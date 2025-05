Trumpov rat s medijima, uključujući Forbes: Nacionalni radio tužio je američkog predsjednika

Nacionalni javni radio (NPR) tužio je jučer Trumpovu administraciju kako bi zaustavio njen pokušaj okončanja federalnog finansiranja tog medija i PBS-a (Javnog radiodifuznog servisa). Ovo je najnovija pravna bitka između predsjednika Donalda Trumpa i medija. On nastavlja koristiti ovlasti svoje vlade da napada organizacije koje doživljava negativno.

Prema tužbi, Trump je “djelovao s osvetoljubivom namjerom kršeći Prvi amandman” kada je 1. maja potpisao izvršnu naredbu o prekidu federalnog finansiranja NPR-a i PBS-a, prema NPR-u.

U međuvremenu, Trump i njegove kompanije su podnijeli tužbe protiv svojih medijskih protivnika. Njegova administracija je favorizirala stranačke desničarske glasove u pres-sali Bijele kuće i pokušala je efektivno ugasiti medije finansirane od strane savezne vlade, uključujući i međunarodni emiter Glas Amerike.

Trumpov novi povjerenik Federalne komisije za komunikacije (FCC), Brendan Carr, također je pokrenuo istrage protiv nekoliko medijskih kuća. Javno je upozorio da bi istraga o intervjuu CBS-a s Kamalom Harris prošle godine mogla utjecati na planirano spajanje mreže vrijedno više milijardi dolara.

Trump je također pojačao svoju retoriku u napadima na medije. Novinare iz New York Timesa, ABC Newsa, Washington Posta i Fox Newsa nazvao je “negativnim kriminalcima”. Rekao je da bi ih trebalo “istražiti zbog izborne prevare”. I sve to nakon što su ti mediji prošle sedmice objavili ankete koje pokazuju da on ima negativan neto rejting podrške.

REUTERS/Leah Millis

Trumpova tužba protiv CBS-a od 20 milijardi dolara

Trump, koji je godinama u sukobu sa CBS-om, tuži mrežu za 20 milijardi dolara. On tvrdi da je CBS prevarom uredio intervju s Kamalom Harris u emisiji “60 minuta”. Prema tužbi, trejler za intervju prikazao je drugačiju verziju Harrisovog odgovora na pitanje o ratu između Izraela i Hamasa od one koja je emitovana u cijeloj emisiji. Njen odgovor je bio duži u najavi, dok je kraći dio emitovan u emisiji. Mreža je naknadno objavila cijeli transkript, koji je pokazao da je prva rečenica njenog odgovora emitovana u najavi, a posljednja rečenica u emisiji. Međutim, suština njenog odgovora ostala je uglavnom ista.

Trump tuži CBS upravo kada matična kompanija mreže, Paramount, traži odobrenje Federalne komisije za komunikacije (FCC) za spajanje sa Skydanceom vrijedno više milijardi dolara. Prošlog mjeseca, Trump je pozvao FCC da oduzme CBS-ovoj licenciju za emitovanje programa zbog načina na koji ga je “60 Minutes” prikazao. Predsjednik FCC-a Brendan Carr upozorio je da bi optužbe za obmanjujuće uređivanje mogle postati faktor u razmatranju spajanja.

U međuvremenu, prema pisanju New York Timesa, Paramount i Trump su započeli medijaciju početkom mjeseca. Vlasnica Paramounta, Shari Redstone, navodno želi postići nagodbu s Trumpom. Tužba je izazvala optužbe novinara da je menadžment Paramounta uticao na njihovo izvještavanje o Trumpu, što je potkopalo njihovu uredničku nezavisnost.

Wendy McMahon, predsjednica CBS News and Stations, objavila je da će u ponedjeljak odstupiti s funkcije. Navodno zbog “izazovnih” mjeseci u kojima se, kako je rekla, ona i kompanija “nisu dogovorile o budućem smjeru”. Međutim, ovo se tumači kao aluzija na pregovore o nagodbi. Bill Owens, dugogodišnji producent emisije “60 minuta”, također je napustio tu poziciju u aprilu, navodeći kao razlog gubitak uredničke nezavisnosti.

