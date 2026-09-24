“Najpoznatiji jazz klub na svijetu” konačno se otvara, nudit će puno više od koncerata

Blue Note London, londonska inačica legendarnog njujorškog jazz kluba, prvi će put otvoriti vrata u četvrtak, nastupom Grammyjem nagrađenog pijanista Roberta Glaspera.

Jedan od najpoznatijih jazz klubova na svijetu stiže u London. Blue Note, njujorška institucija koja već više od četiri desetljeća okuplja velika imena jazza, ovog tjedna otvara novu lokaciju u Covent Gardenu.

Prve goste primit će u četvrtak navečer, a čast da otvori londonski Blue Note pripala je Grammyjem nagrađenom pijanistu Robertu Glasperu.

Originalni Blue Note otvoren je u New Yorku 1981. godine i s vremenom je izrastao u međunarodni jazz brend. Klubovi danas posluju i u Los Angelesu, Milanu i Tokiju, a London je najnovija postaja njegove globalne ekspanzije.

Dvije pozornice u srcu Londona

Blue Note London smjestio se na St Martin’s Laneu u Covent Gardenu, u neposrednoj blizini West Enda i njegove bogate kulturne scene.

Novi klub imat će dva prostora za glazbu uživo. Glavna dvorana bit će rezervirana za poznata međunarodna imena, dok će manja pozornica biti posvećena novim britanskim izvođačima, pišu britanski mediji.

Glavna dvorana bit će rezervirana za poznata međunarodna glazbena imena foto: Blue Note

Koncept se ne zaustavlja samo na muziciranju. Posjetiteljima će biti ponuđena hrana i piće više kategorije, čime Blue Note u London donosi model klasičnog jazz supper cluba – večeru povezanu s intimnim koncertnim iskustvom.

Otvaranjem Blue Notea londonska jazz scena dobiva još jedno veliko međunarodno ime, uz etablirane institucije poput Ronnie Scott’sa i događanja poput Soho Jazz Festivala.

Dozvola stigla nakon početnih problema

Otvaranju su prethodile nesuglasice oko radnog vremena. Lokalni stanovnici i londonska policija izrazili su zabrinutost zbog buke, nereda i sigurnosti posjetitelja u kasnim noćnim satima, zbog čega je zahtjev za kasnonoćnu dozvolu isprva odbijen.

Vlasnici su se žalili te s gradskim vlastima dogovorili stroža pravila za kontrolu buke i odlazak gostiju nakon koncerata. Westminster City Council potom je odobrio rad do jedan sat iza ponoći radnim danima i do ponoći nedjeljom.

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