Turska oduzela dozvolu iranskoj banci Mellat u Istanbulu

Turski bankarski regulator ukinuo je operativnu dozvolu istanbulskoj podružnici iranske Bank Mellat, finansijskoj instituciji koja se godinama nalazi pod zapadnim sankcijama zbog navodnih veza s iranskim nuklearnim programom i strukturama Revolucionarne garde.

Turska Agencija za bankarsku regulaciju i nadzor (BDDK) donijela je odluku o oduzimanju operativne dozvole Bank Mellat, sa sjedištem u Teheranu, odnosno njenoj centralnoj podružnici u Istanbulu.

Odluka je objavljena u subotu u turskom Službenom glasniku, a regulator se pritom pozvao na odredbe turskog zakona o bankama koje omogućavaju ukidanje dozvole kada se procijeni da nastavak poslovanja može ugroziti prava deponenata ili sigurnost i stabilnost finansijskog sistema.

U odluci BDDK-a nisu navedeni konkretni operativni propusti Bank Mellat niti je kao razlog eksplicitno navedena američka politika sankcija prema Iranu.

Banka godinama pod sankcijama

Bank Mellat je jedna od značajnijih iranskih banaka koje su se posljednjih godina našle pod međunarodnim finansijskim pritiskom.

Banka je ranije bila predmet zapadnih sankcija zbog optužbi povezanih s iranskim nuklearnim programom. Dio tih mjera uklonjen je nakon nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, poznatog kao JCPOA, kojim su Iran i svjetske sile nastojali ograničiti iranski nuklearni program u zamjenu za ublažavanje ekonomskih sankcija.

Situacija se promijenila nakon što su se Sjedinjene Američke Države 2018. godine jednostrano povukle iz sporazuma i ponovo uvele široke ekonomske sankcije Iranu.

Bank Mellat je 2019. godine ponovo bila obuhvaćena američkim i sankcijama pojedinih zemalja Perzijskog zaljeva. Tada je banka navedena među subjektima za koje su američke vlasti tvrdile da su povezani s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Novi pritisak na finansijske veze Turske i Irana

Odluka o Bank Mellat dolazi u trenutku pojačanog međunarodnog nadzora nad finansijskim kanalima između Turske i Irana.

Ranije ovog mjeseca američko Ministarstvo finansija uvelo je sankcije turskoj investicijskoj banci Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, poznatoj kao Golden Global Bank, kao i dvjema njenim podružnicama.

Američke vlasti optužile su tu banku da je omogućavala transakcije vrijedne desetine miliona dolara za Qods Force, elitni ogranak IRGC-a, te da je iranskoj vladi pružala pristup međunarodnim kanalima za transfer novca.

Turske vlasti, međutim, u odluci o Bank Mellat nisu povezale ukidanje licence s tim američkim sankcijama.

REUTERS/Dado Ruvic

Šta odluka znači za Bank Mellat?

Ukidanje operativne dozvole predstavlja ozbiljan regulatorni udar za prisustvo Bank Mellat na turskom tržištu. Istanbulska podružnica bila je dio međunarodne mreže banke koja je kroz Tursku imala pristup jednom od najvažnijih finansijskih centara između Evrope, Bliskog istoka i Azije.

Iako BDDK nije javno naveo konkretne transakcije ili aktivnosti koje su dovele do odluke, pozivanje na zaštitu deponenata i stabilnost finansijskog sistema pokazuje da je regulator odluku obrazložio kroz domaći bankarski okvir.

Za turski finansijski sektor slučaj je istovremeno podsjetnik na složen položaj zemlje između vlastitih ekonomskih odnosa s Iranom i međunarodnog režima finansijskih sankcija koji predvode Sjedinjene Američke Države.

Odluka o Bank Mellat tako otvara novo pitanje o tome koliko će međunarodne sankcije prema Iranu utjecati na bankarske i finansijske veze Teherana s Turskom, posebno u trenutku kada međunarodne vlasti dodatno pooštravaju kontrolu prekograničnih finansijskih tokova.

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