogu ostvariti svoje želje kada doniraju ogromne svote novca. Oduzeti kontrolu čak i nad dijelom dobrotvornih fondova znači izgubiti dio moći. Herbieju sigurno nije pomoglo što se u društvu Dahill nastavio pojavljivati ​​na luksuznim humanitarnim događanjima u Palm Beachu i Hamptonsu. Nedavno je za Forbes priznao da mu je ona djevojka “a možda i nešto više”.

Nicole Wertheim; Foto: FIU Nicole Wertheim School of Nursing

Najuspješniji investitor za kojeg nikada niste čuli

Dr. Herbie, kako ga zovu prijatelji, razgovorljivi je 85-godišnji optometrist i poslovni čovjek. Desetljećima je mudro ulagao dobit svoje tvrtke BPI koja se bavi proizvodnjom optičkih filtara. Uložio je u portfelj uspješnih dionica, od Microsofta i Applea do Amazona i aeronautičke tvrtke Heico. Forbes je 2019. objavio članak o njemu, nazvavši ga “najuspješnijim investitorom za kojeg nikada niste čuli”. Njegovo smo bogatstvo tada procijenili na 2,3 milijarde dolara. Od tada je vrijednost njegovih ulaganja značajno porasla.

Herbie je oženio Nicole, koja danas ima 81 godinu, 1969. godine. Ona je francuska državljanka i živi na Bahamima. “Herbie i ja nismo imali ništa kad smo počeli, a zajedno smo tokom 55 godina izgradili obitelj, posao i zakladu koja je postigla mnoge prekrasne stvari”, izjavila je Nicole preko svog advokata. Kako su postajali bogatiji, kupili su sedam kuća na lokacijama od južne Floride do Vaila u Coloradu i Rancho Santa Fea u Kaliforniji. Kao i tri luksuzna apartmana na kruzeru The World, gdje Nicole sada živi. Prošlog studenog Herbie je kupio još jednu kuću, potrošivši prijavljenih 38 miliona dolara na vilu od 540 četvornih metara na obali West Palm Beacha.

Kupoprodajna vrijednost njihovih nekretnina i stanova premašuje 130 miliona dolara.

Potpisali su obećanje da će donirati barem polovicu svog bogatstva

Wertheimovi su 2016. potpisali obećanje davanja, obećavši da će barem polovicu svog bogatstva donirati u dobrotvorne svrhe. U proteklih 12 godina objavili su brojne velike donacije u rasponu od 10 do 50 milijuna dolara. Prva osmeroznamenkasta donacija bila je 2013. godine. Dali su 10 miliona dolara programu medicinskih sestara na Međunarodnom sveučilištu Florida. Godine 2018. Sveučilište Kalifornije San Diego najavilo je obećanje od 25 miliona dolara za novu školu javnog zdravlja. A 2021. Zaklada Wertheim obećala je 50 miliona dolara Školi optometrije Sveučilišta Kalifornija, Berkeley.

Nicole je povukla svoje ime s popisa Giving Pledge tijekom brakorazvodne parnice. Nije komentirala zašto, ali se u izjavi preko odvjetnika opisala kao privatna osoba.

Kad je podnijela zahtjev za razvod, Nicole je osporila neke obveze donatora. U svojoj tužbi tvrdi da je Herbie obećao velike donacije dvama sveučilištima bez njezina pristanka. Unatoč tome što je ona upraviteljica zaklade i trebala bi imati riječ u takvim odlukama. Nicole je uspjela uvjeriti Državno sveučilište Floride da odbije donaciju od 50 miliona dolara svojoj poslovnoj školi, koju je Herbie obećao u apriluu 2024., prema sudskim dokumentima. Međutim, nije uspjela zaustaviti obećanu donaciju od 100 milijuna dolara Sveučilištu Florida za biomedicinska istraživanja, koju je Herbie dao u oktobru 2022. Prije nego što je ponudio dar, Herbie se nije konzultirao s Nicole ili njihovom kćeri Vanessom, koja je u to vrijeme bila upraviteljica zaklade, stoji u tužbi.

Račun zaklade blokiran

Herbiejev odvjetnik odgovorio je u sudskom izvještaju da je Nicole Herbieju poslala poruku u junu 2023. Bilo je to mjesec dana prije nego što je podnijela zahtjev za razvod. U njoj mu je napisala: “Ti si onaj koji ima viziju i koji donosi sve odluke” (iako nije jasno na što se ta poruka konkretno odnosi).

Prema riječima njegovog advokata, Charles Schwab je zamrznuo račun Zaklade Wertheim zbog pravnog spora koji je u toku. Kako bi ispunio obećanje, Herbie je donirao 20 miliona dolara Sveučilištu Florida iz svojih osobnih sredstava. Zaklada je dala 10 miliona dolara, stoji u sudskim dokumentima. Predstavnici Državnog sveučilišta Florida i Sveučilišta Floride nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o donacijama.

Herbiejev advokat tvrdi da je ranije on jedini donosio odluke o donacijama. Na primjer, Herbie je bio jedini potpisnik ugovora o bespovratnoj pomoći od 10 milijuna dolara više od desetljeća ranije između Zaklade Wertheim i Međunarodnog sveučilišta Florida (za Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences). Odvjetnik nadalje tvrdi da je Nicole prethodno dala “kompjuterski faksimil svog potpisa kako bi se mogao koristiti prema potrebi”. To je zato što živi na “The World Residences at Sea”, privatnom brodu za krstarenje koji putuje svijetom.

