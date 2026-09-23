Forbes Magazin (Video): Sarajevski startup razvija AI-potpomognuti softver za ultrazvuk srca i cilja globalno tržište

U prvoj emisiji Forbes magazina u novoj sezoni donosimo priču o sarajevskom medtech startup-u Horalix koji razvija AI-potpomognuti softver za ultrazvuk srca, koji analizira snimke i priprema mjerenja za izvještavanje, dok kliničar zadržava punu kontrolu nad procesom. Prošle godine startup je, u okviru programa Techstars Startup Community Partnership Founder Catalyst Fall, završio među tri najbolja, a potom postao i član NVIDIA Inception programa.

Između međunarodnih priznanja i softvera koji se koristi u bolnici ipak stoji dug put; od razvoja do kliničke validacije, integracije u bolničke sisteme i izgradnje održivog biznisa na međunarodnom tržištu. O tome u Forbes Magazinu razgovaramo sa jednim od osnivača i izvršnim direktorom Horalixa, Kerimom Šabićem.

Forbes analiza: Koliki dio svog bogatstva američki milijarderi daju u dobrotvorne svrhe.