Fotografija: Shutterstock

Federalna trgovinska komisija (FTC) istražuje slučaj Media Matters for America

Federalna trgovinska komisija (FTC) pokrenula je u maju istragu protiv liberalne organizacije Media Matters for America. Istraga ima za cilj utvrditi da li je organizacija koordinirala s drugim nadzornim tijelima kako bi odvratila kompanije od oglašavanja na platformi X (ranije Twitter), u vlasništvu Elona Muska, prema više medijskih izvještaja.

Musk također tuži Media Matters za klevetu, zbog izvještaja koji su objavili o antisemitskom sadržaju na X platformi.

Predsjednica Media Mattersa, Angela Carusone, izjavila je za Forbes o istrazi:

“Trumpova administracija je poznata po imenovanju desničarskih medijskih ličnosti na ključne pozicije. Također zloupotrebljava moć savezne vlade da zastraši političke protivnike i ušutka kritičare. Jasno je da se upravo to sada dešava, s obzirom na dugogodišnju ulogu Media Mattersa u pozivanju ovih ličnosti na odgovornost. Te prijetnje neće uspjeti; mi ostajemo nepokolebljivi u našoj misiji.”

Trump pokušava demontirati Korporaciju za javne usluge (CPB)

Drugog maja, Donald Trump je potpisao izvršnu naredbu o obustavi finansiranja NPR-a i PBS-a. Tom prilikom je najavio da će od Kongresa zatražiti da otkaže 1,1 milijardu dolara federalnog finansiranja Korporacije za javne usluge (CPB), koja obezbjeđuje finansiranje za ta dva medija.

FCC (Federalna komisija za komunikacije) također je objavila da je pokrenula istragu protiv NPR-a i PBS-a. Cilj je utvrditi da li emituju “oglase koji prelaze granicu i predstavljaju zabranjeno komercijalno oglašavanje”, rekao je komesar Brendan Carr u pismu organizacijama u januaru. Carr je dodao da bi rezultati istrage mogli utjecati na odluku Kongresa o tome hoće li nastaviti financirati ove medije.

Kao odgovor na prijetnju, NPR je izjavio da bi ukidanje finansiranja “imalo razoran utjecaj na američke zajednice širom zemlje”. Dodao je da su “lokalne javne medijske stanice dio ponosne američke tradicije javno-privatnih partnerstava za dobrobit općeg dobra”.

Predsjednica i izvršna direktorica PBS-a, Paula Kerger, izjavila je za NPR da bi taj potez “potkopao ključne usluge koje PBS i lokalne stanice pružaju američkom narodu”.

Također 29. aprila, CPB je podnio zahtjev za privremenu zabranu kako bi spriječio Trumpa da smijeni tri člana Upravnog odbora. Dvojicu je imenovao Biden, a jednog je imenovao sam Trump tokom svog prvog mandata, a kasnije ga je Biden ponovo imenovao. CPB tvrdi da zakon kojim je osnovana organizacija omogućava predsjedniku da imenuje članove odbora, ali ne i da ih razrješava.

Restrukturiranje FCC-a

Brendan Carr, kojeg je Trump imenovao za predsjednika Federalne komisije za komunikacije (FCC), pokrenuo je brojne istrage protiv medijskih organizacija i ponovio Trumpovu oštru retoriku o izvještavanju medija. Prije svoje službene funkcije, Carr je tvitao:

“Moramo demontirati kartel cenzure i vratiti pravo na slobodu govora običnim Amerikancima.”

Također je upozorio da “licence za emitiranje nisu svete krave”. Pritom je predložio da komisija može oduzeti licence kompanijama koje “ne djeluju u javnom interesu”. Također je zaprijetio da bi FCC mogla blokirati prijedloge za spajanje kompanija koje promoviraju inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju (DEI).

