Warren Buffett promijenio oporuku i donirao 1,1 milijardu dolara: Ne želim stvoriti dinastiju

Multimilijarder Warren Buffett u ponedjeljak je donirao više od milijardu dolara, a istovremeno i izmijenio planove za raspodjelu njegovog bogatstva nakon smrti. Dioničare svoje tvrtke Berkshire Hathaway o svemu je obavijestio u osebujnom pismu.

Dionice u vrijednosti 1,15 milijardi dolara Warren Buffet je donirao dobrotvornim zakladama svoje obitelji, uključujući i zakladama koje vode njegova djeca Howard, Peter i Susie Buffett.

Još jednom je potvrdio kako želi da njegova djeca “postepeno raspodijele” sve njegove dionice Berkshirea, koje čine 99,5 posto njegovog bogatstva. Objasnio je kako “nikada nije želio kreirati dinastiju ili se voditi bilo kakvim planovima koji sežu dalje od moje djece.”

Buffett je tako od 2006. godine donirao 56,6 posto svojih dionica Berkshirea. Tada je obećao da će u dobrotvorne svrhe donirati većinu svojeg bogatstva.

Također je podijelio i izmijenjeni plan za trenutak kada “me sustigne vrijeme.” Naglašava kako je imenovao “tri upravitelja nasljedstva” za svako od svoje troje djece u oporuci, za slučaj da se njima išta dogodi. Trojac koji će upravljati njegovim bogatstvom nakon njegove smrti morat će jednoglasno odlučivati o raspodjeli sredstava.

“Odluke o budućnosti vjerojatno će pametnije donositi tri živa i zdrava mozga nego jedna mrtva ruka,” objasnio je svoju odluku Buffett.

Najveći filantrop u povijesti

Warren Buffett vjerojatno je najveći filantrop u povijesti, pokazuju Forbesove procjene. U dobrotvorne svrhe tijekom života je donirao više od 60 milijardi dolara. Većinu tog iznosa čini 43 milijarde dolara donirane zakladi Gates Foundation kojom predsjeda suosnivač Microsofta (i još jedan multimilijarder) Bill Gates.

Najnoviji izračuni Forbesa pokazuju kako Buffettovo bogatstvo iznosi 150 milijardi dolara, što “proroka iz Omahe” čini šestim najbogatijim čovjekom svijeta. Buffett je dvostruko bogatiji nego što je bio prije deset godina. Ipak, njegovo bogatstvo nije ni upola onoliko veliko kao bogatstvo najbogatijeg čovjeka svijeta, Elona Muska (330 milijardi dolara).

“Nema šanse da sam ja, ili bilo tko drugi, mogao sanjati o bogatstvima koja su u posljednjih nekoliko desetljeća postala moguća u Americi,” napisao je Buffett u pismu objavljenom u ponedjeljak. “To je nevjerojatno – to nisu mogli zamisliti ni Ford, Carnegie, Morgan, čak ni Rockefeller. Milijarde su postale novi milijuni.”

Buffett je u pismu također podijelio važan savjet o planiranju nasljedstva koji ne vrijedi samo za pojedince s enormnim bogatstvom. “Kada vaša djeca sazriju, neka pročitaju vašu oporuku prije nego ju potpišete,” savjetuje Buffett u pismu. “Ne želite da se vaša djeca pitaju o vašim odlukama u trenutku kada na njihova pitanja više ne možete odgovoriti.”

