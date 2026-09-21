CNN, MS NOW i Politico tužit će Trumpovu administraciju zbog uskraćivanja pristupa Bijeloj kući

Dopisnica CNN-a Julia Benbrook priprema se za televizijsko javljanje na uglu ulice ispred Bijele kuće, nakon što joj je ranije bio odbijen ulazak, 19. septembra 2026. godine u Washingtonu. Novinarima MS NOW-a, CNN-a i Politica zabranjen je ulazak u Bijelu kuću dan nakon što je predsjednik Donald Trump saopćio da će tim trima medijima biti uskraćen pristup kompleksu.

Tri velike američke medijske kuće, CNN, MS NOW i Politico, kojima je predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući, podnijele su ključnu tužbu pozivajući se na Prvi amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, tražeći da im se pristup ponovo omogući.

Zahtjev za hitnu sudsku intervenciju trebao bi biti upućen saveznom sudiji Okružnog suda u Washingtonu, a moguće je da bi saslušanja i pravna izjašnjenja administracije mogli uslijediti već ove sedmice.

„Ova zabrana predstavlja jedan od najdirektnijih napada na Prvi amandman i jedno od najočitijih kršenja naših najosnovnijih ustavnih načela“, navodi se u nacrtu tužbe koju su medijske kuće pripremile, a kojom od suda traže da hitno intervenira i njihovim novinarima vrati pristup Bijeloj kući.

U tužbi će se navesti da Trumpova odluka krši Prvi amandman, kao i ustavnu zaštitu prava na pravičan postupak.

„Jutros smo obavijestili vladu da danas podnosimo tužbu kako bismo zaštitili svoja prava prema Prvom amandmanu i odbranili načelo prema kojem vlada ne smije odlučivati o tome šta će mediji izvještavati ili objavljivati“, saopćile su tri medijske organizacije u zajedničkoj izjavi u ponedjeljak.

„Bez prethodnog upozorenja ili bilo kakvog postupka, Bijela kuća oduzela je akreditacije našim novinarima zato što se nije slagala s našim izvještavanjem“, naveli su mediji. „Ako se ovakva odluka ne ospori, ona ugrožava slobodu štampe i pravo javnosti na nezavisno novinarstvo bez uplitanja vlade.“

Ovaj sukob predstavlja jedan od najznačajnijih dosadašnjih sukoba Trumpove administracije s medijima, a njegove posljedice mogle bi se proširiti daleko izvan tri medijske kuće. Trump je prošlog petka, kada je najavio zabranu, rekao da bi na listu mogao dodati i druge medije.

„Bijela kuća ne pokreće napad na slobodnu štampu, što cijenim. Ona pokreće napad na LAŽNE VIJESTI, nešto što je poput raka naraslo u našim voljenim Sjedinjenim Američkim Državama“, napisao je Trump u ponedjeljak ujutro na društvenim mrežama. „To je korumpirano, namjerno, sveprisutno, potpuno koordinirano i potpuno izvan kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti, ODMAH!“

Novinari CNN-a, MS NOW-a i Politica više nemaju pristup svojim radnim prostorima unutar Bijele kuće. CNN-u i MS NOW-u također je zabranjeno korištenje televizijske opreme i lokacija za kamere na prostoru kompleksa.

CNN je u ponedjeljak uklonjen iz zajedničkog sistema novinarskih dežurstava koji dijele vodeće američke medijske kuće. CNN je tog dana trebao imati televizijsko dežurstvo i putovati s predsjednikom u New York.

„Ova zabrana nanosi štetu svim medijskim organizacijama, koje sada riskiraju sličnu sudbinu ukoliko se bave nezavisnim, činjenično utemeljenim izvještavanjem koje predsjednik smatra nedovoljno povoljnim“, navodi se u nacrtu zahtjeva za privremenu zabranu koji je trebao biti podnesen u ponedjeljak.

„Šira javnost također trpi sve dok neustavna zabrana ograničava pristup pravovremenim i potpunim informacijama o radu vlade.“

CNN je zatražio komentar od Bijele kuće u vezi s tužbom.

Spor oko slobode štampe

Pojedini stručnjaci za Prvi amandman i ustavno pravo već su ovu zabranu javno ocijenili kao neustavnu, navodeći da predstavlja naglu i diskriminirajuću mjeru koja može ugroziti sposobnost medija da izvještavaju o pitanjima od nacionalnog značaja.

Očekuje se da će se tužba u velikoj mjeri oslanjati na obrazloženje koje je Trump u petak dao za uskraćivanje pristupa, kada je rekao da mu se ne sviđaju „negativne priče“.

„Ako ih žele pisati, u redu je. Ne moram ih pustiti u kuću naroda“, rekao je Trump.

Najmanje jedan zvaničnik Trumpove administracije izjavio je u televizijskom intervjuu u nedjelju da smatra kako bi odluka Vrhovnog suda iz 1965. godine, koja se odnosila na vladino odbijanje izdavanja pasoša za putovanje na Kubu, mogla podržati Trumpov stav.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Nakon što je Trump objavio da će CNN-u, MS NOW-u i Politicu biti uskraćen pristup Bijeloj kući zbog njihovog izvještavanja koje mu se nije dopadalo, novinarima su deaktivirane propusnice za ulazak u kompleks.