Pored istraga protiv NPR-a i PBS-a, Carr je najavio istrage protiv Comcasta, fokusirajući se na njihov program DEI-a, kao i na radio stanicu u San Franciscu zbog načina na koji su izvještavali o raciji imigracije.

FCC ne izdaje i ne može opozvati licence

Comcast je za New York Post izjavio da će sarađivati ​​u istrazi. Naglasio je da je kompanija “izgrađena na temeljima integriteta i poštovanja svih zaposlenika i korisnika”.

Važno je napomenuti da FCC ne izdaje niti može opozvati licence za cijele mreže, već nadgleda licence lokalnih televizijskih stanica povezanih na mreže. Kablovske mreže, poput CNN-a i MSNBC-a, nisu pod jurisdikcijom FCC-a jer ne emitiraju program putem javnog radiodifuznog sistema.

Svaki pokušaj oduzimanja licence za emitovanje mogao bi biti osporavan na sudu, a zakoni koji regulišu ovlaštenja FCC-a čine takav potez izuzetno malo vjerovatnim, ako ne i nemogućim. Na primjer, Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC) zabranjeno je vršenje cenzure ili kršenje medijskih prava zagarantovanih Prvim amandmanom.

Odluke o licenciranju i spajanju zahtijevaju odobrenje cijele komisije, koja se sastoji od predsjedavajućeg i četiri druga člana koje imenuje predsjednik SAD-a, a potvrđuje Senat, na mandat od pet godina.

Jedan od dvojice demokrata u komisiji, Jeffrey Starks, prošlog mjeseca je najavio da će ovog proljeća podnijeti ostavku , dok je jedno republikansko mjesto već upražnjeno , što dodatno komplikuje proces donošenja odluka.

Trump pokušava ukinuti finansiranje Glasa Amerike

Fotografija: Shutterstock

Oko trećine osoblja Glasa Amerike otpušteno je ranije ovog mjeseca, rekla je Kari Lake, viša savjetnica u Američkoj agenciji za globalne medije (USAGM) – matičnoj kompaniji Glasa Amerike – u izjavi za više medijskih kuća, dodajući:

“Vežite pojaseve, pravi tek dolazi.”

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Lake, kao specijalni savjetnik USAGM-a, najavio “partnerstvo” s konzervativnom One America News Network (OANN) kako bi se njihov program emitirao preko mreža USAGM-a, uključujući Kubanski ured za emitiranje, Radio Martu i Glas Amerike.

Međutim, 22. aprila, savezni sudija Royce Lamberth naredio je Trumpovoj administraciji da obnovi finansiranje za Glas Amerike, Radio Slobodna Azija i Mrežu za emitiranje na Bliskom istoku. Također je naređeno da se ponovo zaposle svi otpušteni radnici. Time je blokirao izvršnu naredbu koju je Trump potpisao u martu, a koja je imala za cilj gašenje tih vladinih medijskih servisa.

Trump je tvrdio da je Glas Amerike “anti-Trampov” i da širi “radikalnu propagandu”. Smanjio je finansiranje i njemu i USAGM-u, koji nadgleda i Radio Slobodna Evropa i Radio Slobodna Azija. To je dovelo do toga da je više od 1.300 zaposlenih i stotine vanjskih saradnika stavljeno na neplaćeno odsustvo.

Sudske odluke

Sudija Lambert, koji predsjedava u šest tužbi protiv zatvaranja vlade, presudio je da je Trumpov potez vjerovatno neustavan. Razlog je taj što je organizaciju osnovao i finansirao Kongres, a ne izvršna vlast.

Lambert je 29. aprila naredio Trumpovoj administraciji da vrati 12 miliona dolara sredstava prethodno dodijeljenih Radiju Slobodna Evropa. Prema izvještaju Associated Pressa, navela je da administracija ne može oduzeti sredstva koja je prethodno odobrio Kongres.

Glas Amerike, osnovan 1942. godine kao odgovor na nacističku propagandu, danas ima godišnji budžet od približno 260 miliona dolara i emituje program na više od 40 jezika, dosežući međunarodnu publiku od preko 350 miliona ljudi. Radio Slobodna Azija, osnovan 1994. godine u skladu sa Zakonom o međunarodnom emitovanju, ima budžet od oko 61 milion dolara, dok Bliskoistočna radiodifuzna mreža, osnovana 2004. godine, ima 100 miliona dolara.

