Kriza drma evropsku automobilsku industriju: Ford najavio otpuštanje oko 4.000 radnika

Evropska automobilska industrija ulazi u još dublju krizu. Nakon vijesti da će njemački automobilski gigant Folksvagen otpustiti skoro trećinu zaposlenih i zatvoriti barem tri od 10 fabrika u Njemačkoj, stiže nova loša vijest.

U EU i Velikoj Britaniji do 2027. bez posla ostaće skoro 4.000 ljudi zaposlenih u kompaniji Ford Motors. Najveći broj njih, 2.900 u Njemačkoj.

„Uvidjećete da je globalna automobilska industrija u krizi i da prolazi kroz fazu velikih poremećaja. U Evropi je to trenutno najintenzivnije. Imamo jaku konkurenciju, regulativu kao i dosta ekonomskih prepreka. Pošto smo razmišljali o tome kako da zaštitimo budućnost naše kompanije, došli smo do zaključka da je neophodno restrukturirati kompaniju, pa smo odlučili da broj zaposlenih u Evropi do 2027. godine smanjimo za 4.000“, kaže Lisa Brankin iz kompanije Ford Motors.

Istakli su da će većina otkaza koje će pogoditi Nemačku biti sprovedena u konsultaciji sa predstavnicima zaposlenih. U Velikoj Britaniji bez posla ostaće 800 radnika, a preostalih 300 u fabrikama širom Evrope.

„Situacija je ozbiljna, jer se menjaju uslovi na tržištu. Kako smo prešli na električna vozila, konkurencija je postala sve agresivnija, a potražnja kupaca za električnim vozilima nije bila kao što su predviđanja ukazivala. Dakle okruženje je mnogo konkurentnije nego što smo mislili da može biti, a moramo da mislimo o budućnosti“, kaže Brankin.

Ponuda brojnih kineskih proizvođača automobila koji su uglavnom subvencionisani državnim novcem jedan je od uzroka krize u evropskoj auto-industriji. Takođe evropski proizvođači moraju da prodaju dovoljno električnih vozila da ispune nove donje granice za prosječnu emisiju ugljen-dioksida za 2025. godinu. Na kraju, prodaja električnih vozila je usporila, zato što su potrošači suzdržani od trošenja zbog inflacije i zato što je Njemačka odustala od vladinih podsticaja za kupovinu električnih vozila.

