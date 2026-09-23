McDonald’s pokreće zaokret: U restorane, tehnologiju i obuku ulaže do 8,5 milijardi dolara

McDonald’s ulazi u jednu od najvećih faza transformacije svog poslovanja. Gigant brze hrane planira milijarde dolara ulaganja u modernizaciju restorana, novu tehnologiju, edukaciju zaposlenih i podršku franšizerima, dok istovremeno cilja značajno povećanje operativnih marži.

Kompanija je u srijedu predstavila ključne detalje svoje nove višegodišnje strategije rasta, nazvane McDonald’s > NEXT, uoči prezentacije za investitore u sjedištu kompanije u Chicagu.

Plan je osmišljen kako bi McDonald’s poboljšao iskustvo gostiju, kvalitet hrane i efikasnost restorana, ali i povećao profitabilnost u narednim godinama.

Među glavnim komponentama strategije su novi dizajn restorana, kvalitetnija hrana i pića, tehnološke inovacije, bolje korisničko iskustvo i intenzivnija obuka zaposlenih.

Do 8,5 milijardi dolara za restorane franšizera

Jedan od najambicioznijih dijelova plana odnosi se na ulaganja u restorane kojima upravljaju franšizeri.

McDonald’s planira do 2036. godine izdvojiti čak 8,5 milijardi dolara kako bi ubrzao modernizaciju svojih restorana. Oko 5 milijardi dolara trebalo bi biti isplaćeno već do 2030. godine.

Kompanija očekuje da će između 2027. i 2030. uložiti približno 1,5 do 2 milijarde dolara kapitala kako bi ubrzala provedbu strategije NEXT, uz oko 3 milijarde dolara godišnjih kapitalnih ulaganja koja se odnose na redovno poslovanje.

Za poređenje, McDonald’s je tokom 2025. godine prijavio kapitalna ulaganja od 3,4 milijarde dolara.

Za franšizere, međutim, modernizacija predstavlja značajan finansijski izazov. Troškovi rada i govedine već pritiskaju njihove marže, dok će nova oprema, tehnologija i renoviranje zahtijevati dodatni kapital.

McDonald’s zato planira finansijski podržati franšizere kroz različite olakšice, uključujući pomoć povezanu s najamninama i direktna kapitalna ulaganja.

Kompanija procjenjuje da bi unapređenja mogla prosječnom američkom restoranu donijeti oko 100.000 dolara dodatnog godišnjeg novčanog toka, dok bi franšizeri ulaganja mogli vratiti za približno četiri godine.

Restoran dobija vlastiti AI sistem

Nova strategija donosi i značajan tehnološki zaokret. McDonald’s će predstaviti Restaurant > NEXT, program koji obuhvata unapređenje opreme, tehnologije i operativnih procesa u restoranima.

Posebnu pažnju privlači ArchIQ, novi operativni sistem zasnovan na umjetnoj inteligenciji, koji bi trebao pomoći u upravljanju restoranima i njihovom svakodnevnom radu.

Time McDonald’s pokušava spojiti fizičku modernizaciju restorana s digitalizacijom poslovanja, dok istovremeno nastoji standardizirati način na koji restorani širom svijeta posluju.

Cilj: operativna marža iznad 50 posto

Iako kompanija planira povećati ulaganja u restorane, paralelno želi smanjiti troškove na drugim područjima.

McDonald’s do 2030. godine cilja operativnu maržu u rasponu od nižih do srednjih 50 posto.

Kompanija je 2025. godine ostvarila operativnu maržu od 46,1 posto, prema svojim finansijskim izvještajima.

Dio poboljšanja trebao bi doći kroz smanjenje općih i administrativnih troškova. McDonald’s očekuje da će do 2030. godine ti troškovi predstavljati oko 1,9 posto prodaje cijelog sistema, u odnosu na očekivanih 2,2 posto u 2026. godini.

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Manje oslanjanje na nova otvaranja

McDonald’s i dalje planira širiti mrežu restorana, ali kompanija očekuje da će nova otvaranja imati nešto manji doprinos ukupnom rastu prodaje.

U 2027. godini nova prodajna mjesta trebala bi činiti oko 2,5 posto rasta prodaje cijelog sistema. Do 2030. godine taj doprinos trebao bi pasti na približno 2 posto.

To ukazuje na veći fokus na povećanje produktivnosti postojećih restorana i rast prodaje po postojećoj lokaciji, umjesto oslanjanja prvenstveno na otvaranje novih objekata.

Piletina i pića postaju ključni za rast

McDonald’s također želi povećati tržišni udio u kategorijama koje posljednjih godina sve više koriste za privlačenje potrošača.

Kompanija do 2030. godine cilja povećati svoj globalni tržišni udio u piletini i pićima za oko 1,5 procentnih poena u svakoj kategoriji.

Ipak, hamburger ostaje srž poslovnog modela. Kompanija želi zadržati vodeću poziciju u kategoriji govedine, dok istovremeno širi ponudu u segmentima koji bilježe snažnu potražnju.

Milijarde za restorane, ali i za ljude

Jedan od ključnih elemenata strategije bit će i višegodišnji program obuke zaposlenih pod nazivom „Make It Golden“.

Program će biti usmjeren na veću konzistentnost u pripremi hrane, kvalitet usluge i iskustvo gostiju.

Primjena programa počinje 5. oktobra, na 124. godišnjicu rođenja Raya Kroca, čovjeka koji je McDonald’s pretvorio iz američkog lanca restorana u globalnu kompaniju.

Za McDonald’s, međutim, novi plan dolazi u osjetljivom trenutku. Američko poslovanje kompanije suočava se s pritiskom slabije prodaje, dok potrošači nakon višegodišnje inflacije pažljivije biraju gdje će trošiti novac, piše CNBC.

Strategija McDonald’s > NEXT zato predstavlja pokušaj kompanije da istovremeno obnovi restorane, unaprijedi ponudu, uvede više tehnologije i poveća profitabilnost.

Ako plan bude proveden prema najavljenim ciljevima, McDonald’s bi do kraja decenije trebao imati znatno moderniju restoransku mrežu, veću tehnološku komponentu poslovanja i operativne marže iznad današnjeg nivoa.

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