Šta je Buffett rekao u svom pismu dioničarima prije nego što je odstupio s pozicije u kompaniji

Warren Buffett, deseta najbogatija osoba na svijetu, odstupio je s mjesta predsjednika Berkshire Hathawaya, objavio je konglomerat, dodajući da će njegov sin Howard preuzeti tu funkciju.

U saopštenju upućenom investitorima, Berkshire Hathaway je naveo da će Buffett biti imenovan za “počasnog predsjednika” kompanije, “u znak priznanja za njegov izuzetan doprinos”.

Konglomerat je također napomenuo da će milijarder ostati član upravnog odbora i da će nastaviti “pružati svoj vrijedan doprinos i perspektivu”.

Kompanija je saopštila da je izbor Howarda Buffetta za novog predsjednika u skladu s njihovim “dugoročnim planom nasljeđivanja”.

Ova promjena dolazi manje od godinu dana nakon što je 96-godišnji Buffett odstupio s mjesta izvršnog direktora Berkshire Hathawaya.

Greg Abel, koji je ranije ove godine preuzeo funkciju izvršnog direktora konglomerata od Buffetta, odao je počast svom prethodniku, rekavši da je njegov utjecaj na Berkshire “neusporediv u historiji američkog poslovanja”.

Više od šest decenija rada u kompaniji

Objava je popraćena Buffettovim pismom dioničarima Berkshire Hathawaya. U pismu je govorio o proslavi svog 96. rođendana sa porodicom i osvrnuo se na više od šest decenija rada u kompaniji.

Buffett je pohvalio Abela rekavši:

„Moja očekivanja od njega su od početka bila izuzetno visoka, a on ih je i nadmašio. Preuzeo je punu odgovornost za ulogu generalnog direktora. Već neko vrijeme donosi važne odluke i nisam morao dvaput razmisliti ni o jednoj od njih.“

Buffett je dodao da vjeruje da je sada pravo vrijeme za završetak tranzicije i istakao da je njegov sin član upravnog odbora kompanije već 33 godine.

Milijarder je rekao da će Abel voditi kompaniju, dok će njegov sin Howard “očuvati njenu kulturu i vrijednosti – a oboje vrijedi više od bilo čega u našem bilansu stanja. Zamislite Howard kao polisu osiguranja koju dioničari posjeduju i nadajte se da je nikada neće morati aktivirati.”

Buffett je zaključio pismo rekavši:

„Vrijeme na kraju uvijek pobjeđuje. Ali bilo je velikodušno prema meni. Pružilo mi je priliku da vidim kako Berkshire dolazi do tačke u kojoj sam sigurniji nego ikad u ono što budućnost nosi.“

Forbesova procjena bogatstva

Forbes procjenjuje Buffettovo neto bogatstvo na 144,7 milijardi dolara, što ga stavlja na 10. mjesto među najbogatijim ljudima na svijetu na Forbesovoj listi milijardera u stvarnom vremenu.

Buffett je također rangiran na 10. mjestu na Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca za 2026. godinu, objavljenoj ranije ove sedmice.

Filantropija

Buffett, poznat i kao istaknuti filantrop, nalazi se na vrhu Forbesove liste 25 najizdašnijih američkih donatora.

Zaključno s februarom, donirao je 68,3 milijarde dolara raznim dobrotvornim organizacijama, što je ekvivalentno otprilike 32% njegovog ukupnog bogatstva. Milijarder se obavezao da će donirati više od 99% svog ličnog bogatstva u dobrotvorne svrhe.

Godine 2010., Buffett je, zajedno s osnivačem Microsofta Billom Gatesom i njegovom tadašnjom suprugom Melindom French Gates, pokrenuo inicijativu Giving Pledge, kojom je pozvao druge milijardere da doniraju barem polovinu svog bogatstva u dobrotvorne svrhe.

Siladitya Ray, novinarka Forbesa (link originalnog članka)