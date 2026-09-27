Sarajevo se direktnom aviolinijom povezuje sa dva nova grada

Od naredne godine glavni grad Bosne i Hercegovine povezat će se direktnom aviolinijom sa dva grada; Bazelom i Ženevom. Britanska niskobudžetna kompanija “easyJet” uvest će dvije direktne linije sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo; za Ženevu 22. aprila, a Bazel 10. maja 2027. godine. Letovi će se odvijati dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom. Za sada, putovanje iz Sarajeva do Ženeve se obavlja s presjedanjem.

Od septembra 2026. godine, postoje dva leta sedmično koja lete iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo za Ženevu.

Prema platformi skyscanner, ukoliko želite putovati sljedeći mjesec, cijena povratne karte počinje od 177 funti, dok je najbolja pronađena cijena, na osnovu podataka prikupljenih od različitih aviokompanija i turističkih agencija u posljednja četiri dana, za povratni let iz Sarajeva za Ženevu 82 funte.

“easyJet” povezuje više od 30 zemalja i preko 100 gradova, a tokom proteklih 25 godina, postao je vodeća evropska aviokompanija za kratke letove.

Tokom godine Sarajevo je najviše bilo povezano sa aerodromima u Istanbulu, Beču i Zagrebu.