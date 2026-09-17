Forbes 400: Za ulazak u klub najbogatijih Amerikanaca sada treba najmanje 4,4 milijarde dolara

Koliko je danas teško ući na Forbes 400, listu najbogatijih Amerikanaca? Dovoljno je reći da trenutno postoji rekordnih 590 američkih milijardera koji jednostavno nijesu dovoljno bogati da bi se našli na njoj.

Dok procvat vještačke inteligencije i data centara traje punom snagom, a američko tržište akcija je blizu istorijskog maksimuma, za ulazak među 400 najbogatijih Amerikanaca sada je potrebno rekordnih 4,4 milijarde dolara.

To je 600 miliona dolara više nego prošle godine i 2,7 milijardi više nego prije deset godina.

Ovogodišnjih 400 najbogatijih Amerikanaca zajedno vrijedi rekordnih osam biliona dolara, u odnosu na 6,6 biliona u 2025. godini.

Najveći rast bogatstva počinje na samom vrhu liste.

Elon Musk je već prošle godine bio najbogatiji Amerikanac svih vremena, sa bogatstvom od 428 milijardi dolara. Od tada je više nego udvostručio svoje bogatstvo.

Za posljednjih 12 mjeseci postao je bogatiji za čak 480 milijardi dolara, nakon što je njegov proizvođač raketa SpaceX izašao na berzu u junu kroz najveću inicijalnu javnu ponudu akcija u historiji. Musk je tada nakratko postao i prvi bilioner u istoriji.

Njegovo bogatstvo sada se procjenjuje na nevjerovatnih 908 milijardi dolara.

To je čak 530 milijardi više od drugoplasiranog Jeff Bezosa, osnivača Amazona.

Bezos je, međutim, i sam za godinu postao bogatiji za 137 milijardi dolara i napredovao dvije pozicije, zahvaljujući rastu akcija Amazona i znatno većoj procjeni vrijednosti njegove raketne kompanije Blue Origin.

Razlika između bogatstva Maska i Bezosa sada je veća od vrijednosti tri i po Warren Buffettu ili zbirnog bogatstva 105 milijardera sa dna ovogodišnje liste Forbes 400.

Suosnivač Alphabetha Larry Page zauzima treće mjesto sa 278 milijardi dolara, zahvaljujući rastu akcija matične kompanije Gugla (Google) od gotovo 60 odsto, podstaknutom snažnim rezultatima Google Clouda i Gemini AI alata.

Njegov suosnivač Sergey Brin nalazi se na petom mjestu sa 256 milijardi dolara.

Između njih, na četvrtom mjestu, nalazi se Michael Dell, čija kompanija Dell Technologies bilježi nagli rast narudžbi servera za vještačku inteligenciju.

Dvadeset najbogatijih ljudi u SAD zajedno je tokom protekle godine postalo bogatije za gotovo bilion dolara. Njihovo ukupno bogatstvo sada iznosi rekordnih četiri biliona dolara.

Njih 15 su takozvani centimilijarderi, odnosno ljudi čije bogatstvo premašuje 100 milijardi dolara.

Forbes je vrijednost imovine računao na osnovu cijena akcija od 4. septembra 2026.

Na listi 34 nova milijardera

Uprkos rekordno visokom pragu za ulazak, 34 nova člana uspjela su da se nađu na listi.

Među novim imenima je više od deset mogula iz sektora vještačke inteligencije.

Najmlađi novajlija je tridesetogodišnji suosnivač Cognition AI-ja Steven Hao, čije se bogatstvo procjenjuje na 5,8 milijardi dolara.

Na listu je ušlo i šest suosnivača kompanije Anthropic koja razvija AI model Claude. Bogatstvo svakog od njih procjenjuje se na po 15,5 milijardi dolara.

Među njima je i Daniela Amodei, koja je sada druga najbogatija žena u SAD koja je svoje bogatstvo stekla sama.

Najbogatiji novajlija na ovogodišnjoj listi je Greg Brockman, suosnivač OpenAI-ja, kompanije koja stoji iza ChatGPT. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na 25,5 milijardi dolara.

Međutim, vještačka inteligencija nije jedini put do ogromnog bogatstva.

Među novim članovima su i David MacNeil, vrijedan pet milijardi dolara, čija kompanija WeatherTech prodaje automobilske patosnice, zaštitu od sunca i drugu opremu za vozila.

Tu je i Robert Low, vrijedan 5,6 milijardi dolara, koji je bogatstvo stekao u transportu i logistici.

Na listi se prvi put našao i američki ministar trgovine Howard Lutnick, čije se bogatstvo procjenjuje na 7,3 milijarde dolara.

Foto: Reuters/Leah Millis

Prije stupanja na državnu funkciju, njegova kompanija sa Wall Street Cantor Fitzgerald uložila je u brzo rastuću kripto-kompaniju Tether.

Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu bio je Muask, ali je procentualno najveći rast ostvario Josh Kushner, investitor rizičnog kapitala, sin magnata nekretnina Charles Kushner i zet Ivanke Trump.

Njegovo bogatstvo je poraslo više od 220 odsto, na 16,7 milijardi dolara.

Razlog je gotovo utrostručena imovina pod upravljanjem njegove kompanije Thrive Capital, zahvaljujući uspješnim ulaganjima u OpenAI i SpaceX.

