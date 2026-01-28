Zbog vještačke inteligencije Amazon otpušta 16.000 radnika

Amazon je u srijedu rano ujutro objavio planove da otpusti oko 16.000 korporativnih zaposlenika, čime proširuje svoje napore na restrukturiranju koji su započeli prošle godine, kada je kompanija otpustila 14.000 radnika nakon što je izvršni direktor upozorio da će šire usvajanje vještačke inteligencije dovesti do smanjenja radne snage tehnološkog giganta.



Najava o otkazima objavljena je u blog postu Beth Galettija, više potpredsjednice Amazona za iskustvo zaposlenih i tehnologiju.

Otkazi će pogoditi 16.000 radnika, a Amazon većini zaposlenih u SAD-u nudi „90 dana da interno potraže novu poziciju“, navodi se u blog postu.

Zaposlenicima koji ne uspiju pronaći drugo radno mjesto, kao i onima „koji odluče da ga ne traže“, bit će ponuđeni „otpremnina, usluge profesionalne tranzicije i zdravstveno osiguranje“.

Galetti je napisala da kompanija „radi na jačanju organizacije smanjenjem hijerarhijskih nivoa, povećanjem odgovornosti i uklanjanjem birokratije“.

Šta je izvršni direktor Amazona Jassy rekao o utjecaju AI-ja na radna mjesta u kompaniji

U blog postu upućenom zaposlenicima prošle godine, izvršni direktor Amazona Andy Jassy rekao je da će sve veće usvajanje vještačke inteligencije utjecati na radna mjesta.

„Kako budemo uvodili više AI, to bi trebalo promijeniti način na koji obavljamo posao. Trebat će nam manje ljudi za neke poslove koji se danas rade, a više ljudi za druge vrste poslova. Teško je tačno znati kako će se to dugoročno odraziti, ali u narednih nekoliko godina očekujemo da će to smanjiti našu ukupnu korporativnu radnu snagu jer ćemo ostvariti veću efikasnost zahvaljujući širokoj upotrebi AI-ja u cijeloj kompaniji“, rekao je Jassy.

Ovo je drugi veliki krug otkaza koji je Amazon proveo u posljednjih nekoliko mjeseci. Prošlog oktobra kompanija je objavila da ukida 14.000 radnih mjesta. Tada je Galetti citirala Jassyjevu poruku o želji da Amazon „posluje poput najvećeg startupa na svijetu“.

U svom blog postu Galetti je također spomenula utjecaj vještačke inteligencije, navodeći:

„Ova generacija AI-ja je najtransformativnija tehnologija koju smo vidjeli još od interneta… Uvjereni smo da se moramo organizovati znatno efikasnije, s manje slojeva i više odgovornosti, kako bismo se što brže kretali u korist naših kupaca i poslovanja.“

U to vrijeme Reuters je izvijestio da je plan kompanije bio ukidanje ukupno 30.000 radnih mjesta, što predstavlja oko 10% Amazonove korporativne radne snage. Najava od srijede dovodi ukupan broj otkaza na 30.000.

Otkazi dolaze u trenutku kada Amazon, poput nekoliko drugih tehnoloških giganata, ulaže ogromna sredstva u vještačku inteligenciju. Prošle godine kompanija je saopštila da će potrošiti 125 milijardi dolara na izgradnju novih data centara i druge kapitalne projekte, iznos za koji se očekuje da će ove godine dodatno porasti.

Siladitya Ray, Forbes