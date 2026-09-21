Kako izgleda Hublot sat inspirisan balonima i novi model vrijedan 488.000 dolara

Samo nekoliko dana nakon što je najavio novo partnerstvo s američkim umjetnikom Jeffom Koonsom, švicarski proizvođač satova Hublot predstavlja prve rezultate saradnje. Dva potpuno različita sata koja donose Koonsov umjetnički izraz na ručni zglob.

Zvijezda novih modela – i svakako onaj koji je na prvi pogled prepoznatljiviji – je Hublo Classic Fusion Balloon Dog od Jeffa Koonsa. Inspirisan Koonsovim poznatim skulpturama Balloon Doga, novi sat dostupan je u tri verzije: crvenoj, plavoj i srebrnoj. Svaka je ograničena na 200 primjeraka, a cijena je 25.100 dolara.

Ova saradnja je prirodan izbor za Hublot, koji je odavno prevazišao tradicionalno urarstvo i sarađivao s umjetnicima i dizajnerima. Od 2011. godine brend sarađuje s raznim kreativcima iz svijeta street umjetnosti, arhitekture i dizajna. Sada se okreće Koonsu, čija savremena umjetnost često izaziva različite reakcije – od oduševljenja do odbacivanja.

Jeff Koons sa satom; Foto: Hublot

Više od četiri decenije, Koons transformiše poznate predmete u pažljivo izrađena umjetnička djela koja se igraju s veličinom, materijalima i percepcijom. Njegove skulpture Zec, Kuća i visoko polirani Pas Balon postale su dio vokabulara savremene umjetnosti. Skulptura Pas Balon, nastala između 1994. i 2000. godine kao dio Koonsove serije Celebration, uzima nešto što je privremene prirode – životinju napravljenu od balona – i pretvara je u trajni predmet.

Kućište Classic Fusiona

Umjesto jednostavnog nanošenja slike na postojeći sat, Hublot je redizajnirao svoj 42-milimetarski Classic Fusion model tako da gotovo svaka komponenta izgleda kao da je napuhana. Kućište Classic Fusiona, koje je obično relativno ravno, dobilo je zaobljene, konveksne površine. Safirno staklo, brojčanik, oznake, kazaljke, pa čak i karakteristični Hublot vijci dobili su izraženije, okrugle oblike.

Foto: Hublot

Tu su i humoristični detalji. Krunica podsjeća na ventil za naduvavanje balona. Fleksibilni “rep balona” izlazi iz kućišta otprilike na poziciji 10:30. Sekundarna kazaljka ima malu figuricu psa balona kao protutežu. Čak i metalizirana kožna narukvica ima izgled materijala punjenog jastukom, nastavljajući temu napuhanog oblika.

Crvena i plava verzija su napravljene od poliranog eloksiranog aluminija. Ovaj materijal omogućava švicarskom proizvođaču satova da postigne intenzivne, zasićene boje karakteristične za Koonsove reflektirajuće skulpture. Srebrna verzija je napravljena od poliranog nehrđajućeg čelika. Sva tri modela pokreće automatski mehanizam HUB1710, s rezervom snage od 50 sati. Vodootporni su do dubine od 50 metara.

Foto: Hublot

Za Koonsa, pretvaranje skulpture u sat podrazumijevalo je mnogo više od prenošenja njegovog umjetničkog djela u drugi medij. Kako kaže, izazov je bio reinterpretirati arhitekturu sata Classic Fusion tako da njegovi dijelovi izgledaju kao da su “formirani pritiskom zraka”.

Takav pristup se savršeno uklapa u dugogodišnju filozofiju “Art of Fusion”. Brend je pokrenut 1980. godine s tada radikalnom idejom kombinovanja kućišta sata od plemenitog metala s gumenom narukvicom. Tokom godina, Hublot je fuziju neočekivanih materijala, disciplina i kulturnih svjetova pretvorio u jedan od temelja svog identiteta.

MP-14

Foto: Hublot

Drugi novi sat kreiran kao dio partnerstva potpuno je drugačiji od modela Balloon Dog. MP-14 Origin, kojeg je izradio Jeff Koons, izuzetno je kompliciran sat sa safirnim poklopcem i ukrasima od dragog kamenja, ograničen na samo 30 komada, po cijeni od 488.000 dolara.

Ovdje Koons i Hublot preusmjeravaju svoju pažnju s balona na kosmos. Inspirisan Koonsovim radovima Gazing Ball, koji kombinuju bijele skulpture sa sferama od safirno-plavog stakla, MP-14 koristi mehaničku složenost i plemenite materijale kako bi interpretirao Koonsove ideje o svjetlosti, percepciji i stvaranju. Sat od 44 milimetra zamišljen je kao minijaturni univerzum, s koncentričnim prstenovima od bijelog zlata ukrašenim dijamantima rezanim bagetom i plavim safirima, koji naizgled kruže oko centralne safirne kupole.

Foto: Hublot

Sa tehničke strane, sat je važna novost za Hublot. To je prvi automatski mehanizam ovog brenda sa centralnim turbilonom. Mehanizam HUB9014 sastoji se od čak 594 komponente i pruža rezervu snage od 60 sati. Rotirajući prstenovi, postavljeni tako da izgledaju kao da lebde, prikazuju sate i minute pomoću malih plutajućih kockica. Periferna oscilirajuća težina ostavlja centralni dio mehanizma vizualno otvorenim.

Samo izrada safirnog kućišta zahtijeva otprilike 534 sata obrade. Zanimljivo je da Hublot ovu tehničku prekretnicu stavlja u drugi plan i daje veći naglasak na Koonsovu estetiku i dizajn.

Roberta Naas, saradnica Forbesa