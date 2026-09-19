Pravi razlog zbog kojeg Trump snažno gura razvoj umjetne inteligencije

Američka ekonomija sve je više oslonjena na ulaganja u umjetnu inteligenciju, a naglo usporavanje tog trenda moglo bi imati posljedice daleko izvan tehnološkog sektora.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih se dana našao u sukobu s vodećim ljudima tehnološke industrije oko pitanja uglavnom nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije.

Na prvi pogled, Trumpov pristup može djelovati politički rizično. Manje od dva mjeseca prije međuizbora, predsjednik zauzima stav koji nije u skladu s raspoloženjem značajnog dijela Amerikanaca. Javnost je sve skeptičnija prema izgradnji velikih podatkovnih centara u svojoj blizini, dok i dalje postoji nepovjerenje prema brojnim načinima primjene umjetne inteligencije.

Ipak, iza Trumpove odlučnosti mogao bi stajati mnogo širi ekonomski interes: šta bi se dogodilo s američkom ekonomijom ako se AI groznica naglo zaustavi tokom njegovog mandata?

Američki rast sve više zavisi od AI-ja

Postoji više načina da se izmjeri koliko je američka ekonomija postala zavisna od ulaganja u umjetnu inteligenciju i infrastrukturu koja je prati.

Prema procjenama ING-a, tehnološka ulaganja, predvođena umjetnom inteligencijom i podatkovnim centrima, čine oko trećine međugodišnjeg ekonomskog rasta u 2026. godini.

Glavni strateg za američke dionice u Goldman Sachsu nedavno je za CNBC izjavio da ulaganja povezana s umjetnom inteligencijom pokreću oko polovinu rasta dobiti kompanija iz indeksa S&P 500.

Ekonomisti pritom upozoravaju da ovakve procjene zahtijevaju određeni oprez i da postoji niz metodoloških nijansi.

REUTERS/Nathan Howard

Ali jedna stvar postaje sve teže osporiva: bez snažnog investicionog ciklusa koji pokreće umjetna inteligencija, američka ekonomija trenutno bi izgledala znatno slabije – a pojedini ekonomisti upozoravaju da bi se čak mogla približiti recesiji.

Zagovornici umjetne inteligencije smatraju da je riječ o tehnologiji koja će definirati narednu ekonomsku eru. Prema toj interpretaciji, visoke valuacije kompanija povezanih s AI-jem samo su jedan od efekata mnogo šire transformacije.

Ako se umjetna inteligencija bude primjenjivala u velikom broju industrija, mogla bi značajno povećati produktivnost, slično kao što je internet promijenio poslovanje početkom ovog stoljeća.

Ali kratkoročni rizik je drugačiji.

Ako ulaganja u AI uspore, to bi moglo pritisnuti vrijednosti dionica, smanjiti bogatstvo domaćinstava i istovremeno oslabiti korporativna ulaganja.

Šta ako AI balon pukne?

„Ako muzika prestane, i ako prestane na veliki, veliki način, vjerovatno ćemo završiti u stagnaciji ili potpunoj kontrakciji tokom perioda od najmanje godinu dana“, rekao je za CNN Olu Sonola, šef američkih ekonomskih istraživanja u Fitch Ratingsu.

Prema njegovim riječima, dodatni problem predstavlja takozvani efekt bogatstva.

Investitori čiji su portfelji značajno izloženi tehnološkim i AI kompanijama osjećaju se bogatijima kada cijene dionica rastu. To može podstaći veću potrošnju, što dodatno podržava ekonomiju u kojoj lična potrošnja ima ključnu ulogu.

Drugim riječima, novac koji se trenutno slijeva u umjetnu inteligenciju ne ostaje samo u tehnološkom sektoru.

Bez obzira na to šta pojedinci misle o samoj tehnologiji, investicije u AI trenutno predstavljaju važan izvor ekonomskog rasta. Ako bi taj tok novca naglo usporio, posljedice ne bi osjetili samo tehnološki investitori na Wall Streetu. Osjetila bi ih i šira ekonomija.

