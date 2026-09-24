Velika pobjeda medija protiv Trumpa: Poništena zabrana ulaska u Bijelu kuću

Američki savezni sudija u četvrtak je naložio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da vrati pristup Bijeloj kući novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica, uz obrazloženje da je njegova zabrana za ta tri medija vjerovatno neustavna. Naredba američkog okružnog sudije Timothyja Kellyja, odgovor je na tužbu koju su novinske organizacije podnijele kako bi osporile zabranu najavljenu 18. septembra, tvrdeći da je neustavna.

Podsjećamo, novinarima spomenutih medija, u subotu je zabranjen pristup Bijeloj kući i oduzete su im propusnice. Trump je optužio ove medije da šire “lažne vijesti”.

Na kratkom saslušanju u Washingtonu u srijedu, piše BBC, sudija Timothy Kelly razmotrio je zahtjev CNN-a, Politica i MS NOW-a za privremenu zabranu pristupa kako bi se hitno vratile propusnice za Bijelu kuću za 78 novinara.

Argumenti pravnih timova

Dok je advokat koji je predstavljao medijske kuće kao argument na saslušanju iznio da Bijela kuća lažno tvrdi da zabrinutost za nacionalnu sigurnost opravdava zabranu, advokat Ministarstva pravde rekao je da predsjednik ima pravo da “isključi bilo koga koga želi” sa određenih lokacija unutar Bijele kuće.

Theodore Boutrous, predstavnik medijskih kuća, prenosi BBC, u srijedu je tvrdio da je Bijela kuća izmislila argument nacionalne sigurnosti kao način odmazde protiv novinskih organizacija koje se smatraju kritičnim prema Trumpu.

„Oni doslovno tvrde da novinari ne bi trebali ispitivati ​​pitanja nacionalne sigurnosti i odluke vlade“, kazao je dodajući kako Trump nikada nije spomenuo nacionalnu sigurnost kada je naredio zabranu u objavi na Truth Social prošlog petka, već da je obrazloženje dodano kasnije.

Michael Velchik, advokat Ministarstva pravde SAD-a, započeo je svoju argumentaciju na sudu tvrdnjom da je “pristup Bijeloj kući privilegija, a ne pravo”.



Tvrdio je da su novinske organizacije objavile informacije koje bi mogle naštetiti nacionalnoj sigurnosti, što je Boutrous osporio.



„Diskriminacija na osnovu gledišta je vjerovatno najjasniji slučaj u historiji. Mislim, predsjednik je rekao: ‘Ne sviđa mi se ono što objavljujete. Oduzimam vam novinarsku propusnicu na osnovu toga'“, rekao je na saslušanju.



Sa spomenutim medijima solidarilo se 49 medijskih kuća, te podnijelo pravni podnesak u znak podrške tužbi protiv Bijele kuće.

Vlastiti streaming kanal

Kako prenosi france24.com, pet vodećih američkih emitera ABC, CBS, CNN, Fox i NBC saopštilo je u ponedjeljak da prekidaju zajedničko izvještavanje iz Bijele kuće, gdje jedan emiter snima u ime svih televizijskih kuća za taj dan, u znak solidarnosti sa CNN-om.



“Javnost ima vitalni interes da prima tačne i nezavisne informacije o svojoj vladi. Nijedna administracija ne bi trebala ograničavati novinsku organizaciju zato što se protivi njenom izvještavanju”, pojasnili su.

U međuvremenu, Bijela kuća je pokrenula vlastiti streaming kanal, Trump TV, uz objašnjenje da će prikazivati ​najbolje videozapise, glavne izjave i nezaobilazne trenutke koji će se prenositi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a ažurirat će se u stvarnom vremenu.