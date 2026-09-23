Prije tri godine bio je evropski prvak, a sada je izgubio više od polovine vrijednosti

Dionica francuskog proizvođača i prodavatelja luksuzne robe LVMH od 2023. izgubila je više od 55 posto vrijednosti, a kompanija je prvi put od 2017. ispala iz deset najvećih evropskih kompanija koje kotiraju na berzi.

Francuski div LVMH, koji u svom portfoliju ima modne brendove Louis Vuitton, Christian Dior i Givenchy, proizvođača alkoholnih pića Moët & Hennessy, draguljarske kuće Tiffany i Bulgari, proizvođača satova TAG Heuer te kozmetičku kompaniju Sephora, izgubio je poziciju najvrjednije francuske kompanije i prvi put od 2017., ispao iz deset najvećih evropskih kompanija koje kotiraju na berzi, izvještava Bloomberg.

Riječ je o simboličnom preokretu za luksuznog diva koji je u razdoblju procvata nakon pandemije dominirao evropskim tržištem dionica.

Dionica LVMH-a u utorak je izgubila 2,5 posto, čime je tržišna kapitalizacija grupe pala na 201 milijardu eura i spustila se tik ispod vrijednosti francuskog kozmetičkog diva L’Oréala.

LVMH je na svom vrhuncu 2023., bio najvrjednija evropska kompanija, a cijena njegove dionice tada je premašila 900 eura. Otad je izgubila približno 55 posto vrijednosti, a samo ove godine oko 37 posto. Cijena dionice tako se vratila na nivo iz vremena pandemije, dok je razmjer pada već uporediv s onim tokom globalne finansijske krize.

Pad potražnje u Kini

U pozadini problema prije svega je pad potražnje za luksuznom robom u Kini, jednom od najvažnijih tržišta za evropske luksuzne brendove. U posljednje vrijeme na potrošnju u važnim trgovačkim središtima utjecali su i sukobi na Bliskom istoku.

Dodatan pritisak predstavlja Louis Vuitton, najprofitabilniji brend grupe LVMH, koji se u Kini suočava s negativnim reakcijama potrošača zbog spora oko zaštitnog znaka s lokalnom kompanijom koja prodaje čaj. Nekoliko brokerskih kuća zbog pogoršanja situacije snizilo je svoje preporuke i ciljane cijene za dionicu LVMH-a.

„Oni koji tvrde da se Evropa vratila griješe. LVMH nam pokazuje da je njen glavni motor rasta, luksuzni sektor, zakazao“, rekao je, prema Bloombergu, Vincent Juvyns, glavni investicijski strateg ING-a u Bruxellesu.

Nakratko prestigao Muska

Pad LVMH-a snažno je pogodio i bogatstvo njegovog čelnika Bernarda Arnaulta. Prema Bloombergovu indeksu milijardera, prošle sedmice je ispao iz deset najbogatijih ljudi na svijetu. Na vrhu ljestvice sada tako dominiraju američki milijarderi, većinom iz tehnološkog sektora.

Podsjetimo, Arnault je početkom 2024., nakon dobrih poslovnih rezultata LVMH-a, nakratko prestigao i Elona Muska na vrhu Forbesove ljestvice najbogatijih ljudi na svijetu.

Forbes Slovenija (link na originalni članak)