Fitch upozorava na moguću recesiju

Prošle sedmice Fitch Ratings objavio je scenarij koji pokazuje šta bi se moglo dogoditi u slučaju ozbiljnog pada povezanog s AI sektorom.

U tom scenariju cijene američkih dionica pale bi za oko 35 posto tokom šest mjeseci, što je približno u rangu prosječnog pada zabilježenog tokom ranijih velikih finansijskih šokova.

Posljedica bi bila recesija, dok bi se američki BDP naredne godine smanjio za oko 1,5 posto.

Važno je, međutim, naglasiti da Fitch takav razvoj događaja ne smatra osnovnim scenarijem. Agencija je izričito navela da nagli pad američkih dionica nije njena centralna prognoza.

Drugim riječima, riječ je o scenariju rizika, a ne prognozi onoga što će se nužno dogoditi.

Ipak, brojni investitori i akademici upozoravaju na međusobnu povezanost kompanija koje čine AI ekosistem.

„Imamo ekosistem koji se vrti oko umjetne inteligencije“, rekao je John Sedunov, profesor finansija na Villanova University. „Postoji mnoštvo kompanija koje su vrlo ovisne jedna o drugoj. A kada prekinete kariku u takvom lancu, posljedice su neizbježne.“

Rizici dolaze i izvan AI sektora

Potencijalni problem za američku ekonomiju nije samo vrijednost tehnoloških kompanija.

Tržišta obveznica već signaliziraju zabrinutost zbog američkog javnog duga, budžetskog deficita i povišene inflacije. Ako ti pritisci dovedu do dužeg perioda viših kamatnih stopa, finansiranje novih investicija moglo bi postati skuplje.

Situaciju dodatno komplikuju geopolitički rizici, uključujući rat u Iranu, kao i činjenica da kompanije sve više koriste dug kako bi finansirale izgradnju infrastrukture potrebne za razvoj umjetne inteligencije.

„Rizik od balona cijena dionica definitivno je velik za globalnu ekonomiju“, rekao je Sonola. „Vidjeli smo carine, vidjeli smo rat. Još jedna cipela će pasti. Možda jednostavno još ne znamo.“

To otvara pitanje koliko bi snažan šok u jednom dijelu sistema mogao utjecati na ostatak ekonomije.

Ipak, nisu svi uvjereni da slijedi kriza

Postoje i ekonomisti koji upozoravaju da se potencijal umjetne inteligencije ne bi trebao posmatrati samo kroz prizmu rizika od tržišnog balona.

„Ono što vidimo vrlo je neobično i zato ima smisla da su ljudi zabrinuti zbog toga“, rekla je Jessica Wachter, profesorica finansija na Wharton Schoolu Univerziteta Pennsylvania.

Ipak, ona ne očekuje da će entuzijazam oko umjetne inteligencije nužno prerasti u krizu razmjera one iz 2008. godine.

Naprotiv, Wachter smatra da bi AI dugoročno mogao djelovati kao stabilizirajuća sila za ekonomiju kroz povećanje produktivnosti, stvaranje novih radnih mjesta i podsticanje ekonomskog rasta.

„Zapravo mislim da će umjetna inteligencija biti svojevrsna stabilizirajuća sila… općenito će promovirati stvaranje radnih mjesta i rast“, rekla je.

Istovremeno, priznaje da postoje i drugačija mišljenja.

Upravo je u tome srž trenutne debate: umjetna inteligencija istovremeno predstavlja jedan od najvećih potencijalnih izvora budućeg ekonomskog rasta i jedan od najvažnijih izvora koncentrisanog tržišnog rizika.

Za Trumpovu administraciju, međutim, postoji još jedan razlog zbog kojeg je pitanje razvoja AI-ja postalo toliko važno.

U trenutku kada značajan dio američkog ekonomskog rasta, korporativnih profita i investicija zavisi od ovog sektora, naglo usporavanje AI ulaganja više nije samo pitanje budućnosti tehnologije. Postalo je pitanje budućnosti američke ekonomije.

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