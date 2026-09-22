Srijeda može da spasi sedmicu koja je loše počela: Šta treba da uradite tog dana

Kada sedmica počne teško, većina ljudi pretpostavlja da će se tako i nastaviti. Napet razgovor u ponedjeljak ili ružan san u utorak mogu dovesti do toga da osoba već usred sedmice osjeti da je sudbina cijele sedmice već odlučena.

Taj osjećaj je razumljiv, ali vrijedi ga preispitati. Ljudi ne prolaze jednostavno kroz dane jedan za drugim. Oni također stalno interpretiraju kako se sedmica odvija, a to tumačenje utječe na to kako pristupaju svemu što slijedi. Osoba koja je zaključila da je sedmica loša vjerovatnije će primijetiti stvari koje potvrđuju taj stav i uložiti manje energije u stvari koje bi ga mogle poboljšati.

Ovo tumačenje se može preispitati dok je sedmica još u toku. Kratak, promišljen pregled u srijedu pruža priliku za to i traje oko pet minuta.

Petominutna navika za resetovanje usred sedmice

Resetovanje usred sedmice je kratki pisani pregled koji odvaja prvu polovinu sedmice od druge. Najbolje funkcioniše sa olovkom i papirom i sastoji se od tri dijela.

Prvi dio je da konkretno opišete šta je bilo teško. Umjesto da napišete da vam je sedmica bila užasna, možete napisati da ste frustrirani jer je projekat do kojeg vam je stalo odgođen.

Drugi dio je da zabilježite jednu stvar iz prethodnih dana koja je prošla relativno dobro. Ne mora to biti ništa značajno. Dovoljan je ugodan razgovor s kolegom.

Treći dio je odabrati jednu malu stvar koju ćete uraditi prije vikenda i tačno odrediti kada će se to dogoditi. Na primjer, možete planirati šetnju prije nego što provjerite e-poštu nakon posla u četvrtak.

Svaki od ovih koraka se bavi drugačijim načinom na koji loš početak može da se prenese na ostatak sedmice.

Suština navike je da se imenuje ono što je teško

Kada su ljudi pod stresom, njihova uznemirenost je često široka i teško ju je precizno definirati, pa se obično povezuje sa svime. Istraživanje imenovanja emocija , odnosno prakse izražavanja osjećaja riječima, pokazuje da imenovanje emocije može pomoći ljudima da se distanciraju od nje i da je posmatraju s određene distance.

Prednosti ove vrste pisanja uglavnom se pojavljuju postepeno. Meta-analiza iz 2023. godine, objavljena u British Journal of Clinical Psychology , otkrila je da ekspresivno pisanje – opsežniji oblik zapisivanja teških osjećaja – ima mali učinak na simptome stresa, anksioznosti i depresije. Korist se uglavnom pojavljivala tokom vremena, a ne odmah. Vrijednost ovog koraka je više u jasnoći nego u trenutnom olakšanju.

Precizan jezik također sprječava da se jedan problem pretvori u općenitu presudu. Odgođeni projekt je konkretan problem. “Strašna nedjelja” nije. Takav širi okvir može lako prerasti u još bolniji zaključak o vlastitim sposobnostima.

Ova navika također ispravlja pristrasno pamćenje

Psiholozi su odavno dokumentirali pristranost negativnosti . To je tendencija da se negativna iskustva više ističu i duže ostaju u sjećanju od pozitivnih iskustava sličnog intenziteta.

Do srijede, nečije sjećanje na nedjelju obično je manje uravnoteženo nego što je bila sama nedjelja.

Zapisivanje jedne stvari koja je prošla dobro pomaže u vraćanju te ravnoteže. To ne znači pretvarati se da se teške stvari nisu dogodile. Slično je vježbama zahvalnosti koje se proučavaju u okviru pozitivne psihologije. Meta-analiza iz 2023. godine otkrila je da su takve vježbe povezane sa skromnim poboljšanjima blagostanja i mentalnog zdravlja. Cilj je ovdje jednostavno dobiti tačniju sliku sedmice.

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Ova navika pomaže ljudima da svoje planove sprovedu u djelo

Treći korak se oslanja na ono što psiholozi nazivaju namjerama za sprovođenje plana. Na planove koji povezuju određenu aktivnost sa određenim vremenom i mjestom. Istraživanja o postizanju ciljeva dosljedno pokazuju da su ljudi skloniji sprovođenju namjere kada unaprijed odluče kada i gdje će to učiniti.

Meta-analiza iz 2024. godine objavljena u časopisu European Review of Social Psychology , koja je obuhvatila stotine eksperimenata, pokazala je da ovi planovi posebno dobro funkcionišu kada imaju oblik “ako-onda” .

Opšta nada da ćemo se bolje brinuti o sebi lako se izgubi tokom užurbane sedmice. Ali plan za četvrtak navečer je mnogo lakše sprovesti.

Istraživanja o efektu novog početka su također relevantna . Ona pokazuju da se ljudi osjećaju motiviranije da nešto promijene u trenucima koji se čine kao novi počeci, poput početka novog mjeseca. Srijeda se obično ne doživljava na taj način, ali namjerno obilježavanje sredine sedmice može joj dati dio tog karaktera.

Druga polovina sedmice počinje da se osjeća kao zaseban vremenski period, umjesto kao nastavak prve polovine.

Šta ova navika resetiranja zapravo radi

Resetovanje će vjerovatno pomoći jer mijenja način na koji osoba shvata sedmicu dok još ima vremena za djelovanje. Dio onoga što lošu sedmicu čini tako teškom je zaključak koji ljudi donesu rano, a taj zaključak zatim usmjerava njihovu pažnju i količinu truda koju kasnije ulažu.

Način na koji se resetiranje vrši također je važan. Psihologinja Christine Neff već decenijama proučava samosažaljenje. Pregled istraživanja objavljen 2023. godine u časopisu Annual Review of Psychology ukazuje na to da se ljudi koji na vlastite poteškoće reagiraju s razumijevanjem, a ne oštrom samokritikom, uglavnom bolje nose s njima i lakše se oporavljaju.

Resetiranje je najkorisnije kao način sagledavanja situacije, a ne kao način da sebi date ocjenu.

Pet minuta neće izbrisati tešku sedmicu. Ali može spriječiti da prvih nekoliko dana odluči o tome kako će proći ostatak sedmice.

Mark Travers, saradnik Forbesa