Bivši vlasnik Chelseaja želi preuzeti Lukoilovu imovinu vrijednu 20 milijardi dolara

Iza njega stoje američka vlada i arapski milijarderi, što Washington stavlja u neobičnu poziciju – mogao bi istovremeno sudjelovati u kupovini i odlučivati o njenom odobrenju.

Milijarder i financijer Todd Boehly osigurao je potporu američke vlade i utjecajnih investitora iz Zaljeva za ponudu za međunarodnu imovinu ruskog naftnog diva Lukoila, koja je stavljena na prodaju nakon uvođenja američkih sankcija.

Boehly, koji je prošle sedmice prodao svoj udio u nogometnom klubu Chelsea, na potencijalnom poslu radi već mjesecima. Njegov konzorcij pokušava preoteti posao američkoj private equity grupi Carlyle, koja je još u januaru dogovorila kupovinu Lukoilove imovine.

U konzorciju su Američka međunarodna razvojna financijska korporacija (DFC) i šeik Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, brat predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pridružila im se i katarska milijarderska porodica Al-Khayyat, koja je sarađivala s Bijelom kućom i članovima porodice Trump na nekretninskim i energetskim projektima.

DFC, savezna agencija koja ulaže u projekte u inostranstvu, trebao bi preuzeti udio od oko 15 posto u novoj kompaniji. Vodi ga Ben Black, sin Leona Blacka, suosnivača private equity diva Apollo.

Boehlyjeva grupa još nije zaključila posao s Lukoilom, no prema izvorima upoznatima s pregovorima njezina je ponuda u poodmakloj fazi, piše Financial Times.

Imovina vrijedna 20 milijardi dolara

Lukoil je prije deset mjeseci pristao prodati svoje međunarodno poslovanje Carlyleu nakon što se našao pod američkim sankcijama. Transakcija je, međutim, zapela u Washingtonu i još čeka konačno odobrenje američkih vlasti.

Lukoilova inostrana imovina u martu je procijenjena na 20 milijardi dolara, a obuhvata naftna i plinska polja od srednje Azije do Meksika, hiljade benzinskih stanica i velik portfelj evropskih rafinerija. Paket uključuje više od tri milijarde barela dokazanih i vjerovatnih rezervi, kao i neke od najvećih rafinerija u Bugarskoj i Rumunijij.

Boehlyjeva ponuda stavlja američku vladu u neuobičajenu poziciju: jedna njena agencija sudjeluje u konzorciju koji želi kupiti imovinu, dok drugi dio administracije odlučuje hoće li transakcija dobiti zeleno svjetlo.

To otvara i pitanje može li Carlyle biti u nepovoljnijem položaju u ntakmičenju s konzorcijem u kojem sudjeluju američka vlada i investitori povezani s administracijom.

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Moćni partneri iz Zaljeva

Konzorcij bi trebao predvoditi International Holding Company (IHC) šeika Tahnoona zajedno s kompanijom Allied Investment Partners iz UAE-a. Obitelj Al-Khayyat trebala bi imati manji udio, dok bi Boehly i DFC kontrolirali većinu mjesta u upravnom odboru.

Al-Khayyatovi posljednjih su godina sudjelovali u nekoliko projekata povezanih s ljudima bliskima Trumpovoj administraciji. Obitelj ima udio u projektu nekretnina u Albaniji u kojem sudjeluju Ivanka Trump i Jared Kushner, a njihova kompanija UCC uključena je i u energetske projekte u Siriji, Libiji i Venecueli.

Boehly širi poslovno carstvo

Lukoil u međuvremenu posebno prodaje dio međunarodne imovine. Dogovorio je prodaju udjela u Kazahstanu tamošnjoj vladi, dok je udio u iračkom naftnom polju West Qurna prenesen na Irak. Raniji pokušaj Gunvora da preuzme Lukoilovo međunarodno poslovanje odbilo je američko Ministarstvo finansija.

Boehly je poznat po ulaganjima u sport, rudarstvo i medije, no okosnicu njegova investicijskog poslovanja čini osiguravatelj vrijedan oko 60 milijardi dolara. Njegovo osiguravateljsko poslovanje posljednjih je mjeseci pod lupom zbog istrage povezane s kompanijama njegova dugogodišnjeg poslovnog partnera Marka Waltera.

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