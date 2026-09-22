Porsche 550 Jamesa Deana vraća se kao električni automobil, ali je 20 posto manji i košta 80.000 eura

Hedley Studios predstavio je električni Porsche 550 J, umanjenu reinterpretaciju legendarnog 550 Spydera iz 1953. godine. Bit će proizvedeno svega 250 primjeraka, a cijene počinju od oko 80.000 eura.

Kada Porsche 550 stigne pred jednog milenijalca, teško je ostati ravnodušan. Pogotovo kada nije riječ o običnom 550, već o električnoj, umanjenoj verziji koju je napravila britanska kompanija Hedley Studios.

Možda vam je poznato ime ove kompanije, ranije poznate kao The Little Car Company. Hedley Studios proizvodi električne, umanjene replike nekih od najpoznatijih automobila u historiji, među kojima su Bugatti Type 35, Ferrari 250 Testa Rossa i Bentley Blower.

Sada se kompanija vraća s možda najatraktivnijim modelom do sada. Nazvan Porsche 550 J, ovaj automobil je potpuno električna reinterpretacija Porscheovog prvog trkačkog automobila razvijenog namjenski za takmičenja – modela 550 Spyder iz 1953. godine. I to u razmjeri od 80 posto originala.

Automobil koji je vozio James Dean

Čuveni 550 Spyder bio je u vlasništvu holivudske zvijezde Jamesa Deana. Riječ je o sportskom automobilu s motorom postavljenim u sredini, razvijenom iz modela Porsche 356. Upravo je 550 Spyder postavio temelje za generaciju Porscheovih trkačkih automobila koji će kasnije ostvarivati uspjehe na utrkama poput 24 sata Le Mansa, Nürburgringa i Targa Florio.

Više od sedam decenija kasnije, Hedley Studios njegovu siluetu vraća na cestu – ali u potpuno električnom izdanju.

Rekreativni automobil za dvije osobe

Porsche 550 J namijenjen je za dvije odrasle osobe i predviđen je za vožnju na privatnim cestama i stazama.

U standardnoj verziji pokreće ga elektromotor snage 11 konjskih snaga, koji energiju dobija iz litij-ionske baterije od 48 volti.

Najveća brzina iznosi 64 km/h, dok je deklarirani domet do 48 kilometara. Kupci mogu odabrati i opcioni RS paket. U tom slučaju snaga raste na 16 kW, domet na 80 kilometara, a najveća brzina na 80 km/h.

S obzirom na nisko vjetrobransko staklo i odsustvo bočnih prozora, vožnja bi i pri manjim brzinama mogla pružiti prilično intenzivan osjećaj brzine. RS paket uključuje i perforirane kočione diskove te podesive Bilstein amortizere.

Porscheov pečat autentičnosti

Porsche 550 J nije samo inspiriran originalnim modelom. Automobil je zvanično priznat od Porschea, a u njegovom razvoju učestvovali su i stručnjaci kompanijskog arhiva.

Automobil je napravljen na laganoj, ali čvrstoj cjevastoj šasiji s prostornim okvirom. Karoserija je izrađena od karbonskih vlakana, a oblik svakog panela vjerno reproducira aluminijsku karoseriju originalnog 550 Spydera.

Za postizanje što veće autentičnosti korišteno je 3D skeniranje automobila iz Porscheovog muzeja.

Savremeni elementi uključuju coilover amortizere, Eibach opruge, Brembo kočnice i Continental gume.

Hedley Studios navodi da je za Porsche 550 J projektirano i proizvedeno više od 1.300 novih komponenti. Među njima su točkovi, elementi ovjesa, prekidači i autentična Porscheova pločica s brojem šasije.

Hedley Studios

Početna cijena 80.000 eura

Cijene Porschea 550 J počinju od oko 80.000 eura, prije lokalnih poreza, a narudžbe su već otvorene.

Prve isporuke očekuju se na proljeće 2027. godine. Međutim, konačna cijena može biti znatno viša. Razlog je veliki broj mogućnosti personalizacije.

Hedley Studios planira proizvesti svega 250 primjeraka, a iz kompanije navode da je malo vjerovatno da će bilo koja dva automobila biti identična.

Kupci mogu birati historijski odgovarajuće trkačke livreje, kao i širok izbor opcija Paint to Sample, po uzoru na način na koji kupci Porscheovih automobila pune veličine personaliziraju svoja vozila.

Automobil se ručno proizvodi u Velikoj Britaniji. Dugačak je 2,9 metara, širok 1,2 metra i visok svega 0,8 metara. Masa iznosi približno 330 kilograma.

Unutrašnjost gotovo identična originalu

Kabina je dizajnirana tako da što više podsjeća na unutrašnjost originalnog 550 Spydera, ali su pojedini instrumenti prilagođeni električnom pogonskom sistemu.

Tu je Nardi volan s drvenim obručem, koji se isporučivao i uz originalni 550. Priključak za punjenje skriven je ispod replike poklopca rezervoara na prednjem dijelu automobila. Umjesto pokazivača nivoa goriva nalazi se indikator napunjenosti baterije.

Čak je i originalna ručica ručnog sauga dobila novu funkciju – sada služi kao birač režima vožnje.

„Nemoguće bez partnerstva s Porscheom“

Ben Hedley, osnivač kompanije Hedley Studios, kaže da projekt ne bi bio moguć bez direktne saradnje s Porscheom.

„Stvaranje Porschea 550 J bilo bi nemoguće bez partnerstva i povjerenja samog Porschea. Direktan rad s njihovim stručnjacima u Stuttgartu omogućio nam je pristup izvornom DNK ove automobilske ikone“, rekao je Hedley.

Deniz Keskin, direktor Porschea za upravljanje brendom i partnerstva, ističe historijski značaj originalnog modela.

„Porsche 550 Spyder je mnogo više od legendarnog sportskog automobila. On predstavlja pionirski duh, inovativnu snagu i strast koji definiraju Porsche od najranijih dana brenda do danas“, rekao je Keskin.

Prema njegovim riječima, Porsche 550 J predstavlja način da se to naslijeđe predstavi novoj generaciji.

„Porsche 550 J slavi ovo jedinstveno naslijeđe i vraća u život priču o jednom od najznačajnijih sportskih automobila u historiji naše kompanije, na savremen i inspirativan način“, dodao je.

Za razliku od originalnog 550 Spydera, koji je bio napravljen za trkačke staze, njegov moderni nasljednik neće juriti prema pobjedničkom postolju. Umjesto toga, sa samo 330 kilograma, električnim pogonom i cijenom od najmanje 80.000 eura, Porsche 550 J cilja na kolekcionare kojima je važnije iskustvo posjedovanja i vožnje nego sirove performanse.

Alistair Charlton, saradnik Forbesa

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