Najbogatija Amerikanka i dalje Alice Walton

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Na listi Forbes 400 za 2026. godinu nalaze se 62 žene, odnosno oko 16 odsto ukupnog broja, isto koliko i prošle godine.

Najbogatija žena u SAD i dalje je Alice Walton, jedina ćerka suosnivača Walmart Sam Waltona, koji je preminuo 1992. godine.

Akcije maloprodajnog giganta porasle su više od deset odsto u odnosu na prošlu godinu, što je pomoglo Volton da dodatno poveća prednost nad drugom najbogatijom Amerikankom, Julia Koch.

Njeno bogatstvo procjenjuje se na 84,6 milijardi dolara, a nasljednica je bogatstva konglomerata Koch, Inc.

Najbogatija Amerikanka koja je sama stekla bogatstvo i dalje je Diane Hendricks, vrijedna 23,6 milijardi dolara.

Ona je suosnivačica kompanije ABC Supply iz Viskonsina, koja prodaje materijal za krovove.

Hendricks je jedna od svega 13 žena na ovogodišnjoj listi koje su same izgradile svoje bogatstvo, što je isti broj kao prošle godine.

AI bum doveo više mladih milijardera

Ove godine deset članova liste Forbes 400 ima manje od 40 godina, dok ih je prošle godine bilo samo četiri.

AI bum je pogurao sedam novih mladih milijardera na listu.

Među deset najmlađih su Hao, Brookmen, četiri suosnivača Antrophica i Palmer Luckey.

Laki je još kao tinejdžer napravio Oculus uređaj za virtuelnu stvarnost, kasnije prodao kompaniju Facebook, a zatim dodatno uvećao bogatstvo kroz odbrambenu tehnološku kompaniju Anduril, koja koristi vještačku inteligenciju.

Najstariji član liste je magnat drvne industrije Archie Aldis Emmerson, koji ima 97 godina.

Prosječna starost članova liste je 70 godina.

Ukupno 71 odsto ljudi na listi sami su stekli svoje bogatstvo, umjesto da su ga naslijedili, što je isti procenat kao 2025.

Tri četvrtine milijardera još bogatije nego 2025.

Od 360 milijardera koji su bili na listi i 2025. i 2026. godine, tri četvrtine sada su bogatiji nego prije godinu.

Samo 81 član liste ima manje bogatstvo nego prošle godine.

Najveći gubitnik u dolarima je Larry Ellison, čije se bogatstvo procjenjuje na 204 milijarde dolara.

On je izgubio 72 milijarde dolara jer su investitori u Oracle postali oprezniji prema velikim ulaganjima te softverske kompanije u vještačku inteligenciju finansiranim zaduživanjem.

Najveći procentualni gubitnik je Michael Saylor, vrijedan 4,6 milijardi dolara.

Njegova velika opklada na bitkoin doprinijela je tome da akcije kompanije Strategy, koja je izlistana na berzi, izgube 57 odsto vrijednosti tokom protekle godine, paralelno sa padom cijene kriptovalute.

Trump pao 44 mjesta

Foto: Reuters/Cathal McNaughton

Predsjednik SAD Donald Trump ove godine pao je za 44 pozicije, sa 201. na 245. mjesto.

Pad je posljedica smanjenja vrijednosti njegove meme kriptovalute $TRUMP i akcija kompanije Trump Media & Technology Group, vlasnika društvene mreže Truth Social.

Trumpovo bogatstvo sada se procjenjuje na sedam milijardi dolara, u odnosu na 7,3 milijarde godinu ranije.

Trump pripada grupi od 44 odsto članova Forbes 400 koji su, prema godišnjoj Forbesovoj analizi njihove ukupne dobrotvorne aktivnosti, donirali manje od jedan odsto svog bogatstva.

Prošle godine takvih je bilo 39 posto. Drugim riječima, iako je bogatstvo najimućnijih Amerikanaca naglo poraslo, njihova velikodušnost nije pratila taj rast.

Gotovo 80 posto članova liste doniralo je manje od pet posto svog bogatstva.

Ipak, broj milijardera koji poklanjaju veoma veliki dio imovine raste. Forbes je ove godine identifikovao 13 milijardera koji su donirali najmanje 20 odsto svog bogatstva, čime su dobili najvišu ocjenu pet za filantropiju.

Ko je ispao sa liste

Sa ovogodišnje liste ispala su 34 člana koji su bili na rangiranju prošle godine.

Među njima je legendarni korporativni investitor i dugogodišnji član liste Carl Icahn, čije su akcije kompanije Icahn Enterprises nastavile višegodišnji pad.

Sa liste je ispao i David Baszucki, suosnivač i izvršni direktor kompanije Roblox.

Platforma za video-igre bilježi pad broja korisnika i njihove potrošnje, što je doprinijelo padu akcija kompanije od 65 odsto.

Sa liste su ispali i Cameron i Tayler Winklevoss.

Njihova kripto-berza Gemini izašla je na berzu u septembru 2025. godine, što ih je tada dovelo na Forbes 400, ali je od tada izgubila 85 odsto vrijednosti usljed velikih gubitaka i smanjenja obima trgovanja.

Još šest članova liste za 2025. godinu preminulo je, među njima medijski magnat Donald Newhouse, koji je bio u devedesetim godinama života, i vlasnik OnlyFansa Leonid Radvinsky, koji je u martu preminuo od raka u 43. godini.

Chase Peterson-Withorn, Forbes

Forbes 400: The Definitive Ranking Of America’s Richest People 2026

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