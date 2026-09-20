Tjesnac Bab el Mandeb, žila kucavica globalne ekonomije, nalazi se pod prijetnjom

Uski plovni put na ulazu u Crveno more, između Jemena i Džibutija, godinama je predstavljao važan izlaz za značajan dio nafte s Bliskog istoka. Sada se čini da je ova ključna pomorska ruta sve nestabilnija.

Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, već sedmicama prijete brodovima koji prolaze kroz tjesnac Bab el Mandeb, pokušavajući otvoriti novu frontu u sukobu između Teherana i Washingtona, koji sada traje već sedmi mjesec.

Tokom posljednjih 48 sati, Huti su značajno pojačali kontrolu nad ovom pomorskom rutom. Zauzeli su lučki grad Mokha, a prema izvorima iz jemenske vlade, preuzeli su kontrolu i nad strateški važnim otokom Perim, koji se nalazi usred ovog uskog pomorskog prolaza.

REUTERS/Edgar Su

Tjesnac Bab el Mandeb dugo je bio jedna od ključnih arterija globalne trgovine, ali je njegov značaj dodatno porastao nakon što je rat između SAD-a i Irana praktično zatvorio obližnji Hormuški tjesnac.

Posljednjih mjeseci Saudijska Arabija koristila je Bab el Mandeb za izvoz miliona barela nafte. Bez ove rute, znatno manje nafte može napustiti regiju, a brodovi će biti primorani koristiti mnogo duže plovne pravce. To bi moglo dodatno povećati inflaciju, jer bi duža putovanja donijela nova kašnjenja i veće troškove, u trenutku kada su cijene transporta već visoke.

„Bab el Mandeb je bio spas. Gubitak tog spasa bio je poziv na buđenje za naftno tržište i pokazao je koliko je situacija sada neodrživa“, rekao je za CNN Richard Bronze, suosnivač kompanije Energy Aspects.

Protok nafte se gotovo urušio

Prije rata, kroz Hormuški tjesnac prolazilo je oko 20 miliona barela nafte dnevno, što je činilo približno petinu ukupne svjetske ponude.

Nakon zatvaranja tog pomorskog pravca, Saudijska Arabija počela je preusmjeravati sirovu naftu kroz svoj naftovod Istok, Zapad, a zatim je naftu ukrcavala u luci Yanbu na obali Crvenog mora.

Na vrhuncu proizvodnje, iz Yanbua se izvozilo oko 4,5 miliona barela sirove nafte dnevno. Od toga je približno 3 miliona barela dnevno prolazilo kroz Bab el Mandeb, prema podacima koje je naveo Bronze.

Protok saudijske sirove nafte kroz Bab el Mandeb pao je na oko 400.000 barela dnevno u augustu zbog prijetnji Hutija, a sada je još niži, rekao je Bronze.

Kako bi izbjegli tjesnac, mnogi tankeri sada moraju koristiti znatno dužu i zaobilazniju rutu prema Aziji. Put vodi kroz Sueski kanal, zatim u Sredozemno more, duž zapadne obale Afrike i oko njenog južnog vrha, prije nego što brodovi ponovo uđu u Indijski okean.

Takvo putovanje može produžiti vrijeme transporta za otprilike mjesec dana i značajno povećati troškove prijevoza.

„Vidjeli smo da veliki broj rafinerija u Aziji traži alternative i povećava ponude za naftne terete iz drugih regija. To je glavni razlog zbog kojeg cijene nafte tako naglo rastu“, rekao je Bronze.

Vijest da su Huti zauzeli strateške položaje na području Crvenog mora doprinijela je naglom rastu cijena nafte u četvrtak.

Brent, međunarodna referentna cijena sirove nafte, i WTI, američka referentna cijena, porasli su za više od 7 posto, na oko 108, odnosno 103 dolara po barelu. To su bile najviše cijene od maja.

Johannes Rauball, viši analitičar sirove nafte u kompaniji Kpler, rekao je da je kombinacija poremećaja u plovidbi Crvenim morem, smanjenja proizvodnje nafte u Saudijskoj Arabiji i ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu pogurala globalne cijene nafte iznad 100 dolara po barelu.

„Bez brzog rješenja na vidiku, a s obzirom na to da će se ovi poremećaji nastaviti, rafinerije su sve više primorane osiguravati dodatne količine sirove nafte, što dodatno podiže njenu cijenu“, rekao je za CNN.

Više cijene goriva povećavaju inflaciju

Sirova nafta koristi se i za proizvodnju dizela, goriva koje se često naziva pokretačem globalne ekonomije jer njime rade kamioni, traktori, teretni vozovi i brojna druga komercijalna vozila.

Cijene dizela u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su za više od 50 posto od početka rata i u petak su prvi put premašile 6 dolara po galonu, prema podacima Američkog automobilskog udruženja, AAA.

Cijene energije jedan su od ključnih pokretača šire inflacije, koja je posljednjih mjeseci ponovo porasla u najvećim svjetskim ekonomijama. To povećava mogućnost viših kamatnih stopa, što bi istovremeno povećalo troškove zaduživanja za potrošače i kompanije.

Svaki brod predstavlja potencijalnu metu

Brodarske kompanije, međutim, već imaju iskustva u izbjegavanju plovidbe kroz Crveno more.

Krajem 2023. godine Huti su počeli napadati komercijalne brodove koji su prolazili kroz tjesnac Bab el Mandeb, navodeći kao razlog odmazdu zbog izraelskog rata u Gazi.

Napadi su naveli brodarske kompanije da koriste dužu rutu oko Afrike. Putovanja su zbog toga trajala sedmicama duže, dok su troškovi goriva, osiguranja i plata pomoraca dodatno rasli.

Od tada je broj prolazaka brodova kroz Bab el Mandeb pao između 60 i 70 posto, procjenjuje Peter Sand, glavni analitičar kompanije Xeneta, koja se bavi podacima o pomorskom transportu.

Broj prolazaka dodatno je pao za 46 posto tokom posljednjih nekoliko dana, nakon izbijanja novih borbi.

Sand ipak ne očekuje da će broj prolazaka potpuno pasti na nulu. Ističe da su brodarske kompanije već navikle poslovati u područjima s visokim sigurnosnim rizikom.

Ipak, kako je rekao, „svaki brod koji prolazi tom rutom predstavlja potencijalnu metu“.

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