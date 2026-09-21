Prošle godine širom svijeta prodato 7.000 humanoidnih robota

Oko 7.000 humanoidnih robota prodato je prošle godine širom svijeta za upotrebu u industriji i profesionalnim uslugama, pokazuju podaci koje je prikupila Međunarodna federacija za robotiku (International Federation of Robotics – IFR).

Relativno mali broj u oštrom je kontrastu sa prognozama o snažnom rastu tržišta u narednim godinama, posebno u Kini, najvećem svjetskom tržištu industrijskih robota, koja je prošlog mjeseca na svojim robotskim igrama predstavila humanoidne robote koji trče i boksuju, piše Reuters.

Da bi prema kriterijumima IFR-a bio klasifikovan kao humanoidni, robot mora da ima izgled nalik čovjeku i da autonomno funkcioniše u okruženju namijenjenom ljudima. Nije neophodno da ima noge.

Podaci IFR-a, u koje je Reuters imao uvid prije objavljivanja, predstavljaju jedno od prvih mjerenja na nivou cijele industrije za tehnologiju koja privlači milijarde dolara investicija i donosi impresivne demonstracije mogućnosti.

Foto: Reuters/Tingshu Wang

Ipak, broj humanoidnih robota i dalje predstavlja „tek djelić“ ukupne svjetske populacije robota, rekla je za Reuters Susanne Bieller, generalna sekretarka IFR-a sa sjedištem u Frankfurtu.

Poređenja radi, tokom 2024. instalirano je oko 542.000 klasičnih industrijskih robota, dok je, prema procjenama, iste godine prodato još 199.000 servisnih robota za upotrebu u transportu, ugostiteljstvu i čišćenju. Podaci za industrijske i servisne robote za 2025. biće objavljeni 24. septembra.

Biler je rekla da među humanoidnim robotima prodatim 2025. mnogi nijesu obavljali produktivne poslove, već su ih kupovale istraživačke institucije ili kompanije koje ih koriste za prikupljanje podataka radi unapređenja AI modela.

Proizvođači automobila, koji su među prvim značajnijim korisnicima ove tehnologije, sprovode pilot-projekte sa „jednocifrenim, a ponekad i dvocifrenim brojem robota u svojim fabrikama“, rekla je Biler.

IFR već tri decenije prikuplja statističke podatke o robotici, a sada je prvi put počeo da prikuplja i podatke o humanoidnim robotima, uz znatno obimnije statistike o industrijskim i servisnim robotima.

Bank of America Global Research procjenjuje da će ove godine biti isporučeno 90.000 humanoidnih robota, a do 2030. godine 1,2 miliona. Podaci IFR-a zasnivaju se na informacijama dobavljača i nacionalnih industrijskih udruženja i ne uključuju humanoidne robote namijenjene potrošačima i vojsci, dok se medicinski roboti klasifikuju odvojeno.

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