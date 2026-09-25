Brancin i diplomatija: Svi detalji državne večere Trumpa i Xija

Državna večera koju je u četvrtak u Bijeloj kući organizirao Donald Trump povodom posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u, izazvala je očekivano veliku pažnju. Prva posjeta na najvišem nivou iz Kine dešava se nakon deset godina i u veoma osjetljivom geopolitičkom trenutku.

Mnoga pitanja između dvije najjače sile svijeta su i dalje otvorena, a tiču se sigurnosne situacije, ekonomije, umjetne inteligencije i Tajvana.

Trump je tokom večeri hvalio Xija, rekavši da se, uprkos tome što dvije zemlje imaju različite sisteme, nikada nisu bolje slagale. Xi je susret opisao kao historijski trenutak, te istakao da se dvije posjete dešavaju u periodu od šest mjeseci i da to nje zabilježeno u dosadašnjim američko-kineskim odnosima.

“Postigli smo zajedničko razumijevanje o mnogim pitanjima”

“U maju ove godine, predsjednik Trump je na moj poziv uspješno posjetio Kinu. Složili smo se da izgradimo konstruktivan odnos strateške stabilnosti između Kine i SAD-a. Tokom posjete, predsjednik Trump me je srdačno pozvao da posjetim Sjedinjene Američke Države, i ja sam došao kako sam obećao. Za manje od pola godine, kineski i američki predsjednik su razmijenili državne posjete, ispisujući historiju u našem bilateralnom angažmanu. Danas smo predsjednik Trump i ja imali iskrene i široke razmjene i postigli zajedničko razumijevanje o mnogim pitanjima. Ovo je dodalo novi sadržaj konstruktivnom odnosu strateške stabilnosti između Kine i SAD-a i pružilo nove strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a”, kazao je između ostalog kineski predsjednik tokom državne večere.

Xi Jinping, Peng Liyuan, Donald Trump i Melania Trump, Foto: Andrew Thomas / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Naglasio je i potrebu da vještačka inteligencija ostane „pod ljudskom kontrolom“, pozivajući SAD i Kinu da djeluju „kao odgovorne velike zemlje“. SAD Kinu vidi kao glavnog konkurenta u razvoju AI-a, dok Kina na rivalstvo gleda kao na priliku za bolju saradnju. “Dvije strane bi trebale iskoristiti svoje snage u oblasti umjetne inteligencije, umjesto da se brane jedna od druge”, kazao je.

Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping prije nego što je Xi održao govor tokom državne večere u Bijeloj kući u Washingtonu, Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Tajvan jedna od tema

Tajvan je tema koja Kinu itekako zanima. Iza zatvorenih vrata, nekoliko sati prije državne večere, kako su izvijestili kineski državni mediji, Xi je Trumpu rekao da “s oprezom” pristupi Tajvanu.

Kako je prenijela kineska državna novinska agencija Xinhua, Xi je rekao da se nada da će se američka strana pridržavati ispravnog stava protivljenja “nezavisnosti Tajvana” i da će tajvansko pitanje tretirati s oprezom, kako bi se postavili čvrsti temelji za stratešku saradnju Kine i SAD-a i razvoj bilateralnih odnosa.

Washington, prenosi BBC, još nije javno komentarisao ove izjave, a o toj temi nijedan od lidera nije govorio kasno u četvrtak. SAD su zakonski obavezne da Tajvanu pruže sredstva za odbranu, ali je Trump odgodio odobrenje paketa naoružanja vrijednog 14 milijardi dolara nakon što je Xi u maju upozorio da bi loše rješavanje ovog pitanja moglo dovesti do “sudara ili čak sukoba” dvije zemlje.

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Prva dama SAD-a Melania Trump i Peng Liyuan, supruga kineskog predsjednika Xija, Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Prvi ljudi tehnoloških kompanija

Za istim stolom sa američkim i kineskim predsjednikom te njihovim suprugama: Peng Liyuan i Melaniom Trump sjedili su prvi ljudi tehnoloških kompanija. Među gostima su bili Tim Cook, Jensen Huang, Sam Altman, Sundar Pichai, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg, Elon Musk. Prisustvovali su i prvi ljudi kompanija General Motors, Visa, Paramount Skydance i ExxonMobil, kao i članovi predsjednikovog kabineta ministar odbrane Pete Hegseth, šefica kabineta Monica Crowley, zet Jared Kushner, državni sekretar Marco Rubio i dr.

Osnivač Amazona Jeff Bezos među gostima, uključujući predsjednika OpenAI-a Grega Brockmana i američkog trgovinskog predstavnika Jamiesona Greera, pred početak državne večere koju su američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump priredili za kineskog predsjednika

Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u Bijeloj kući, Foto: REUTERS/Kylie Cooper

Kineski predsjednik drži govor na večeri, Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trump je otkrio kako su praktično svi željeli prisustvovati ovoj večeri, te da su na jednom mjestu okupljeni prdstavnici bankarskog i tehnološkog svijeta.

Trump je kineskom predsjedniku poklonio skulpturu ćelavog orla, što je američki nacionalni simbol, te je tom prilikom kazao kako ona utjelovljuje “slobodan i uzvišen duh Amerike”.

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Prva dama Amerike Melania i njena kancelarija, prenosi BBC, bili su zaduženi za organizaciju večere i menija. Pojašnjeno je kako je večera osmišljena tako da spoji američke sastojke s diskretnim kineskim uticajem.

Kao predjelo posluženi su žuta tikva, divlje gljive i hrskava pančeta, dok je glavno jelo bio brancin u korici od susama uz dinstani bok čoj i pečeni patlidžan.

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Kako bi sve imalo svoju simboliku i odražavalo poštovanje prema gostima, stooljnaci su bili crvene boje, budući da ona u kineskoj kulturi ima značenje sreće i blagostanja. Za desert su posluženi krema od vanilije s konfitiranim višnjama i sladoled napravljen od meda ubranog u vrtu Bijele kuće.

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Pažljivo birano vino

Vino se također pažljivo biralo. Gosti su mogli uživati u Schramsberg Blanc de Noir-u, te je i ono imalo svoju simboliku i podsjetilo na večeru davne 1972. godine kada je američki predsjednik Richard Nixon posjetio Kinu te sa kineskim premijerom Zhou Enlaijem, nazdravio miru, sa vinom iz istog vinograda.

Da li će se sve završiti na raskošnoj večeri bez mnogo zaključenih konkretnih dogovora, rano je prognozirati. Javno, nijedan ni drugi lider nisu govorili o teškim temama, niti su otkrivali da li su u vezi njih približili stavove, ne samo vezano za Tajvan već i rat na Bliskom istoku, kineskim odnosima sa Iranom i Rusijom, energetskoj politici. Ono što se zna, a što je kazao i sam kineski predsjednik, je da su ekonomski i trgovinski timovi dvije zemlje održali novu rundu konsultacija.

Kako su prenijeli mediji, američki i kineski predsjednik će treći dan posjete, koji je ujedno i posljednji, započeti danas (petak) čajem u Crvenoj sobi Bijele kuće sa svojim suprugama, a potom će obići Nacionalni arhiv SAD-a.