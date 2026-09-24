Zašto je Amazon blokirao Metin AI? Odgovor vrijedi 68 milijardi dolara

Dok sve više ljudi koristi AI alate za kupovinu, Amazon ne želi da AI agenti drugih kompanija pretražuju njegovu platformu.

Tokom vikenda maloprodajni div Amazon blokirao je Metin lični AI agent Muse, koji je u ime korisnika mogao pregledavati ponudu i obavljati kupovinu na Amazonovoj stranici. Iz kompanije tvrde da Meta nikada nije dobila dopuštenje da njen AI agent kupuje na Amazonu te da se Muse tokom pregledavanja stranice ne identificira kao automatizirani agent.

Amazon tvrdi i da bot može pristupiti podacima s korisničkih računa, poput povijesti narudžbi, te da, kako je izvijestio GeekWire, čuva korisničke podatke za prijavu. Meta, s druge strane, navodi da Muse nema pristup lozinkama ni podacima za plaćanje. Ti se podaci, prema kompaniji, čuvaju u sigurnom sustavu i koriste za autentifikaciju bez izlaganja samom AI modelu. Meta nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Počinje velika bitka

“Smatramo prilično jasnim da aplikacije trećih strana koje nude kupnju u ime korisnika kod drugih kompanija moraju djelovati transparentno i poštovati odluku pružatelja usluge želi li u tome učestvovati. AI agenti trećih strana, poput Musea, imaju iste obveze, zbog čega smo od Mete zatražili da Amazon ukloni iz te usluge”, rekao je glasnogovornik Amazona za Forbes.

Ovo nije prvi put da Amazon pokušava spriječiti AI agente drugih kompanija da pristupaju njegovoj platformi. Prošle je godine tužio Perplexity kako bi blokirao njegov preglednik Comet i AI agenta za kupovinu, a ograničio je i pristup botovima OpenAI-ja, Googlea i Anthropica.

“Ovo će biti veća bitka nego što iko očekuje”, napisao je na X-u izvršni direktor Palo Alto Networksa Nikesh Arora. Prema njegovim riječima, svaka aplikacija koja pruža usluge, funkcionira kao marketplace ili se bavi internetskom trgovinom morat će odlučiti hoće li otvoriti svoje sisteme AI agentima potrošača.

Problem za Amazon mogao bi postati znatno veći kako sve više ljudi koristi AI alate za pretraživanje proizvoda i pronalaženje artikala prema svojim kriterijima.

Amazon riskira milijarde od oglašavanja

Blokiranjem takvih agenata Amazon riskira gubitak vrijednih podataka o tome kako korisnici pretražuju njegovu platformu. Još važnije, širenje AI kupovine moglo bi ugroziti prihode od sponzoriranih oglasa i stranica, koji su kompaniji prošle godine donijeli oko 68 milijardi dolara, odnosno približno deset posto ukupnih prihoda.

Potpuno autonomna kupovina uz pomoć umjetne inteligencije zasad je još u začecima. Prema nedavnom istraživanju, samo pet posto američkih potrošača koristilo je potpuno autonomnog AI agenta koji je umjesto njih obavio narudžbu. Međutim, čak 42 posto potrošača koristilo je neki AI alat tokom kupovine u posljednji mjesec.

Druge platforme zauzimaju drugačiji pristup. Izvršni direktor Shopifyja Tobias Lütke rekao je da će Metinu AI agentu omogućiti pregledavanje ponude i dovršavanje kupovine u svim trgovinama na Shopifyjevoj platformi.

Rashi Shrivastava, novinarka Forbesa (link na originalni članak)