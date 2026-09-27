Ko voli Toyotu Corollu, nova je mnogo brža i zabavnija

GR Corolla je stigla 2023. godine, kada je Toyota predala svoj praktični Corolla hatchback timu Gazu Racinga. I da, Toyotin “Gazoo Racing” zaista postoji – kompanija se nije spojila sa Kamenkom i Kremenkom. To je Toyotina globalna divizija za motosport i razvoj performansi, a GR je skraćenica za Gazoo Racing.

Toyota je zapravo, počevši od sezone 2025., preimenovala svoju američku trkačku operaciju u Toyota Gaz Racing North America.

Zašto bi iko kupio GR umjesto “obične” Corolle?

Ovo je mnogo više od paketa opreme. Umjesto četverocilindričnog 2,0-litarskog motora sa 169 KS i pogonom na prednje točkove, koji ima obična Corolla Hatchback, GR dobija turbo 1,6-litarski trocilindrični motor sa 300 KS, sa GR-FOUR pogonom na sva četiri točka.

Mnogo je brže, šefe.

Foto: Nathan Leach-Proffer

Za 2026. godinu, Toyota je dodatno učvrstila karoseriju i dodala sekundarni usis zraka kako bi se pomoglo u kontroli temperature motora tokom intenzivne vožnje.

Toyota trenutno navodi cijenu GR Corolle od oko 34.600 eura sa šestostepenim manuelnim mjenjačem. To jest, 36.300 eura sa osmostepenim automatskim mjenjačem GR Direct Automatic Transmission. Premium Plus verzije koštaju 39.800 eura, odnosno 41.500 eura.

Što se tiče potrošnje, verzija s manuelnim mjenjačem ima deklarisanu potrošnju od približno 11,2 u gradu i 8,4 l/100 km na autoputu. Automatski mjenjač troši oko 12,4 ili 8,7 l/100 km.

Dakle, da, dostupan je s automatskim mjenjačem, ali sam vozio verziju s manuelnim mjenjačem i ne bih ga mijenjao.

Izgled

Fotografija: Nathan Leach-Proffer

Izgleda baš onako divlje kao što bi Corolla trebala izgledati kada ispod haube stavite 300 KS. Stav je širi, ima proširene blatobrane, ispupčenu haubu s funkcionalnim crnim otvorima za zrak. Točkovi su od 18 inča, a tu je i zadnji difuzor i tri izduvne cijevi. Jarko crvene kočione čeljusti vire kroz točkove.

Premium Plus dodaje kovani krov od karbonskih vlakana i crni zadnji spojler.

Sve je puno oštrih linija i uglova, a automobil je dobio popriličan broj komplimenata od komšija i drugih vozača na putu.

Unutrašnjost

Foto: Nathan Leach-Proffer

Unutrašnjost je i dalje prepoznatljivo Corolla. Sportska sjedišta dobro drže tijelo, a naprijed ima 97,5 cm prostora za glavu i 106,7 cm prostora za noge. Dakle, krupniji i viši vozači bi trebali biti savršeno dobro smješteni.

Pozadi je užeg prostora, uprkos tome što je automobil sa četvora vrata, sa 75,9 cm prostora za noge.

Zapremina prtljažnika je oko 504 litra iza zadnjih sjedišta. Korisno, ali daleko od preopterećujućeg. Mehanička ručna kočnica zauzima dio prostora u centralnoj konzoli.

Tehnologija je standardna za modernu Toyotu. Tu digitalna instrumentna ploča od 12,3 inča, ekran osjetljiv na dodir od osam inča, bežični Apple Car Play i Android Auto, bežično punjenje telefona i Toyota Safety Sense 3.0.

Premium Plus paket dodaje head-up displej i nadograđeni JBL audio sistem.

Ništa od toga nije posebno neobično i sve je radilo kako treba, uključujući i povezivanje mog telefona, što ne funkcioniše uvijek sa svakim proizvođačem automobila.

Kakva je vožnja?

GR i ja smo se dobro slagali od početka. Tokom cijelog sedmodnevnog testa, moj motor se ugasio samo jednom.

Šestostepeni mjenjač ima lagan, kratak i precizan hod, a kvačilo je pitomo. Ubrzanje je zaista brzo, sa deklarisanim ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 4,2 sekunde.

Upravljanje je direktno, kočnice su snažne i lako se precizno doziraju. Vidljivost je dobra za sportski hatchback, a automobil djeluje željno akcije, a ne nervozno.

Krivine su najveća atrakcija. Sistem pogona na sva četiri točka pruža nevjerovatno prianjanje. Istovremeno, omogućava automobilu da ostane živahan, kontrolisan i upravljiv pri većim brzinama. Ne morate kočiti da biste brzo promijenili smjer, osim ako to ne želite, naravno.

Vožnja ga je jednako zabavna koliko i atraktivan za gledanje.

Mnogo puta sam se noću vozio autoputem s pojačanom muzikom, uživajući u životu i autu. Volio bih vidjeti kako se ponaša na snijegu.

Foto: Nathan Leach-Proffer

Prostor za poboljšanje

Ovjes je krut, a buka od ceste i guma je primjetna. Zadnje sjedište je usko, a unutrašnjost može djelovati prilično jednostavno za automobil koji se približava cijeni od 50.000 dolara.

Zaključak

GR je nadmašio sva očekivanja. Ako imate novca za to, odlično je.

Josh Max, saradnik Forbesa