U subotu su novinarka MS NOW-a Akayla Gardner, novinarka CNN-a Betsy Klein i novinarka Politica Cheyenne Haslett pokušale ući u Bijelu kuću kako bi izvještavale o aktuelnim događajima. Tajna služba im je odbila ulazak i oduzela novinarske propusnice.

CNN-ov radni prostor u Bijeloj kući nakon što je američki predsjednik Donald Trump u petak, 18. septembra, najavio da će CNN-u, MS NOW-u i Politicu zabraniti pristup Bijeloj kući u Washingtonu.

Slične zabrane koje su Trump i drugi zvaničnici Bijele kuće pokušavali nametnuti pojedinim novinarima ili medijskim kućama sudovi su ranije odbacivali, uključujući i slučajeve iz novijeg perioda. Sudovi su jasno navodili da novinarima ne može biti zabranjeno izvještavanje o Bijeloj kući zbog sadržaja njihovih tekstova, priloga ili drugih oblika novinarskog rada.

Pravni spor oko diskriminacije na osnovu stavova

Aktuelni spor usmjeren je na pravni koncept iz Prvog amandmana poznat kao diskriminacija na osnovu gledišta, odnosno postupanje prema medijima različito zbog njihovih stavova ili sadržaja izvještavanja. Trump je javno govorio o tome da želi zabraniti pristup određenim medijima zbog izvještavanja koje smatra „negativnim“.

Sudovi su u brojnim slučajevima ograničavali diskriminaciju na osnovu gledišta i štitili prava novinara.

Okružni sud u Washingtonu, pred kojim će se naći slučaj ove tri medijske kuće, ima nekoliko sudija koji su u ranijim predmetima donosili odluke u korist slobode štampe, uključujući i slučajeve protiv Trumpove administracije zbog politika za koje su tužioci tvrdili da su diskriminirajuće.

Pravna praksa koju je ranije uspostavio savezni žalbeni sud u Washingtonu također ukazuje na to da Bijela kuća ne može jednostavno oduzeti novinarske akreditacije bez pružanja pravičnog postupka, naročito kada su određeni dijelovi Bijele kuće dostupni široj javnosti i kada ne postoji konkretna zabrinutost za nacionalnu sigurnost.

Ta sudska praksa datira još iz 1977. godine, kada je Tajna služba oduzela novinarsku propusnicu Robertu Sherrillu, novinaru magazina The Nation. Savezni sudovi u Washingtonu vratili su mu propusnicu, a tadašnji žalbeni sud zaključio je da je uskraćivanje novinarske propusnice Bijeloj kući protivno Prvom amandmanu ukoliko se zasniva na sadržaju novinarovog govora ili na drugi način diskriminira zaštićeni oblik govora.

„Ne samo novinari i publikacije za koje rade, već i šira javnost imaju interes zaštićen Prvim amandmanom, kako bi se osiguralo da ograničenja prikupljanja vijesti ne budu stroža nego što je potrebno i da pojedini novinari ne budu proizvoljno isključeni iz izvora informacija“, naveo je sud.

Sporovi iz Trumpovog prvog i drugog mandata

Tokom Trumpovog prvog mandata novinaru Jimu Acosti, koji je tada radio za CNN, kao i dopisniku Playboya Brianu Karemu, suspendirane su novinarske propusnice, što je dovelo do sudskih postupaka.

Tokom Trumpovog drugog mandata Associated Pressu je uskraćen pristup Ovalnom uredu i avionu Air Force One, što je također rezultiralo sudskim sporom.

U tim slučajevima sudovi su uglavnom stali na stranu novinara, oslanjajući se na pravni presedan iz 1977. godine, iako nisu otišli toliko daleko da utvrde kako pristup novinarskim propusnicama Bijele kuće mora biti bez ikakvih ograničenja.

U nacrtima pravnih podnesaka pripremljenih za ponedjeljak, pravni timovi tri medijske kuće pozivaju se upravo na presedan iz slučaja Acosta, tvrdeći da je oduzimanje novinarskih propusnica u okviru aktuelne zabrane neustavno.

Advokat Ted Boutrous, stručnjak za Prvi amandman koji je 2018. godine zastupao CNN u sudskom sporu oko Jima Acoste, angažiran je da zastupa CNN, MS NOW i Politico u novom postupku.

Tri medijske organizacije naglasile su da će nastaviti izvještavati o Trumpovoj administraciji bez obzira na ograničenja pristupa.

„CNN-ova misija izvještavanja o američkoj vladi nastavit će se bez obzira na pokušaje ograničavanja fizičkog pristupa Bijeloj kući i drugim vladinim zgradama, kao i na bilo kakve druge pokušaje ometanja našeg novinarstva“, saopćio je CNN tokom vikenda.

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