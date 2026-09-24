Plate u regiji: U BiH prosjek 1.732 KM, Slovenija i dalje na vrhu

U Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila je 1.732 KM (885,56 eura). Ukoliko isključimo inflaciju i promjene cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5 % u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast 1,9 %. Na godišnjem nivou, prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na juli 2025., nominalno je veća za 8,1%, dok je za isti period realni indeks bio veći za 4,4%.

Ko u BiH zarađuje najviše

Zvanični podaci pokazuju trend koji se mjesecima ne mijenja; u BiH najviša mjesečna primanja imaju zaposleni u sektoru informacija i komunikacija (prosječna neto plata 2.294 KM), zatim u sektoru zdravstvene i socijalne zaštite (2.265 KM), kao i finansijskim i osiguravajućim djelatnostima (2.263 KM). Najnižu platu primaju radnici zaposleni na poslovima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (1.180 KM), prate ih radnici u građevinarstvu sa prosječnom platom od 1.334 KM, te u maloprodaji (1.381 KM) i prerađivačkoj industriji (1.414 KM).

Slovenija

Kada je o regiji riječ, Slovenija isplaćuje najveće plate. Prema podacima Statističkog ureda prosječna plata u julu iznosila je 2.708,63 eura bruto i 1.695,34 eura neto. Bila je niža od plate za juni, nominalno za 1,6%, a realno za 1,5%.

U poređenju sa platom za juli prošle godine, prosječna bruto plata je porasla za 7,6% nominalno (ili za 4,6% realno) i neto za 7,5% nominalno (ili za 4,5% realno).

Kada je riječ o javnom i privatnom sektoru u Sloveniji, prosječna bruto plata bila je niža u oba sektora od plate za juni; u javnom sektoru za 4,0% (u državnim institucijama za 4,8%), a u privatnom sektoru za 0,1%.

Prosječna bruto plata bila je najveća u finansijskim i osiguravajućim djelatnostima (3.749,27 eura), gdje je plata također najviše porasla u odnosu na platu za juni i to za 2,9%), dok je najniža bila u djelatnostima smještaja i prehrane (1.993,33 eura).

U strukturi prosječne bruto plate, osnovna plata čini 60,2%, zatim slijede iznosi naknada plata koje padaju na teret poslodavca (23,3%), bonusa (11,4%), radni učinak (4,9%) i isplata za poslovni učinak (0,1%). Udio naknada plata na teret poslodavca u iznosu prosječne bruto plate bio je najveći u obrazovanju (49,4%), a najmanji u građevinarstvu (14,0%), dok je ukupni udio bonusa i plate po osnovu učinka bio najveći u rudarstvu (24,1%), a najmanji u obrazovanju (8,8%).

Kako navodi Statistički ured u svom izvještaju, pod pretpostavkom da su sva lica zaposlena kod pravnih lica, a koja su primala platu ili naknadu plate na teret poslodavca, bila zaposlena sa punim radnim vremenom (tj. za 40-satni rad tokom sedmice), prosječna bruto plata za juli iznosila bi 2.753 eura. U tom slučaju, četvrtina zaposlenih bi primala bruto platu nižu od 1.831 eura, polovina bruto platu nižu od 2.340 eura, a 64,4% bruto platu nižu od prosjeka. S druge strane, desetina zaposlenih bi primala bruto platu veću od 4.279 eura, a procenat najbolje plaćenih zaposlenih bruto platu veću od 8.271 eura.

Crna Gora

U Crnoj Gori prosječna neto zarada u julu ove godine, prema podacima Uprave za statistiku Monstat, iznosila je 1.037 eura. U odnosu na mjesec ranije bila je veća sa simboličnh 1 euro. Istovremeno, potrošačke cijene su, piše investitor.me, porasle 0,8 posto, zbog čega je kupovna moć prosječne plate realno smanjena 0,7 posto.

U poređenju sa julom 2025.godine, prosječna neto plata u Crnoj Gori porasla je za 2,3 posto ili 23 eura.

Najveća prosječna neto zarada u julu zabilježena je u finansijskim djelatnostima i osiguranju (1.683 eura). Prosječna neto zarada u poslovima snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija iznosila je 1.484 eura, informisanja i komunikacija 1.313 eura, poslovanja nekretninama 1.230 eura, dok su najniže prosječne plate registrovane u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (873 eura).

Kako prenosi investitor.me, razlika između sektora sa najvećom i najmanjom prosječnom platom dostigla je 810 eura. Prosječna zarada u finansijama bila je gotovo 93 posto veća nego u administrativnim i pomoćnim uslugama. Nominalne zarade su u julu porasle u 16 od 19 sektora, ali ni u jednom rast nije bio dovoljno veliki da nadmaši rast cijena, odnosno mjesečnu inflaciju od 0,8 posto.

Srbija

Republički zavod za statistiku Srbije još uvijek nije objavio podatke za juli, te smo za potpuniju sliku zarade u regiji uzeli posljednje podatke od juna, gdje je prosječna zarada u bruto iznosu iznosila 166.123 dinara (1.417 eura). Prosječna neto plata iznosila je 120.401 dinar (1.028 eura).

Rast bruto zarada u periodu januar-juni 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3% nominalno, odnosno 8,2% realno, dok je prosječna neto zarada veća za 11,5% nominalno, odnosno za 8,4% realno.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za juni 2026. godine, nominalno je veća 12,3%, a realno za 9,3%, dok je prosječna neto zarada nominalno veća za 12,4%, odnosno za 9,4% realno.

Hrvatska

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj u julu je iznosila 1.540 eura, te je u odnosu na mjesec ranije nominalno manja za jedan posto, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8 posto.

Kako je prenio Forbes Hrvatska, u odnosu na juli prošle godine, prosječna isplaćena neto plata je nominalno bila veća za 7,2 posto, a realno za 3,2 posto.

Najveća prosječna plata ovog jula isplaćna je u djelatnosti avio prevoza (2.398 eura), a najniža (1.005 eura) u djelatnosti proizvodnje odjeće.