Trumpova borba s Associated Pressom

Bijela kuća je pokušala zabraniti novinarima Associated Pressa ulazak u određena područja, uključujući Ovalni ured i Air Force One. Razlog je odbijanje agencije AP da u svom stilu izvještavanja preimenuje “Meksički zaljev” u “Američki zaljev”.

Associated Press je potom tužio Trumpovu administraciju zbog zabrane. Sudija Trevor McFadden je početkom mjeseca presudio u korist agencije AP, ali se Trump žalio na presudu.

Trumpova administracija je dodatno ukinula stalnu poziciju u predsjedničkom pres-poolu koja je prethodno bila rezervisana za agencijske usluge. Umjesto toga, Associated Press, Bloomberg i Reuters su se rotirali s 31 drugom medijskom kućom za samo dvije pozicije u štampanim medijima.

U februaru je objavljeno da će administracija odlučiti koji novinari mogu ući u pres-pool Bijele kuće. Time je okončana dugogodišnja praksa koordinacije s nezavisnim Udruženjem dopisnika Bijele kuće. Ovo udruženje upravlja grupom od 13 novinara iz različitih medija koji se rotiraju i zajedno izvještavaju o predsjednikovom putovanju.

Osim toga, Trumpova administracija uvela je novo mjesto u sali za brifinge, takozvano “mjesto za nove medije”.

Fotografija: Shutterstock

Trumpova kompanija tuži mnoge, uključujući Forbes

Donald Trump i njegove kompanije podnijeli su nekoliko tužbi protiv medijskih organizacija čak i prije nego što je osvojio drugi predsjednički mandat. Njegova kompanija Trump Media & Technology Group, vlasnik platforme Truth Social, podnijela je tužbu od 1,5 milijardi dolara u novembru 2023. protiv 20 medijskih kuća, uključujući Forbes, The Guardian, Reuters, Axios i MSNBC.

U tužbi se tvrdi da su ga mediji oklevetali lažnim izvještavanjem da je Truth Social izgubio 73 miliona dolara od svog pokretanja početkom 2022. do sredine 2023. godine. Više medijskih kuća, uključujući Forbes, naknadno je ispravilo izvještaje, navodeći da je stvarni gubitak iznosio 31,6 miliona dolara.

U januaru 2023. godine, Trump je podnio tužbu protiv poznatog novinara Boba Woodwarda, izdavačke kuće Simon & Schuster i matične kompanije Paramount Global, tražeći gotovo 50 miliona dolara odštete. Tvrdio je da je Woodward objavio audio snimke njihovih intervjua (koje je vodio za knjigu Rage ) bez njegovog pristanka.

Digresija: Mješoviti rezultati Trumpovih pravnih bitaka s medijima

Donald Trump je imao pomješani uspjeh u svojim pravnim bitkama s medijima.

Jedan od rijetkih slučajeva u kojima je postignut sporazum bio je prošle godine s ABC Newsom, nakon što je Trump tužio mrežu jer je voditelj George Stephanopoulos rekao da je Trump proglašen odgovornim za “silovanje”, iako ga je porota proglasila odgovornim za seksualni napad na spisateljicu E. Jean Carroll.

Kao dio nagodbe, ABC News se obavezao da će donirati 15 miliona dolara Trumpovoj predsjedničkoj biblioteci i izdati izjavu sa žaljenjem.

S druge strane, u julu 2023. godine, sudija je odbacio tužbu koju je Trump podnio protiv CNN-a jer su koristili termin “velika laž” u vezi s njegovim lažnim tvrdnjama da je pobijedio na predsjedničkim izborima 2020. godine. Trump je tvrdio da je nepravedno upoređen s Hitlerom, ali sud nije prihvatio argumente njegove strane.

Sarah Dorn, Forbes