Još jedna verzija priče

Međutim, advokat koji zastupa Nicole iznio je drugačiju verziju događaja u sudskom podnesku. Dva dana nakon što je Nicole podnijela zahtjev za razvod u julu 2023., Herbie je naložio svom dugogodišnjem voditelju ureda da zaduži svog IT voditelja da uzme njezin elektronički potpis sa starog dokumenta i doda ga u zapisnik sa sastanka odbora zaklade, na kojem je odobreno imenovanje Herbiejeva brata Raya za novog upravitelja.

Zamijenio je njihovu kćer Vanessu koja se povukla iz zaklade. (Zakon Floride zahtijeva da zaklade imaju najmanje tri povjerenika ili direktora.) U svojoj izjavi, IT upravitelj je izjavio da nije znao za razvod kada je došlo do ovog elektroničkog potpisivanja. Da je znao, pitao bi Nicole za dopuštenje prije nego što to učini.

U biti, s zakladom je sve bilo u redu dok Nicole nije podnijela zahtjev za razvod. Kontrola nad njezinom imovinom dio je šire borbe između Herbieja i Nicole.

Krivio je svoju kćerku

U telefonskom intervjuu za Forbes, Herbie je izjavio: “Nadam se da ćemo s vremenom moći ispuniti obveze zaklade… i da ćemo uspjeti postići neku vrstu obiteljskog rješenja.” Međutim, on ne zvuči kao netko tko stvarno želi dogovor. Za probleme oko zaklade krivi jednu od svoje dvije kćeri. “Nesuglasice su povezane s mojom kćeri Vanessom… povukla se iz zaklade nakon podnošenja razvoda”, rekao je.

Na to je Vanessa Wertheim odgovorila e-poštom: “Odstupila sam s položaja u zakladi onog dana kada je moj otac primio obavijest o razvodu, kako bih svojim roditeljima omogućila da sami riješe probleme u vezi sa zakladom, bez mog uplitanja. Podrazumijeva se da moj odlazak ni na koji način ne opravdava problematične radnje koje su uslijedile.”

Na pitanje bi li bio spreman podijeliti imovinu zaklade na pola s bivšom suprugom, kako bi svaka imala svoju zasebnu zakladu, Herbie tvrdi da je on predlagao takvo rješenje, ali da je Nicole to odbila.

NIcolein odvjetnik, Bruce Weil iz advokatske kompanije Boies Schiller Flexner, negira ovu tvrdnju i navodi da dr. Wertheim nikada nije dao takvu ponudu.

Wertheim s drugom kćerkom Ericom i njenim suprugom Liorom Zoharom; Foto: Ian Tuttle / Getty images / Profimedia

Stvara novi temelj

Herbie je već pokrenuo vlastitu zakladu, “Humanitarnu zakladu Dr. Herbert Wertheim”. Osigurao je zajam od 50 miliona dolara iz svog povjereničkog fonda. “Dr. Herbie je strastveno predan svojoj predanosti Giving Pledge”, kaže njegov odvjetnik Dennis Richard. “Sve što želi učiniti s tim novcem jest pronaći način da svoje milijarde rasporedi u skladu s misijom zaklade.”

Unatoč ovim tvrdnjama i velikim obećanjima o donacijama, Herbie još uvijek mora prijeći dug put do ostvarenja svog cilja davanja polovice svog bogatstva. U septembru 2023. Zaklada Wertheim imala je neto imovinu od 157 miliona dolara, ali je dodijelila samo milion dolara u potporama u prethodnih 12 mjeseci, prema poreznoj prijavi. Tokom proteklog desetljeća zaklada je donirala oko 29 milijuna dolara, prema Forbesovoj analizi. To je značajan iznos za humanitarnu zakladu, ali ne kada je vaš cilj dati 2,2 milijarde dolara ili više. Naravno, Herbie bi mogao imati manje sredstava za donacije, nakon podjele njegove imovine kasnije ove godine.

Doniranjem se smanjuju porezne obveze

“Bez obzira na to koliko [novca] imate… dali smo izvanrednu količinu resursa”, kaže Herbie odgovarajući na Forbesove procjene. – Ispunili smo sve obveze koje smo imali. No, tada otkriva više o svojim motivima, koji donekle proturječe njegovim tvrdnjama da svoje bogatstvo želi pokloniti. “Ljudi daju novac zakladama kako bi smanjili svoje obveze i poreze.” Želimo sačuvati temeljni kapital zaklade” – odnosno iznos koji je donirao.

Nicole u izjavi poslanoj preko svog advokata kaže: “Kao što sam odlučila zauzeti se za sebe u svom privatnom životu, namjeravam zaštititi i temelje koji su meni, kao i mojoj obitelji, vrlo važni. Na kraju dana, jednostavno želim da me tretiraju pošteno i s poštovanjem – ništa više. “Čvrsto vjerujem i nadam se da ćemo uspjeti riješiti naše nesuglasice, kako bismo mogli nastaviti sa svojim životima i uživati ​​u godinama koje su pred nama.”

Kerry A. Dolan, novinarka Forbesa

