Idete automobilom na posao? Francuska svojim građanima daje 100 eura pomoći

Pomoć je namijenjena radnicima koji automobilom putuju najmanje 15 kilometara do radnog mjesta, a proširenom mjerom trebalo bi biti obuhvaćeno oko 5,5 miliona Francuza.

Francuska vlada odlučila je izdvojiti oko 450 miliona eura za novi paket pomoći građanima i kompanijama pogođenima visokim cijenama goriva. Među ključnim mjerama je 100 eura pomoći zaposlenima koji automobilom prelaze veće udaljenosti do radnog mjesta.

Riječ je o proširenju programa Grands rouleurs, namijenjenog radnicima koji ovise o automobilu za odlazak na posao ili ga intenzivno koriste u poslovne svrhe. Prema novim pravilima, pomoć bi trebala obuhvatiti oko 5,5 miliona ljudi, znatno više od dosadašnjih tri miliona.

Ko ima pravo na 100 eura?

Pomoć neće dobiti svaki Francuz koji automobilom odlazi na posao. Među uslovima je udaljenost od najmanje 15 kilometara između doma i radnog mjesta u jednom smjeru ili najmanje 8000 poslovnih kilometara godišnje.

Postoje i drugi kriteriji. Prag je postavljen tako da pomoć, primjerice, može dobiti samac s neto primanjima do približno 2050 eura mjesečno, kao i par s dvoje djece čija ukupna primanja ne prelaze oko 6100 eura.

Pomoć od 100 eura odnosi se na razdoblje od novembra do decembra 2026., a cilj je ublažiti udar visokih cijena goriva na kućanstva koja nemaju praktičnu alternativu svakodnevnom korištenju automobila.

REUTERS/Claudia Greco

Paket težak 450 miliona eura

Vlada istovremeno povećava iznos kojim poslodavci mogu pomoći zaposlenicima s troškovima goriva, a da se na njega ne plaćaju porezi i doprinosi. Gornja granica podiže se na 1000 eura godišnje.

Paket uključuje i mjere za sektore posebno osjetljive na cijene energenata, poput poljoprivrede, ribarstva i građevinarstva. Ukupan trošak za državu procjenjuje se na oko 450 miliona eura.

Mjere dolaze u trenutku kada francuske javne financije već imaju vrlo malo manevarskog prostora. Vlada je ipak procijenila da je potrebno proširiti pomoć uvedenu nakon novog snažnog rasta cijena nafte, čak i uz cijenu dodatnog pritiska na proračunski deficit.

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