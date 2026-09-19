Ovaj čovjek dao je AI agentu šest mjeseci i 50.000 dolara da mu pronađe suprugu

I agentu možete zadati cilj i rok, a on može mjesecima nastaviti da radi na njegovom ostvarenju. Jedan korisnik Reddita odlučio je da upravo to testira na najvećem cilju koji je imao. Povjerio je AI agentu svoj ljubavni život, dao mu budžet od 50.000 dolara i rok od šest mjeseci – i pustio ga da radi.

U svojoj kompaniji Coachvox koristim AI agente koji mjesecima rade na istom cilju, istražuju i pripremaju materijale iz sedmice u sedmicu dok se ja bavim drugim stvarima. Eksperiment sa Reddita zasniva se na istom principu kojem vjerujem i u svom poslovanju: jedan cilj i dovoljno vremena.

Dati agentu jedan cilj i dug rok vještina je koja AI pretvara iz igračke u radnu snagu. Čovjek koji traži suprugu shvatio je to prije većine rukovodilaca koje pratite. Evo kako je postavio eksperiment i kako isti princip možete primijeniti na cilj koji vam je najvažniji.

Kako izgleda šestomjesečni eksperiment u kojem AI agent traži suprugu

Foto: Shutterstock

Šta je dao agentu

Objava se pojavila na ClaudeAI subredditu pod naslovom „Using Fable to get me a wife in 6 Months (AMA)“ – „Koristim Fable da mi pronađe suprugu za šest mjeseci“.

Postavka eksperimenta, o kojoj je Tom’s Guide pisao kao o nagovještaju pravca u kojem se AI razvija, podrazumijeva da Anthropic agent Claude dobije jedan zadatak, budžet od 50.000 dolara i rok od šest mjeseci, uz Max pretplatu.

Na sastanke, odnosno dejtove, ide sam korisnik. Agent potom analizira svaki razgovor i prilagođava pristup za naredni susret.

Niko još ne zna kako će se priča završiti. Ali hiljade čitalaca posmatrale su kako jedna osoba daje agentu zadatak koji traje šest mjeseci i počele da osmišljavaju sopstvene eksperimente.

Agent koji se u šestom mjesecu sjeća onoga što se dogodilo u prvom predstavlja novu vrstu alata – i ljudi koji su pratili tu Reddit raspravu to su prepoznali.

Šta se mijenja kada agent „pamti“ vaš cilj

Čovjek iz te objave agentu je zadao željeni rezultat, a njemu prepustio upravljanje putem do cilja.

Agent bilježi svaki sastanak i ažurira plan bez potrebe da korisnik svaki put iznova zadaje instrukcije, pa se napredak iz jedne sedmice prenosi u narednu.

Amanda Caswell, koja je o priči pisala za Tom’s Guide, opisuje talas ljudi koji AI-ju daju neki životni cilj i puštaju ga da radi na njemu, dok tehnologija postaje svojevrsni „lični operativni sistem“.

Pogrešan način korišćenja AI-ja jeste u kratkim naletima: jedan prompt za objavu, drugi za mejl, a zatim ništa dok se ne pojavi sljedeći zadatak.

Svaki zahtjev tada počinje od nule, pa kvalitet rezultata teško može prevazići ono što bi vam napisao neko ko vas uopšte ne poznaje.

Bolje je izgraditi drugačiji sistem: jedan cilj i memoriju koja raste sa svakim pokušajem, rezultatom i prilagođavanjem. Memorija pretvara chatbota u člana tima.

Poslovna verzija eksperimenta sa pronalaženjem supruge

Promijenite cilj i struktura ostaje ista. Kompanije već koriste AI agente za pojedinačne zadatke, a verzija koja traje mjesecima zasniva se na istoj tehnologiji, samo usmjerenoj na dugoročniji cilj.

Moji agenti rade upravo tako. Istražuju potencijalne klijente i pripremaju poruke za kontakt iz sedmice u sedmicu, bez potrebe da svaki put iznova otvaram i objašnjavam zadatak. Svaki novi ciklus oslanja se na evidenciju svega što je prethodni naučio.

Posao se nastavlja bez obzira na to da li sam za radnim stolom ili u teretani. Nema ponovnog početka.

Već imate osnovne sastojke za takav sistem: ponudu koja se prodaje i publiku koja vam vjeruje.

Ono što nedostaje jeste sistem koji veliki cilj održava aktivnim iz kvartala u kvartal, a upravo je to posao za koji je agent napravljen.

On svake sedmice provjerava stanje, radi sljedeći korak i nastavlja onoliko dugo koliko je potrebno da se cilj ostvari.

Kako AI agentu zadati cilj na šest mjeseci

Počnite kao i on – jednim ciljem koji možete napisati u jednoj rečenici. Izaberite najveći rezultat koji želite da ostvarite, bilo da je riječ o 20 idealnih klijenata ili potpuno popunjenom kalendaru predavanja i nastupa.

Agentu na jednom mjestu dajte sav potreban kontekst, uključujući i prethodne pokušaje. Objasnite kako izgleda dobar rezultat, kako bi imao jasan standard prema kojem može da radi.

Zatim uspostavite sedmični ritam u kojem agent obavlja posao i izvještava vas samo o odluci koju ne može sam da donese.

Budžet od 50.000 dolara najmanje je zanimljiv dio ovog eksperimenta. Sama struktura može se kopirati praktično po cijeni pretplate.

Čovjek iz eksperimenta zadržava pravo donošenja konačnih odluka, dok agent između sastanaka obavlja analizu. Isto funkcioniše i u poslovnoj verziji.

Vi pregledate preporuku i donosite odluku. Procjena ostaje vaša. Ali kontinuitet više ne zavisi od toga da li ćete se vi svega sjetiti. Šestomjesečni AI eksperiment za ostvarenje najvećeg cilja

Eksperiment sa pronalaženjem supruge zaustavljen je kada je model koji ga je pokretao ugašen. Ipak, sama postavka i dalje funkcioniše, a agenti koji mogu mjesecima da zadrže isti cilj dostupni su već sada.

Ljudi koji ih testiraju sprovode eksperimente na nivou čitavog svog života, dok svi ostali još razmišljaju o pojedinačnim promptovima.

Vaša verzija počinje jednom rečenicom i rokom. Napišite tu rečenicu ove sedmice i povjerite cilj sistemu koji će i u četvrtom mjesecu i dalje raditi na njegovom ostvarenju.

Jodie Cook, Forbes

This Man Gave An AI Agent 6 Months And $50,000 To Find Him A Wife

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